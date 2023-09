Inhaltsverzeichnis

Nach Ende eines Erwerbsarbeitsverhältnisses haben Sie – sofern Sie die nötigen Voraussetzungen erfüllen – 20 Wochen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dieser Anspruch kann auf bis zu vier Jahre verlängert werden, zum Beispiel indem Sie eine Schulung im Rahmen einer Arbeitsstiftung besuchen. Verstreicht Ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld und Sie befinden sich in einer Notlage, erhalten Sie Notstandshilfe. Der Anspruch auf Notstandshilfe endet nie, allerdings müssen Sie spätestens alle 52 Wochen einen neuen Antrag stellen.

Vergangenes Jahr bezogen in Österreich im Jahresdurchschnitt 124.292 Personen Notstandshilfe, im Schnitt 35,89 Euro pro Tag. Im selben Jahr bezogen durchschnittlich knapp 109.000 Menschen Arbeitslosengeld.

Wer hat Anspruch auf Notstandshilfe?

Anspruch auf Notstandshilfe haben all jene Menschen, die sich in einer Notlage befinden und die Bedingungen für den Bezug von Arbeitslosengeld erfüllen. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld – und damit jener auf Notstandshilfe – ist an folgende Bedingungen geknüpft: