Inhalt

15.-17. März 2024 (erstmals dreitägig inklusive Online-Wahl)

Gewählt wird der/die Präsident:in der Russischen Föderation. Die Wahl gilt allerdings als Scheinwahl, um Putins Macht zu legitimieren, da namhafte Oppositionelle im Gefängnis sitzen oder im Exil sind und die Opposition ohnehin erst einmal um ihre Zulassung kämpfen muss. Die Kandidaten der anderen putintreuen Parteien sind nur dem Namen nach oppositionell. Putin wird also mit ziemlicher Sicherheit auch für die nächsten sechs Jahre gewählt.

Eigentlich hätte für Wladimir Putin 2024 laut Verfassung Schluss sein sollen, doch der russische Präsident hatte eigens die Verfassung ändern lassen, um noch einmal zur Präsidentschaftswahl antreten zu können. Mit weiterer einmaliger Verlängerung könnte er theoretisch bis 2026 im Amt bleiben.

Im Dezember 2023 gab Putin auch offiziell seine (bereits fünfte) Kandidatur bekannt und könnte mit einer weiteren Amtszeit sogar Josef Stalin überholen und damit der am längsten dienende Staatschef Russlands seit Zarin Katharina der Großen werden. Putin genießt nach wie vor breite Unterstützung und nachdem oppositionelle Politiker:innen von der Wahl so gut wie ausgeschlossen sind, hat Putin keine:n wirklich ernst zu nehmende:n Rivalen bzw. Rivalin. Ein Sieg ist ihm damit laut Beobachter:innen eigentlich sicher.

Boris Nadeschdin

Boris Nadeschdin ist der einzige oppositionelle Kandidat, dem bislang erlaubt wurde, sich für die Wahl zu qualifizieren. Neben 100.000 Unterschriften muss man laut "fr.de" außerdem mindestens 35 Jahre alt sein und 25 Jahre lang in Russland gelebt haben. Außerdem darf man als Kandidat:in nicht über eine ausländische Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltserlaubnis im Ausland verfügen.

© IMAGO/SNA Boris Nadeschdin

Nadeschdin ist Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist, der für die Partei Bürgerliche Initiative antritt und inzwischen zu einem Signal des Protests gegen Putins Russland wurde. Nach seiner Aussage, dass er Putin beerben wolle und für das sofortige Ende der"„militärischen Spezialoperation" in der Ukraine sei, bekam er Unterstützung von prominenten Exil-Oppositionellen wie Alexei Nawalny oder Michail Chodorkowski. Die Kampagne wird so zum Zeichen des Protests. Wirkliche Chancen auf den Sieg hat Nadeschdin, so auch ein Bericht von "nzz.ch", aber nicht.

"Letztlich entscheiden ohnehin die Leute im Kreml, die bei diesen Wahlen einen Rekordsieg für Wladimir Putin orchestrieren wollen, ob Nadeschdin bei diesem Schauspiel eine Rolle spielen soll oder nicht", so SRF-Russland-Korrespondent Calum MacKenzie.

Umfragen

Wenig überraschend liegt Wladimir Putin in den Umfragen voran. Laut Leweda-Zentrum etwa wollten im Dezember 2023 58 Prozent für Putin stimmen. Hier finden Sie aktuelle Umfrageergebnisse.

© IMAGO/ZUMA Wire Putin liegt in den Umfragen wenig überraschend voran

Ergebnis Russland-Präsidentschaftswahl 2018

Acht Kandidat:innen traten 2018 zur Präsidentschaftswahl in Russland an, wobei von vornherein relativ klar war, dass Wladimir Putin erneut zum Präsidenten gewählt werden würde. Putin siegte am 18. März 2018 mit 76 Prozent der Stimmen. Pawel Grudinin von den Kommunisten kam auf 13,3 Prozent, der Nationalist Wladimir Schirinowski auf 6,3 Prozent und Xenia Sobtschak (unabhängig) auf 1,4 Prozent der Stimmen.