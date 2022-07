REZEPT

NO BAKE STRAWBERRY CHEESECAKE

Zutaten für 12 Stück

Kühlzeit: 4 Stunden, Zubereitung: 45 Minuten, Größe: 22cm

Keksboden:

• 180 g Haferkekse

• 40 g Mandeln (gehobelt)

• 100 g Butter

• 30 g Amaranth (gepufft)

Erdbeercreme:

• 500 g Erdbeeren

• 10 g Agar-Agar

• 500 g Topfen

• 60 g Staubzucker

• 1 TL Vanilleextrakt

• 400 g Schlagobers

• 9 TL San-apart (Sahnesteif)

Zum Füllen:

• 700 g Erdbeeren

Dekoration:

• 6 Erdbeeren

Zubereitung

Für den Keksboden einen Tortenring auf einen mit Backfolie belegten Tortenretter stellen. Nach Belieben mit wiederverwendbarer Tortenrandfolie auskleiden. Kekse in einem Mixer zerkleinern. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett anrösten, bis sie leicht braun sind und duften. Pfanne vom Herd nehmen. Butter hinzugeben, so kann sie in der Restwärme schmelzen. Die geschmolzene Mandelbutter mit Keksbröseln und Amaranth verrühren und in den Tortenring füllen. Den Boden mit einer Burgerpresse oder einem Glas fest glattdrücken. Für etwa 30 Minuten abgedeckt in den Kühlschrank stellen.

Für die Creme Erdbeergrün entfernen, Erdbeeren pürieren. In einem Topf mit Agar-Agar verrühren, aufkochen und für 2 Minuten sprudelnd kochen lassen. Umfüllen und lauwarm abkühlen lassen, das Püree sollte nicht ganz kalt werden. In der Zwischenzeit Topfen mit Staubzucker und Vanilleextrakt verrühren. Obers langsam hinzufügen. Die Creme mit San-apart halbsteif schlagen. Etwa 150 g der Creme in einer separaten Schüssel steifschlagen, in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und kaltstellen. Übrige Creme beiseite stellen.

Für die Fülle Erdbeergrün entfernen. So viele Erdbeeren halbieren, dass man mit den Schnittflächen nach außen den Rand der Torte bilden kann. Die halbierten Erdbeeren ganz an den Rand setzen, die restlichen Erdbeeren auf den gesamten Boden stellen. Restliche Creme kurz fast steif schlagen. Löffelweise zum lauwarmen Püree geben und gut verrühren. Creme über die Erdbeeren füllen und glatt streichen. Die Torte leicht auf die Arbeitsfläche klopfen, um die Creme auch zwischen den Erdbeeren gut zu verteilen und überschüssige Luft zu entfernen. Abgedeckt mindestens 4-5 Stunden in den Kühlschrank stellen.

Vorsichtig den Tortenring und die Tortenrandfolie entfernen. Auf eine Tortenplatte setzen und die Backfolie entfernen. Mit einem Torteneinteiler Stücke auf der Oberfläche markieren. Die gekühlte Topfencreme in Tupfen daraufspritzen. Die Deko-Erdbeeren halbieren und die Tupfen damit dekorieren. Die Torte gekühlt servieren.