Inhaltsverzeichnis:

Die Wasnerin: Infos und Kontakt Adresse : Sommersbergseestraße 19, 8990 Bad Aussee, Steiermark

: Sommersbergseestraße 19, 8990 Bad Aussee, Steiermark Telefon : +43 3622 52108

: +43 3622 52108 E-Mail : info <AT> diewasnerin.at

: info <AT> diewasnerin.at Website : https://www.diewasnerin.at/

: https://www.diewasnerin.at/ Zimmer : 87

: 87 Preise : ab 142 Euro pro Person

: ab 142 Euro pro Person Standort(e) : Bad Aussee

: Bad Aussee Inhaber:innen: Petra & Davor Barta

Wofür ist Die Wasnerin bekannt?

Die Wasnerin ist als „G’sund & Natur Hotel“ vor allem eine Auszeit vom stressigen Alltag. Gesundheit, Vitalität und das Finden des eigenen Fokus stehen hier im Mittelpunkt. Mit ihrer Lage inmitten von beeindruckender Natur bietet die Wasnerin die passende Kulisse zum Entspannen an, aber auch für Aktivitäten wie Wandern, Klettern, Golf, Waldbaden, Mountainbiken oder Wintersport. Gleichzeitig können Gäste im Hotel selbst zahlreiche Entspannungsangebote wahrnehmen. Auf 2.400 Quadratmetern warten Pools, Saunen wie die Bio-Kräuter-Sauna, Kosmetikanwendungen und Massagen. Aufmerksamkeiten wie Decken, Lese- und Ruheräume und eine Bar mit Säften und Nüssen runden das Angebot ab.

Zusätzlich bietet die Wasnerin themenspezifische Urlaube an, zum Beispiel Detox-Urlaub, der von einer Fastenbegleiterin unterstützt wird. Aber auch Yogaurlaub mit einem individuell zugeschnittenen Yogaprogramm ist in der Wasnerin möglich. Außerdem ist das Ausseerland im Salzkammergut eine sehr traditionsreiche Gegend. Dementsprechend bietet auch die Wasnerin ein umfassendes Kulturprogramm an, insbesondere zu Festen wie dem Narzissenfest oder zur Adventszeit.

Die Wasnerin: Lage

Das 4-Sterne-Hotel liegt im Ausseerland im Salzkammergut und damit inmitten von Seen und Bergmassiven. Wenige Kilometer von der Wasnerin entfernt, befindet sich der Bahnhof Bad Aussee. Die Wasnerin bietet ihren Gästen einen Shuttleservice vom Bahnhof zum Hotel an. Umliegende Seen, das Skigebiet Loser oder Ausgangspunkte für Wanderungen können kostenfrei mit dem Hotelbus angefahren werden.

Weiterhin liegt der Golfclub Ausseerland zwei Gehminuten vom Hotel entfernt und in etwa 20 Kilometer Entfernung befindet sich der Hallstätter See mit Museum, Wasserfall und Aussichtspunkt. Wer circa 30 Minuten Fußweg auf sich nimmt, kann überdies den größten Mercedes-Stern der Welt besichtigen. Naturbegeisterte finden in weniger als zehn Kilometern die Tressensteinwarte, die einen einzigartigen Panoramablick über Bad Aussee und die umliegende Natur ermöglicht.

Essen und Trinken in der Wasnerin

Beim kulinarischen Angebot der Wasnerin handelt es sich hauptsächlich um Vitalküche – also eine hochwertige und sehr ausgewogene Küche. Dementsprechend werden hier kein Glutamat und keine Zusatzstoffe verwendet. Stattdessen setzt die Wasnerin auf regionale, saisonale und frische Produkte in Bio-Qualität. Frisches Brot, hausgemachte Marmeladen und frischgepresste Säfte sind beispielhaft für die Küche der Wasnerin.

Das Essensangebot der Wasnerin richtet sich ausdrücklich auch an Allergiker:innen sowie an Menschen, die sich vegan ernähren. Auch eine Detox Kur ist in der Wasnerin möglich. Frühstück gibt es in der Wasnerin bis 12:00 Uhr, ab 12:00 stehen Besucher:innen Gerichte von der Snackkarte zur Verfügung und abends gibt es ein 5-Gang-Menü, wahlweise mit Fleisch, Fisch oder vegan. Auch Personen, die keinen Urlaub im Hotel machen, sind hier willkommen.

Außerdem warten in der Wasnerin vielfältige und einzigartige Getränke auf die Besucher:innen. Regionaler Bio-Schnaps und Biere aus umliegenden Privatbrauereien sind neben zahlreichen alkoholfreien Getränken verfügbar. So etwa mehr als 30 Sorten Bio-Tee, die sowohl im Spa als auch in der Teelounge mit Panoramablick genossen werden können.



Besonderheiten des Hotels

Das umfassende Angebot der Wasnerin und der Fokus auf Gesundheit und Ernährung machen das Hotel bereits zu einem besonderen Urlaubsort. Hinzu kommt, dass in der Wasnerin eine große Bandbreite an Zimmern und Suiten zur Verfügung steht. Die Seufzer Suite beispielsweise bietet nicht nur einen Blick auf das Tote Gebirge, sondern auch eine Comicsammlung aus den 50er- und 60er Jahren. Die Nature Suite hingegen bringt einen geschützten Outdoor-Schlafplatz mit und die Offline Suite lädt als strahlenfreier Raum dazu ein, Handy und Co. abzuschalten. Außerdem finden Hundebesitzer:innen ihr Glück im entsprechenden Doppelzimmer. Ein separater Vorgarten, ein Schlaf- und Essbereich für Hunde sowie passendes Zubehör gestalten den Aufenthalt für Hunde und deren Besitzer:innen angenehm.

Die Wasnerin ist ein Nichtraucherhotel, das gilt auch für Balkone und Außenbereiche. Die Betten im Hotel bestehen aus schadstofffreien und natürlichen Materialien. Gäst:innen erleben hier also ein ganzheitliches Programm aus gesundem Schlaf, gesunder Ernährung, Entspannung und Bewegung.

Darüber hinaus legt die Wasnerin großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das zeigt sich nicht nur durch die Verwendung von regionalen Bio-Lebensmitteln, sondern auch durch die Vermeidung von Plastikmüll und die Verwendung von ökologischen Kosmetikprodukten. Die Wasnerin legt zusätzlich großen Wert auf eine ruhige Atmosphäre. Das Hotel steht Gästen ab 16 Jahren offen. Angebote für Familien mit Kindern gibt es hier nicht. Stattdessen setzt die Wasnerin auf bewusste Auszeiten ohne Kinder.

Die Wasnerin in Film und TV

Aufgrund ihrer Einzigartigkeit und vor allem auch aufgrund des 360°-Bergpanoramas, das die Wasnerin umgibt, war das Hotel bereits mehrfach beliebte Filmkulisse. Dazu gehört zum Beispiel das Drama „Wetterleuchten am Dachstein“ von 1952. Prinzipiell erfreute sich die Wasnerin, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, großer Beliebtheit als Drehort für Heimatfilme.

Gründung

Die Geschichte der Wasnerin beginnt bereits im 15. Jahrhundert, der Name tauchte erstmals nachweislich 1474 auf. Der Name Wasner lässt sich frei mit „Menschen, die auf grasbewachsener Flur wohnen“ übersetzen. Diese Begrifflichkeit bewegte die einstigen Gutsbesitzer:innen zur Namensgebung.

Damals war die Wasnerin ein Wirtshaus auf dem heutigen Golfplatz Ausseerland. 1866 folgte ein Neubau der Wasnerin. Gasthaus und „Kaffeesalon“ boten fortan Platz für allerlei Gäst:innen. Während der Zeit rund um die Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert entwickelte sich die Wasnerin zum Treffpunkt bekannter Künstler:innen. Zu den berühmten Besucher:innen gehörten etwa Gustav Mahler, Oskar Kokoschka, Richard Strauß und Alma Mahler Werfel. Friedrich Torberg hielt seinen „Gang zur Wasnerin“ sogar literarisch in einem seiner Gedichte fest.

Auch in den 90er Jahren blieb die Wasnerin ein gern besuchter Kulturtreffpunkt. 2012 erfolgte die Übernahme durch Petra und Davor Bart, denen seitdem die liebevolle Leitung des Hotels obliegt.

Inhaber:innen des Die Wasnerin

Seit 2012 sind Petra und Davor Bart die Inhaber:innen der Wasnerin. Die beiden Gastgeber:innen sind hauptsächlich selbst vor Ort und zeigen sich als professionelle Führungskräfte. Gleichzeitig ist das Ehepaar sehr familiär in seiner Arbeitsweise. Gäste profitieren von der Einsatzbereitschaft und der Detailliebe von Petra und Davor. Diese und weitere Eigenschaften wie eine persönliche Betreuung der Besucher:innen haben den beiden sowie deren Mitarbeitenden den Titel „Hôtelier/Hôtelière des Jahres“ gesichert. Den Titel verleiht der Fachverband der Hotellerie von der Wirtschaftskammer Österreich an Personen, die sowohl aus persönlicher als auch aus unternehmerischer Sicht einen besonderen Beitrag in der Hotellerie leisten.

Erfahrungsberichte

Die Wasnerin wird überdurchschnittlich gut bewertet. Besonders gut schneiden die Mitarbeiter:innen des Hotels ab, die als sehr freundlich und zuvorkommend wahrgenommen werden. Außerdem wissen Besucher:innen die Lage der Wasnerin im Ausseerland und den Blick auf die umliegende Berglandschaft zu schätzen sowie die vielfältigen Wellnessanwendungen. Aber auch das Essen wird vielfach gelobt. Insbesondere die Variationsvielfalt der Menüs, die auch vegane und vegetarische Optionen enthalten, wird positiv bewertet.

Natürlich gibt es immer auch kritische Besucher:innen. Der wohl häufigste Gegenstand von Kritik ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Während manche Besucher:innen das Preis-Leistungs-Verhältnis als fair bewerten, wünschen sich andere, dass Angebote wie Yoga bereits im Preis enthalten sind. Was jedoch auffällt ist, ist dass die Wasnerin selbst stets konstruktiv auf Kritik reagiert und gewillt ist, Lösungen für etwaige Probleme zu finden.