Ein optimaler Onlineauftritt könnte vor der kommenden Nationalratswahl wahlentscheidend sein. Markt-und Meinungsforscherin Christina Matzka und ihr Kollege, Informationswissenschaftler Stefan Gindl, beobachten und bewerten den ganzen Sommer lang exklusiv für News die digitalen Aktivitäten der Parteien und ihrer Kandidaten. Diesmal: Aus welchen Ländern stammen die Fans der Spitzenpolitiker? Und warum ist das überhaupt wichtig?

Zwischen echten und falschen Freunden zu unterscheiden, ist schon im realen Leben oft gar nicht so einfach. In der digitalen Welt ist es allerdings noch schwieriger. Denn einen direkten Beweis für „falsche“, also gekaufte Fans, gibt es nicht. Lediglich Indizien gibt es. Eine davon ist die Aktivität der Fans. Hat eine Seite sehr viele Pagefans, aber wenige aktive Fans, die auf Posts reagieren, so ist das kein gutes Zeichen. Denn dann läuft entweder die Kampagne schlecht oder die Fans sind gekauft.

Fans "aus aller Welt"

Auch die Herkunft der Fans kann Hinweis auf ihre „Echtheit“ liefern. So ist davon auszugehen, dass bei einer österreichischen Partei die meisten Fans auch aus Österreich kommen. Ist das nicht der Fall, ist das ebenfalls wieder eine Indiz für gekaufte Fans. Auffällig ist beispielsweise, dass 5723 Fans von Christian Kern aus Indien stammen. Bei ÖVP-Chef Sebastian Kurz sind es 5699. Auch HC Strache hat Freunde in der ganzen Welt. 606 seiner Fans kommen aus Mexiko, 573 aus Thailand , 564 aus den Philippinen, 550 aus dem Irak und 514 aus Indonesien.



FPÖ: HC Strache

© infogram

429141 Facebook-Fans aus Österreich, 252532 aus Deutschland

ÖVP: Sebastian Kurz

© infogram

443928 Facebook-Fans aus Österreich, 193498 aus Deutschland

SPÖ: Christian Kern

© infogram

190434 Facebook-Fans aus Österreich, 9302 aus Deutschland

Grüne: Ulrike Lunacek

© infogram

NEOS: Matthias Strolz

© infogram

77628 Facebook-Fans aus Österreich, 1535 aus Deutschland

Liste Pilz: Peter Pilz

© infogram

23321 Facebook-Fans aus Österreich, 979 aus Deutschland