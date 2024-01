Priscilla Presley wird immer wieder als "Elvis-Witwe" bezeichnet. Dabei ist das gar nicht. Als der "King of Rock 'n' Roll" am 16. August 1977 für immer die Augen schloss, waren Priscilla und er bereits seit vier Jahren geschieden. Die Verbundenheit blieb dennoch - auch nach Elvis' Tod. Priscilla heiratete nie wieder und ist auch Jahrzehnte nach seinem Tod noch immer eng mit Elvis und seinem Erbe verbunden.

Priscillas Kindheit: Von Brooklyn nach Deutschland

Priscilla Presley wurde am 24. Mai 1945 im New Yorker Stadtteil Brooklyn als Tochter von Navy-Leutnant James Frederick Wagner und dessen Ehefrau Lillian Iversen geboren. Ihr Vater kam nur wenige Monate nach ihrer Geburt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Im Jahr 1948 heiratete ihre Mutter den kanadischen Air-Force-Offizier Paul Beaulieu, der Priscilla adoptierte. Sie hat fünf Halbgeschwister: Donald, Michelle, Jeffrey und die Zwillinge Thomas und Timothy Beaulieu. Die Familie lebte einige Jahre in Austin, Texas.

Als ihr Stiefvater nach Wiesbaden versetzt wurde, ging die Familie nach Deutschland. Dort lernte Priscilla Beaulieu im Alter von 14 Jahren auf einer Party ihren späteren Ehemann Elvis Presley kennen. Der "King" war zehn Jahre älter und als US-Soldat in Bad Nauheim stationiert. Die Beziehung war zunächst recht unschuldig, wie Priscilla Presley im Sommer 2023 bei den Filmfestspielen von Venedig, wo der Film "Priscilla" vorgestellt wurde, betonte. "Ich hatte nie Sex mit ihm. Es war sehr freundschaftlich, sehr sanft, sehr liebevoll. Aber er respektierte auch die Tatsache, dass ich erst 14 Jahre alt war", erklärte Priscilla in Venedig. Die Beziehung zwischen Elvis und ihr habe damals auf mentaler Ebene stattgefunden, er habe sie vor allem als gute Zuhörerin geschätzt, meint sie.

Die Ehe mit Elvis Presley

Acht Jahre nach dem Kennenlernen wurde geheiratet. Am 1. Mai 1967 gab sich das Paar im Aladdin Hotel in Las Vegas das Jawort. Neun Monate später, am 1. Februar 1968 kam die gemeinsame Tochter Lisa Marie zur Welt.

© IMAGO/Cinema Publishers Collection Priscilla und Elvis Presley am Tag ihrer Hochzeit.

Ganze sechs Jahre dauerte die Ehe von Elvis und Priscilla Presley. Am 9. Oktober 1973 wurden sie geschieden. Böses Blut herrschte deshalb aber nicht. Das Gericht verließen die beiden nach einer kurzen Anhörung - ebenfalls fotografisch dokumentiert - in trauter Einigkeit.

» Ich habe Elvis verlassen, weil ich sehen wollte, wie die Welt wirklich ist «

© IMAGO/Picturelux Priscilla und Elvis am Tag ihrer Scheidung

"Ich habe mich nicht getrennt, weil ich Elvis nicht geliebt habe. Er war wirklich die Liebe meines Lebens", erklärte Priscilla Presley im Interview mit "Loose Women". Aber warum dann die Trennung? Sie habe keine "Teenagerjahre als normales Mädchen" gehabt, schon als 17-Jährige zog sie zu ihm nach Graceland. Der Alltag an der Seite des "King" sei sehr einsam gewesen, "wir haben wirklich in einer Blase gelebt". "Ich musste mich anpassen. Ich bin gewissermaßen nur dem gefolgt, was er getan hat. Ich habe sein Leben gelebt. Ich hatte ehrlich gesagt kein eigenes Leben". Im Alter von 27 Jahren beschloss sie, sich zu trennen, um sich selbst zu finden. "Ich habe ihn verlassen, weil ich sehen wollte, wie die Welt wirklich ist", sagte sie. Geliebt habe sie ihn aber weiterhin.

Priscilla Presley, Schauspielerin und Geschäftsfrau

Wer Priscilla Presley ausschließlich als "Elvis' Witwe" wahrnimmt, vergisst, dass sie auch als Schauspielerin aktiv war. In der Kult-Serie "Dallas" spielte sie von 1983 bis 1988 die Rolle der Jenna Wade, ihr komödiantisches Talent bewies sie in der Filmreihe "Die nackte Kanone" an der Seite von Leslie Nielsen. Später war sie als Gaststar in TV-Serien wie "Melrose Place" oder "Chaos City" zu sehen.

Priscilla Presley ist aber vor allem eines: eine clevere Geschäftsfrau. Seit dem Tod ihres Ex-Mannes konnte sie das einst stark geschrumpfte Vermögen vervielfachen. Im Jahr 1982 öffnete sie die Tore von Elvis' Anwesen in Memphis für die Öffentlichkeit, Graceland wurde rasch zur Pilgerstätte für Fans. Angeschlossene Restaurants, Hotels und Geschäfte sorgen dafür, dass die Kasse weiterhin klingelt.

Von 1984 bis 2006 war Priscilla Presley mit dem italienisch-amerikanischen Regisseur Marco Garibaldi liiert. Der gemeinsame Sohn Navarone Garibaldi, Frontman der Rock-Band "Them Guns" kam im März 1987 zur Welt, die Schwangerschaft wurde auch in die Serie "Dallas" geschrieben.. Zwei Jahre später wurde Priscilla erstmals Großmutter. Tochter Lisa-Marie Presley schenkte ihm im Mai 1989 Enkeltochter Riley Keough, die heute ebenfalls Schauspielerin ist.

© IMAGO/YAY Images Priscilla Presley mit ihrem Sohn Navarone Garibaldi

Schicksalsschläge in der Familie

In den letzten Jahren musste Priscilla Presley zwei schwere Schicksalsschläge verkraften. Im Juli 2020 starb ihr Enkelsohn Benjamin Keough im Alter von 27 Jahren. Im Jänner 2023 erlitt ihre Tochter Lisa Marie Presley einen Herzstillstand und verstarb schließlich an einem Darmverschluss, der durch einen gewichtsreduzierenden Eingriff entstanden war. Beide wurden - genau wie Elvis - in Graceland beerdigt. Dort möchte auch Priscilla einmal beigesetzt werden.

© IMAGO/ZUMA Wire Priscilla Presley mit ihrer inzwischen verstorbenen Tochter Lisa Marie und ihren drei Enkeltöchtern Harper, Riley und Finley

Nach Lisa Marie Presleys Tod drohte sich ein Erbstreit zu entwickeln. Priscilla erhob vor Gericht Zweifel an der Echtheit des Testaments ihrer Tochter. Diese hatte die Mutter im Jahr 2016 ohne deren Wissen aus dem Nachlass streichen lassen und ihren letzten Willen zugunsten ihrer Kinder geändert. Letztlich konnten Priscilla und ihre Enkelin Riley Keough einen Vergleich erzielen, der Familienfrieden war wieder hergestellt.

Priscilla - der Film

Priscilla Presleys Leben mit Elvis wurde bereits mehrfach verfilmt. Zuletzt brachte die Regisseurin Sofia Coppola mit dem Biopic "Priscilla" deren Memoiren auf die große Leinwand. Dargestellt wird sie darin von Cailee Spaeny, die für ihre Darbietung in Venedig als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde.

© IMAGO/ABACAPRESS Die Schauspieler Jacob Elordi (Elvis) und Cailee Spaeny (Priscilla) mit Priscilla Presley und Regisseurin Sofia Coppola am Red Carpet bei den Filmfestspielen von Venedig

"Es ist sehr schwierig, einen Film über dich, dein Leben und deine Liebe zu sehen", sagte Priscilla Presley bei den Filmfestspielen mit Tränen in den Augen. "Aber Sofia hat einen tollen Job gemacht. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht ... und ich habe wirklich alles für sie getan, was ich konnte."

Priscilla Presley am Wiener Opernball

Und nun kommt Priscilla Presley zum Opernball nach Wien. Sie sei erst einmal in der Stadt gewesen, habe dabei aber "jeden Moment geliebt", erklärte sie in einer Video-Grußbotschaft, die bei der Pressekonferenz in der Lugner City eingespielt wurde. Besagtes Mal war im Jahr 2016, damals kam sie im Zuge eines Elvis-Konzertevents in die Wiener Stadthalle.

Ausgewählt wurde Priscilla Presley von Lugners Tochter Jacqueline. Einzige Vorgabe seinerseits: Er sollte den Stargast kennen. Das tut er. "Sie ist eine tolle Schauspielerin", freut sich der Baumeister, der letztes Jahr Jane Fonda nach Wien holte, bereits auf seinen Stargast. Ob Priscilla Presley weiß, worauf sie sich eingelassen hat? Bisher war noch jeder Lugner-Stargast überrascht vom riesigen Rummel. Vermutlich wird auch die Elvis-Ex hier keine Ausnahme sein.