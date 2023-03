Inhaltsverzeichnis:

Wofür ist das Naturhotel Forsthofgut bekannt?

Im Salzburger Leogang zählt das Naturhotel Forsthofgut wohl zu den traditionsreichsten Hotels der Region. Die Geschichte des heutigen Luxushotels begann vor 400 Jahren. Im sechzehnten Jahrhundert war es ein Forstbetrieb und Bauernhof. Das rustikale Ambiente des Hauses passt gut in das Konzept des Hotels und es ist besonders schön in die Landschaft integriert.

Das Naturhotel bietet einem 5.700 m² großen WaldSpa. Für Entspannung sorgt eine Altholzsauna, verschiedene Dampfbäder und ein Whirlpool. Der Spa Bereich verfügt zudem über einen Bereich, der nur von Erwachsenen betreten werden darf.

Auch klassische Wellness- und Beautybehandlungen werden im Spa Bereich angeboten. Besonders achtet das Hotel dabei darauf, nur natürliche Inhaltsstoffe zu verwenden. Im Jahr 2018 wurde das Naturhotel Forsthofgut als das schönste Wellnesshotel in Europa ausgezeichnet.

Auch für Kinder bietet das Hotel Aktivitäten wie etwa 70 Meter lange Rutsche, sowie über einen Baby- und Kinderpool. Zudem gibt ein eigenes Programm für Kinder.

Das Programm wird für erwachsene Gäste aktiv gestaltet. Unter anderem bietet das Hotel Yoga und Fitness Kurse an. Außerdem gibt es einen 25 Meter langen Sportpool an. Im sogenannten Seehaus wird neue Energie getankt. Hierfür werden verschiedene Rituale aus der ganzen Welt benutzt.

Naturhotel Forsthofgut: Lage

Das Hotel liegt am Ortseingang von Leogang und bietet im Sommer als auch Winter eine gute Ausgangslage, um den Urlaub aktiv zu gestalten. Nur 200 Meter vom Hotel entfernt, befindet sich die Seilbahn Asitz. Diese befördert Aktivurlauber auf über 1700 Meter Höhe in das Skigebiet von Leogang. Dort gibt es zwei Abfahrten, die bis an die Tür des Hotels reichen. Damit die Erholungssuchenden keine eigne Ski-Ausrüstung mitnehmen müssen, kann diese vollständig im Hotel ausgeliehen werden.

Das Hotel verfügt über einen eigenen großen Garten- und Außenbereich. Falls dieser im Sommer doch nicht reichen sollte, können Gäste im eignen Reitstall Einzel- oder Privatunterricht nehmen.

Der Bikepark von Leogang mit 67 Radrouten ist nur 350 Meter vom Hotel entfernt. Der Bahnhof liegt im Ortskern und ist mit dem Auto in fünf Minuten zu erreichen. Von hier können Einheimische und Touristen mit der Bahn innerhalb von zwei Stunden die Stadt Salzburg erreichen.

Essen und Trinken im Naturhotel Forsthofgut

Das Naturhotel in Leogang legt Wert darauf, dass die Lebensmittel im Idealfall von Anbietern aus der Region stammen. Die Gäste werden mit alpinen, veganen oder nach R50-Siegel regionalen Mahlzeiten bekocht.

Das Hotel bietet drei à-la-carte-Restaurants. Unter anderem haben die Gäste dort die Wahl zwischen japanischer und österreichischer Küche. Außerdem gibt es noch eine Cocktailbar. Das Naturhotel Forsthofgut hat 3 Hauben und 15,5 Punkte von Gault Millau und ist mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Besonderheiten des Hotels

Das Luxushotel verfügt nicht über mehre Suiten. Unter anderem die Luxus-Chaletsuite, welche eine Dachterrasse mit eigener Sauna hat. Bei einer Zimmergröße von 145 m² ist ausreichend Platz. Das Besondere an den Suiten ist, dass auch bei der Zimmereinrichtung darauf geachtet wird, dass die Materialien aus der Region kommen.

Besonders beliebt ist auch der Kinderbauernhof mit Kinderreiten bei Familien. Es gibt auch eine hauseigene Naturwerkstatt und ein Maleratelier.