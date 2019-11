Auch wenn es uns nicht bewusst ist: Unsere Körpersprache sendet Signale über uns an unsere Umwelt aus. Die Sitzposition etwa, verrät vieles über unsere Stärken und Schwächen. Erfahren Sie, was Ihre Körperhaltung beim Sitzen über Ihren Charakter verrät.

1. Knie zusammen, Beine auseinander = kommunikativ und kindlich

Wer die Knie zusammenhält, die Beine aber auseinander, gilt als freundlich, kommunikativ und kreativ, aber auch als kindlich. Das liegt daran, dass diese Beinhaltung als wenig erwachsen rüberkommt. Weil die Beine dabei wie ein A aussehen, wird diese Sitzhaltung auch A-Position genannt.

2. Beine überschlagen = konzentriert und aufmerksam

Diese Sitzposition gilt als die beliebteste und wird auch X-Position genannt. Personen, die beim Sitzen am liebsten ihre Beine überschlagen, gelten als aufmerksam, konzentriert und energiegeladen, aber auch als ungeduldig und verträumt. In jedem Fall wird es mit ihnen niemals langweilig!

© istock images

3. Beine gerade und parallel zueinander = offener Charakter

Diese Haltung wird auch I-Position genannt. Diese Sitzposition mit geraden und parallelen Beinen und den Fußsohlen fest auf dem Boden gilt als Zeichen für einen offenen und genauen Charakter. Menschen, die am liebsten so sitzen, gelten auch als bereit, anderen zu widersprechen und ihren Missmut freizügig zum Ausdruck zu bringen.

4. Breitbeinig (Manspreading) = entspannt und chaotisch

Diese Sitzposition wird auch die V-Position genannt, weil die Beine mit parallelen Füßen und auseinanderfallenden Knien der Form eines V ähneln. Menschen, die am liebsten so sitzen, gelten als entspannt, aber auch als chaotisch. Ihnen werden auch Konzentrationsschwierigkeiten nachgesagt. Zudem kann diese Sitzposition aufgrund ihrer Lässigkeit auch als überheblich interpretiert werden. Auch in der Ubahn kommt diese Haltung nicht gut an, wie die aktuelle Kampagne der Wiener Linien verdeutlicht.

5. Schneidersitz = lockere Frohnatur

Diese Sitzposition gilt als Zeichen für eine lockere Frohnatur. Wer am liebsten so sitzt, ist kreativ, charmant und sagt offen seine Meinung. Allerdings gilt der Schneidersitz auch als Zeichen für Sprunghaftigkeit, Wankelmut und ein kindliches Gemüt.

© Yuri_Arcurs

6. Beine seitlich und parallel = elegant und sicher

Diese Sitzposition kennt man von Podien und Fotoshoots, weil sie besonders elegant aussieht und auf ein sicheres Auftreten schließen lässt. Weil die Form der Beine in dieser Position ein Z ergibt, wird sie auch Z-Position genannt. Wer so sitzt, gilt als intelligent und ideenreich, aber auch als egoistisch und ehrgeizig. Obwohl sich Menschen, die am liebsten so sitzen, mit Entscheidungen nicht stressen lassen, gelten sie dennoch als stur, sobald sie einmal eine Entscheidung getroffen haben.

7. Beine gerade, Knöchel gekreuzt = selbstsicher und friedlich

Diese Position gilt als selbstsicher, selbstzufrieden und friedlich. Wer am liebsten so sitzt, strahlt Gelassenheit und Offenheit aus und ist nicht so leicht aus der Fassung zu bringen.

Auf diese Details kommt es an!

Egal welche Haltung zu bevorzugen, es ist wichtig, dass Sie sich über folgende Details bewusst sind: Eine entspannte Sitzposition kann Lässigkeit ausdrücken, aber gleichzeitig desinteressiert und überheblich wirken. Um die Stuhlbeine gewickelte Füße signalisieren Anspannung und Unsicherheit. Dasselbe trifft zu, wenn nur auf der Vorderkante der Sitzfläche gesessen wird.

Das Wippen mit dem Fuß gilt als ein Zeichen für Nervosität und Desinteresse. Aufrechtes Sitzen vermittelt hingegen Sicherheit, ein nach vorne geneigter Oberkörper signalisiert Interesse und Konzentration.