Potenzial oder Potential? Wie schreibt man das Wort eigentlich richtig? Die Antwort lautet: Beide Schreibweisen sind laut Duden korrekt, häufiger und empfohlen wird allerdings die Version mit "z", also Potenzial.

Umgangssprachlich sagt man „Was wir gerne machen, machen wir gut“. Wer also die Möglichkeit hat seine Talente, Kenntnisse, Fähigkeiten und seine gesamte individuelle Persönlichkeit aktiv einzusetzen, dem fallen die Dinge leichter.

Jeder Mensch bekommt von Beginn an ganz eigene, dem Persönlichkeits- und Charakterprofil entsprechende, Stärken und Potenziale mit.

Welche Rolle spielt die Kindheit bei der Entfaltung?

Diese dann aber auch tatsächlich zu erkennen und zu fördern obliegt, zumindest in der Kindheit, jedoch noch nicht einem selbst, sondern den nahestehenden Bezugspersonen.

So entsteht in der Kindheit bis zu einem gewissen Grad auch eine Grundabhängigkeit, ob jemand wirklich seinen Potenzialen entsprechend gefördert wird, oder vielleicht sogar eher „gezwungen“ diese brach liegen zu lassen. Weil sie nicht den Erwartungshaltungen der Außenwelt entsprechen. Nämlich beispielsweise dann, wenn Eltern an ihre Kinder eine gewisse Erwartungshaltung haben wie einen bestimmten Beruf zu erlernen. In einer Ärztefamilie, in welcher davon ausgegangen wird, dass jede Generation dieselbe Vorliebe für die Medizin mitbringt wie bereist alle Vorfahren, werden andere Potenziale, wie möglichweise der Wunsch Musiker:in zu werden, oftmals einfach negiert und ausgeblendet. Trotz aller individueller Fähigkeiten und Möglichkeiten in diesem Bereich richtig erfolgreich zu werden. Diese Potenziale passen nicht ins Familiensystem und werden deshalb auch nicht gefördert.

Potenziale per se sind also nicht nur die Stärken und Eigenschaften die einem wirklich liegen und besonders leicht fallen, sondern auch die, die man stetig selbst weiterverfolgen muss. Weil sie zugleich auch die eigene Bestimmung und möglichweise sogar Berufung darstellen. Es sind die Eigenschaften und Ressourcen die es zu nutzen gilt, um im eigenen Leben auch bei der Arbeit Spaß und Freude zu haben und der eigenen Individualität entsprechend zu agieren.

Wie erkenne ich meinen Potenziale?

Alles was Ihnen leicht fällt und ohne Kraftaufwand möglich ist, entspricht ihren Potenzialen. Denken Sie nur zurück an Ihre Schulzeit. Welche Gegenstände sind Ihnen damals regelrecht „zugeflogen“, ohne sich anstrengen zu müssen?

Im ersten Schritt ist es wichtig, selbst zu definieren, was Ihre Stärken, Ihre ganz individuellen Potenziale sind. Schreiben Sie dafür einmal alles zusammen, was Ihnen in irgendeiner Form Spaß macht. Was machen Sie besonders gerne? Beruflich ebenso wie privat? Wofür werden Sie auch von anderen Menschen sehr geschätzt?

Holen Sie sich hierfür auch Feedback von außen. Fragen Sie Personen in Ihrer näheren Umgebung, wie diese Sie beschreiben würden. Welche Potenziale andere bei Ihnen erkennen. Sie werden überrascht sein, welche Stärken Sie hier zur Antwort bekommen werden. Außenstehende sehen stets viel mehr Möglichkeiten als man selbst. Aus dem ganz einfachen Grund, weil hier alle Selbstzweifel, jede Selbstkritik und mögliche negative Erfahrungen von früher wegfallen. Deshalb es für Ihre eigene Potenzial- und Persönlichkeitsentwicklung von allergrößter Bedeutung konstruktives Feedback von außen zu bekommen. Um so zu lernen, sich auch selbst durch eine neutrale Brille zu beobachten und neu kennen zu lernen.