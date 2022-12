Inhaltsverzeichnis:

Loisium: Infos und Kontakt Adresse : Loisium-Allee 2, 3550 Langenlois, Niederösterreich

: Loisium-Allee 2, 3550 Langenlois, Niederösterreich Telefon : +43 2734 77100

: +43 2734 77100 E-Mail : hotel.langeloius <AT> loisium.com

: hotel.langeloius <AT> loisium.com Website : www.loisium.com

: www.loisium.com Zimmer : 112

: 112 Preise : ab 100 €

: ab 100 € Standort(e) : Langenlois (NÖ), Ehrenhausen (Südsteiermark), Mutigny (Champagne, Frankreich)

: Langenlois (NÖ), Ehrenhausen (Südsteiermark), Mutigny (Champagne, Frankreich) Inhaber: LOISIUM Langenlois Betriebs GmbH

Wofür ist das Loisium bekannt?

Das Loisium ist seit 17 Jahren bekannt für Weinkultur, Design und Spa. Besonders im Designerbereich zeichnet es sich durch moderne Architektur aus. Der bekannte Architekt Steven Holl plante das Hotel in Langlois und im südsteirischen Ehrenhausen. Er entwarf bereits große Küstenresidenzen und Wolkenkratzer in Singapur, weshalb er als einer der wichtigsten Architekten in den USA gilt.

Ein besonderes Augenmerk wird auf den Wein gelegt. Dies ist in das Konzept des Hotels so eingebaut, dass die Weingüter direkt vom Hotel aus gesehen und begangen werden können.

Das Hotel eignet sich nicht nur für Urlaube, sondern auch für Tagungen, Firmentreffen, offizielle Feierlichkeiten oder Feste.

Loisium: Lage

Das Hotel Loisium leitet seinen Namen von der Ortschaft ab, in der es gebaut wurde, Langenlois. Dieses Gebiet nahe der berühmten Wachau in Niederösterreich ist sehr berühmt für seine Weinanbaugebiete, was genau der Grund ist, warum sich das Gründer-Paar dort niederlassen wollte.

In ca. 10 km Entfernung befindet sich die historische Stadt Krems, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Wachau ist. Darüber hinaus gibt es viele weitere historische Sehenswürdigkeiten wie die Ruine der Burg Dürnstein in 15 km Entfernung oder Schloss Grafenegg in 7 km Entfernung. Wien ist ca. 55 Minuten mit dem Auto entfernt.

Zwischen 1 km und ca. 9 km liegen verschiedene Parks, wie der Faulenzergarten in ca. 1,1 km oder der Mitteraupark II in ca. 9 km. Für mittlere Distanzen sind der Stoamandlpark (4,5 km) oder der Schilterner Park (6 km) ideal.

Essen und Trinken im Loisium

Passend zum Thema Wein und Region bietet das Hotel eine Weinwelt im Winzerhaus, das 1924 erbaut wurde und etwa fünf Gehminuten vom Hotel entfernt liegt. Weinkenner, Weinliebhaber und Winzer finden hier regionale Sorten und können auf Weinentdeckungstour gehen.

Angrenzend an den Spa Club befindet sich die Grüve Lounge, die inmitten von Weinreben liegt und zu einem legeren Mittagessen im Bademantel einlädt.

Das Vineyard Restaurant bietet Frühstück, Mittag- und Abendessen für Gäste an. Die Köche achten auf regionale Spezialitäten, gemischt mit eigenen Kreationen aus nachhaltigem Anbau. Ergänzend zum Restaurant finden die Gäste in der Holl Bar eine Möglichkeit für eine Kaffeepause am Nachmittag oder einen Drink am Abend.

Besonderheiten des Hotels

Das Hotel verfügt über großzügige Ruhe- und Entspannungsbereiche, wie zum Beispiel Liegeflächen im Innen- und Außenbereich, die sich bis in die Weinberge erstrecken können und den Gästen den Wein näherbringen.

Der Spa Club bietet auf 1400 m² Platz für Schönheits- und Wellnessbehandlungen sowie Saunen und moderne Dampfbäder. Außerdem bietet das Hotel einen ganzjährig beheizten 20-Meter-Außenpool, der den Gästen das Gefühl vermittelt, mitten in den Weinbergen zu sein.

Führungen und Weinverkostungen sind fester Bestandteil des Programms des Hotels. Es können Wander- oder Radtouren mit Winzern der Region gebucht werden. Die Verkostungen finden in der hoteleigenen Weinkellerei statt.