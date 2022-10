Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein/e Personalverrechner:in?

Personalverrechner:innen sind für die Arbeitszeiterfassung und Abrechnung der Arbeitnehmer:innen zuständig. Des Weiteren überwachen Lohnbuchhalter:innen Verträge, Dienstreisen sowie Entsendungen von Mitarbeiter:innen. Um die Aufgaben gewissenhaft und strukturiert zu erledigen, arbeiten Personalverrechner:innen mit hochwertiger Software, welche die Buchhalter:innen bei ihren Aufgaben unterstützt. Im Unternehmen arbeiten Personalverrechner:innen üblicherweise zusammen mit den Kolleg:innen aus dem Rechnungswesen sowie den Fachkräften des Personalwesens und der Finanzabteilung.

Passt der Beruf zu mir?

Personalverrechner:innen sollten außer eines ausgeprägten kaufmännischen Verständnisses eine Leidenschaft für rechtliche Themen mitbringen. Dabei stehen Sachverhalte aus den Bereichen Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht sowie steuerrechtlichen Themen im Vordergrund. Nur so sind Personalverrechner:innen imstande, auch für unübliche Berufsgruppen Lohn- und Gehaltsverrechnungen zu erstellen. Personalverrechner:innen müssen ebenso wichtige Abgabetermine im Blick behalten, sicher im Umgang mit branchentypischer Soft- und Hardware sein sowie Beratungsfunktionen übernehmen können. Als persönliche Kompetenzen kommen Lohnbuchhalter also um analytisches und logisches Denken nicht herum. Nur so erkennen Buchhalter:innen wirtschaftliche Zusammenhänge und bieten Arbeitgeber:innen die Möglichkeit, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Außerdem sollten Personalverrechner:innen einen großen Fokus auf die branchenübliche Verschwiegenheitspflicht legen. So sind Bilanzbuchhalter:innen von der Zeugenablegung in Straf,- Zivil und Verwaltungsverfahren befreit.