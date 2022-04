Steckbrief Nicola Peltz Beckham

Name: Nicola Anne Peltz Beckham

Nicola Anne Peltz Beckham Geboren am: 9. Jänner 1995 in Westchester County, New York, USA

9. Jänner 1995 in Westchester County, New York, USA Wohnt in: New York und Florida

New York und Florida Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Eltern: Nelson Peltz (Geschäftsmann und Milliardär) und seine 3. Ehefrau Claudia Heffner (Model)

Nelson Peltz (Geschäftsmann und Milliardär) und seine 3. Ehefrau Claudia Heffner (Model) Familienstand: seit April 2022 verheiratet mit Brooklyn Peltz Beckham

Die Eckdaten der Hochzeit des Erstgeborenen lassen selbst vermeintliche Cash- und Glamour-Schwergewichte wie Victoria und David Beckham wie Fliegengewichte erscheinen. Rund 300 Gäste - laut Brautpaar ein "intimer Rahmen" - feierten drei Tage lang auf einem 4.000 Quadratmeter großen Anwesen in Palm Beach, Florida. Die Braut strahlte in Valentino-Haute-Couture, der Bräutigam im maßgeschneiderten Dior-Anzug. Zur Musik von Chartstar Marc Anthony vergnügten sich Gäste, die jeder Hollywood-Gala zur Ehre gereichten, darunter Starkoch Gordon Ramsay, Tennis-Größe Venus Williams, Fotokünstlerin Ellen von Unwerth und Football-Legende Tom Brady mit Supermodel Gisele Bündchen.

Als Fotograf amtierte "Vogue"-Lichtbildner German Larkin. Die Fashionbibel bringt in ihrer nächsten Ausgabe Einblicke in das Fest, das rund 3,7 Millionen Euro verschlungen hat. Vergleichsweise kitschig mutet dagegen das Cover des britischen "Hello"-Magazins an, von dem 1999 die Bräutigam-Eltern Victoria, 47, und David Beckham, 46, lachten - mit Krönchen und Gelfrisuren.

Dank an den Milliardärs-Papa

Ex-Fußballprofi David Beckham hat sich seither als Investor des Fußball-Franchises Inter Miami neu erfunden, das Ex-Spice-Girl reüssiert als Designerin. Nun ehelichte ihr Ältester, der 23-jährige Brooklyn, nach zwei Jahren Beziehung die 27-jährige Schauspielerin Nicola Peltz. Und die 460 Millionen Euro schweren Eltern ließen wissen, sie könnten nicht glücklicher sein.

Der Ehevertrag soll zum Brutalsten zählen, was Anwälte erfinden können. Brautvater Nelson Peltz' Vermögen wird vom "Forbes"-Magazin auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Die von ihm gegründet Investmentgesellschaft Trian Fund Management verfügt über Vermögenswerte von fast acht Milliarden Dollar. Der Reichtum, in dem die frisch angetraute Mrs. Peltz Beckham - das Paar trägt beide Nachnamen - aufgewachsen ist, lässt sich nur erahnen. Dafür dankt Nicola Peltz Beckham ihrem 79-jährigen Vater Nelson Peltz und der 67-jährigen Mutter Claudia Heffner, einem Ex-Model, regelmäßig auf ihrem Insta-Account. "Die Welt in meinen Armen", betitelte die Tochter ein Foto mit den Eltern. Zur Hochzeit ließ sie den Vater wissen: "Danke für das schönste Wochenende meines Lebens. Du bist der Wind, der mich fliegen lässt."

Vom Tiefkühl-Biz zum Investor

Ihre Kindheit verbrachte Nicola Peltz Beckham in der Millionärs-Stadt Bedford im Westchester County des US-Bundesstaats New York, eine Autostunde nördlich von New York. Zu den Nachbarn des Zehn-Millionen-Euro-Anwesens zählten Michael Douglas, Bruce Willis und Donald Trump, den Nelson Peltz im Wahlkampf unterstützt hat. Zuletzt residierte Nicola Peltz Beckham im 27-Schlafzimmer-Anwesen in Palm Beach, wo auch Hochzeit gefeiert wurde. Zum Vermögen führte Nelson Peltz, der in Brooklyn aufwuchs, nach einem abgebrochenen Studium der Weg über den Ausbau des Familiengeschäfts zum florierenden Handel mit Tiefkühlprodukten. Nach dem Verkauf des Unternehmens machte er ein Vermögen mit der Akquisiton, Restrukturierung und dem Wiederverkauf diverser Firmen. Zu seinen größten Deals zählten der Exit von Triangle Industries, das beim Verkauf einen Marktwert von mehr als vier Milliarden Euro hatte, und der Verkauf des Getränkeherstellers Snaple um 1,4 Milliarden Euro. "Wir versuchen, gute Unternehmen zu finden, die ihr Potenzial nicht komplett ausschöpfen. Unser Erfolgsgeheimnis ist gesunder Menschenverstand. Wir haben nichts erfunden", formulierte der aktivistische Investor gegenüber "Forbes". Seit 2005 ist er mit seinem Hedgefond Trian Fund Management aktiv, zu dessen größten Positionen Tiffany &Co., General Electric und Procter & Gamble zählen.

Durch eine harte Schule

Aus drei Ehen hat Nelson Peltz insgesamt zehn Kinder, denen er laut Tochter Nicola stets beigebracht hat, hart zu arbeiten, "damit sie nicht auf dumme Gedanken" kommen. So gehörte Eishockey-Training zu Nicolas Alltag, bis sie im Alter von 13 Jahren zu modeln begann und Schauspielunterricht nahm. Sie schaffte es auf die Covers von "Harper's Bazaar" und "V Magazine", modelte für Stella McCartney, spielte u. a. in der TV-Serie "Bates Motel" und dem vierten Teil der Filmreihe "Transformers".

Die Schauspielerei verdiente ihr einen Preis als beste Newcomerin, aber auch zwei Nominierungen für eine "Goldene Himbeere" als schlechteste Nebendarstellerin. Im Wechselbad zwischen Höhenflug und öffentlicher Kritik hat auch ihr neuer Ehemann Erfahrung: Als Model ist Brooklyn Peltz Beckham seit dem 15. Lebensjahr erfolgreich. Seine Karrieren als Fotograf - u. a. für eine Burberry-Kampagne - und Hobbykoch mit eigener Instagram-Videoserie ("Cookin' with Brooklyn") unterlagen dagegen arger Kritik von namhaften Vertretern dieser Branchen.

Erwartetem Widerstand gegen die Millionen-Hochzeit inmitten weltweiter Krisen beugten die beiden mit Wohltätigkeitsoffesiven vor: Die hochkarätigen Gäste wurden gebeten, für die humanitäre Organisation Care zu spenden, um Notleidenden in der Ukraine zu helfen.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 15/2022 erschienen.