Die ersten Resultate und Hochrechnungen zur Nationalratswahl 2017 wurden veröffentlicht. Die aktuellen Entwicklungen rund um die Wahl, lesen Sie hier.

THEMEN:

+++ 18:15 Uhr: ÖVP wird mit allen sprechen

ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger hat sich bei ihrem ersten Auftritt nach der Hochrechnung auf der Bühne überwältigt gezeigt. Die ÖVP will jetzt mit allen Parteien sprechen, erklärte sie danach gegenüber Journalisten. Währenddessen wurden in der ORF-Übertragung die jüngsten Daten gezeigt, woraufhin wieder Jubel in der Wahlzentrale aufbrandete.

Köstinger sprach bereits von einem "historischen" Ergebnis, das Sebastian Kurz geschuldet sei. Er habe der Partei ein neues Gesicht gegeben, so die Generalsekretärin. Wenn die Partei Erster ist, werde man demokratisch mit allen sprechen, jede Variante könne ins Auge gefasst werden, ließ sie sich noch keine Präferenz entlocken. Auch dass die SPÖ und die FPÖ eine Regierung bilden, sei nicht ausgeschlossen. Es gebe hier gute Verbindungen und Sympathien, meinte Köstinger.

+++ 18:10 Uhr: Doskozil: Parteichefwechsel kein Thema

Für Verteidigungsminister und SPÖ-Burgenland-Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl, Hans Peter Doskozil, ist ein Parteichefwechsel in seiner Partei "auch heute und jetzt kein Thema". Doskozil war in den vergangenen Wochen mehrmals als möglicher Nachfolger von Christian Kern gehandelt worden. Den zweiten und dritten Platz halte er noch für "volatil".

Doskozil erwarte sich, dass "mit ziemlicher Sicherheit" ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der ersten Phase Regierungsgespräche führen werde. "Wobei man auch betonen muss, auch wir haben gesagt, dass wir natürlich für alle Gespräche offen sind." Zu den Gründen der Wahlniederlage meinte der Burgenländer: "In der ersten Emotion sollten wir nicht darüber spekulieren". Jetzt sei wichtig, die Analysen zu beurteilen und auch das tatsächliche Endergebnis zu haben."



Brauners flammende Rede für Kern:

© Video: News

+++ 18:07 Uhr: 2. Hochrechnung: Grüne wackeln

Eine deutliche Verschiebung der Ergebnisse hat die zweite SORA-Hochrechnung für den ORF am Sonntagabend gebracht. Zwar liegt die ÖVP mit 31,5 Prozent (plus 7,5) weiter an der Spitze. Im Gegensatz zur ersten Hochrechnung kommt die SPÖ mit 27,1 Prozent (plus 0,3) nun aber klar vor der FPÖ zu liegen (25,9 Prozent, plus 5,4). Und: Die Grünen wären hier mit 3,9 Prozent (minus 8,5) nicht im Nationalrat.

Den Einzug schaffen würden nach dieser Hochrechnung die NEOS (mit 5,1 Prozent, plus 0,1) sowie die Liste Peter Pilz mit 4,4 Prozent. Die Hochrechnung basiert auf 52,7 Prozent ausgezählten Stimmen, die Schwankungsbreite liegt bei 2,1 Prozent.

Grünen-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek hat in einer ersten Reaktion auf das Wahlergebnis der Ökopartei von einer "großen Enttäuschung" gesprochen. Es handle sich um eine "bittere Niederlage", sagte Lunacek kurz angebunden zu Journalisten bei ihrem Eintreffen im Medienzentrum in der Nationalbibliothek.

+++ 18:05 Uhr: Strache: "Wir werden mit allen reden"

FPÖ-Chef Heinz Christian Strache zeigte beim Einzug ins Medienzentrum in der Nationalbibliothek sehr wortkarg. Er meinte lediglich, dass die Freiheitlichen in ihrer Verantwortung "mit allen reden werden". Strache wurde von seiner Ehefrau Philippa begleitet.

© APA/HANS KLAUS TECHT

+++ 17:57 Uhr: Hofer: "Nur Partnerschaft auf Augenhöhe"

FPÖ-Vizeparteichef und Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer hat sich in einer ersten Reaktion erfreut über das "sehr, sehr gute Ergebnis" gezeigt. Er sei allerdings noch sehr gespannt auf das Endergebnis, sagte er im ORF-Fernsehen.

© APA/HANS KLAUS TECHT SPÖ-Klubchef Andreas Schieder und FPÖ-Vizeparteichef Norbert Hofer

"Das Ergebnis dürfte so sein, dass viele Menschen für Veränderung gestimmt haben", sagte Hofer. "Diese Hoffnung zu erfüllen ist nun unsere Aufgabe." Zu den Koalitionspräferenzen der FPÖ wollte er sich noch nicht äußern. "Wenn dieses Wahlergebnis ungefähr eintreffen wird, sei "nur eine Partnerschaft auf Augenhöhe" denkbar, so Hofer.

+++ 17:57 Uhr: Begeisterung bei der ÖVP

Finanzminister Hans Jörg Schelling ist es am Sonntagnachmittag "sehr gut" gegangen mit der ersten Hochrechnung. Er habe sich ein Ergebnis mit einem Dreier voran erhofft, erklärte er gegenüber Journalisten. Welche Koalition nun gebildet wird, sei offen, sollte er gefragt werden, stünde er aber gerne als Minister zur Verfügung, so Schelling.

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament Manfred Weber hat den Wahlsieg von ÖVP-Chef Sebastian Kurz begrüßt. Kurz sei es schon jetzt gelungen, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Weber meinte, Kurz stehe für ein starkes Österreich in einem starken Europa. Jedenfalls "ist die ÖVP wieder da", sagte der EVP-Chef.

+++ 17:55 Uhr: 71 Prozent für ÖVP in Österreichs kleinster Gemeinde

Österreichs kleinste Gemeinde, Gramais im Tiroler Außerfern, bleibt - trotz Verlusten - fest in den Händen der ÖVP. Sie kam am Sonntag dort auf 17 der 24 abgegebenen gültigen Stimmen, was 70,83 Prozent bedeutet (2013: 85,19 Prozent). Die Wahlbeteiligung stieg auf 72,73 Prozent (33 Wahlberechtigte).



Die FPÖ verbuchte drei Stimmen für sich (12,5 Prozent) und die SPÖ eine Stimme (4,17 Prozent). Die Grünen überzeugten zwei Stimmberechtigte (8,33 Prozent). Auch die Freie Liste Österreich (FLÖ) konnte einen Wähler gewinnen. Die übrigen Parteien gingen leer aus.



Während die SPÖ und die Grünen damit das gleiche Ergebnis wie 2013 einfuhren, konnte die FPÖ zwei zusätzliche Wähler überzeugen. Gramais liegt 1.382 Meter hoch, das Gemeindegebiet erstreckt sich auf über 32 Quadratkilometer.

+++ 17:51 Uhr: Schieder hält Schwarz-Blau für wahrscheinlich

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder gibt sich nach den ersten Hochrechnungen noch abwartend: Das Ergebnis kenne man erst am Schluss, noch sei es recht unklar, meinte Schieder in einer ersten Reaktion im ORF-Fernsehen. Die SPÖ liegt derzeit in den Hochrechnungen am dritten Platz hinter ÖVP und FPÖ.



Auf die Frage, ob die SPÖ nun in Opposition gehen werde, ließ sich Schieder nicht ein: "Wir warten einmal das Ergebnis ab", in der Regel erhalte der Erste den Auftrag zur Regierungsbildung. Schieder ortet jedenfalls eine "hohe Wahrscheinlichkeit" für eine schwarz-blaue Regierung.

+++ 17:49 Uhr: Steirischer FP-Chef spricht von Top-Ergebnis

Wir haben ein Top-Ergebnis in der Steiermark eingefahren, ich bin sehr, sehr zufrieden", sagte der steirische FPÖ-Obmann Mario Kunasek am Sonntagabend. Wenn man bedenke, dass man mit rund 25 Prozent 2013 schon sehr gut gelegen sei, sagte Kunasek. Koalitionspräferenzen habe man keine. "Wir sind bereit zu verhandlen und auch bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen", teilte Kunasek mit.



© News/Anna Gasteiger FPÖ-Parteizentrale

© News/Anna Gasteiger FPÖ-Parteizentrale

+++ 17:43 Uhr: Felipe: "Ergebnis macht uns betroffen"

Katastrophenstimmung hat bei den Grünen am Sonntag nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen zur Nationalratswahl geherrscht. "Dieses erste Ergebnis macht uns alle sehr betroffen", sagte Bundessprecherin Ingrid Felipe auf der Bühne des "Metropol".

Betroffen sei sie, "weil wir auch wissen, welche Personen dahinter stecken", aber auch angesichts der Zuwächse der anderen Parteien: "Das ist ein Rechtsruck, und es ist ein demokratisch herbeigeführter Rechtsruck", so Felipe. "Es macht nachdenklich, was in unserer Republik los ist."



© News

Wahlkampfhelfer Florian sagte gegenüber News zu den ersten Hochrechnungen: “Das Ergebnis war nicht überraschend, aber natürlich habe ich auf ein besseres Ergebnis gehofft.“

+++ 17:41 Uhr: Hochrechnungen sehen ÖVP als Sieger

Sebastian Kurz und die ÖVP haben wie erwartet die Nationalratswahl für sich entschieden. Platz zwei ging vermutlich an überraschend starke Freiheitliche. Abgewählt wurde die SPÖ von Kanzler Christian Kern, die das historisch schwächste Ergebnis erzielen könnte. Wieder im Nationalrat sind die NEOS, die Grünen stürzen ab, bleiben aber wohl im Parlament, während Peter Pilz zittern muss.

Laut den aktuellen Hochrechnungen überspringt die ÖVP knapp die 30-Prozent-Marke und hält Respektabstand auf die Freiheitlichen, für die rund 27 Prozent ausgewertet wurden. Die SPÖ liegt zwischen 25 und 26 Prozent. Leicht zulegen dürften die NEOS, die zwischen fünf und sechs Prozent liegen. Wahlverlierer sind die Grünen, die aber mit vier bis fünf Prozent wieder im Nationalrat vertreten sein sollten. Die Liste Pilz ist bei der ARGE Wahlen gescheitert, bei SORA drin.

+++ 17:35 Uhr: Zitterpartie für Pilz

Für die Anhänger der Liste Pilz wird der Wahlabend zu einer Zitterpartie. Bei der ersten Hochrechnung nach 17 Uhr lag die Liste des Ex-Gründen Nationalratsabgeordneten Peter Pilz - je nach Fernsehsender - knapp über bzw. knapp unter der 4-Prozent-Hürde. Entsprechend verhalten war die Stimmung bei der Präsentation der ersten Zahlen. Bereits zuvor hatten die starken Ergebnisse von ÖVP und FPÖ für Raunen gesorgt.

© News/Melichar

+++ 17:30 Uhr: Rupprechter geht von Kanzler Kurz aus

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter und ÖVP-Kandidat Josef Moser haben sich am Sonntagnachmittag nach der ersten Hochrechnung hoch erfreut gezeigt. Rupprechter ging gegenüber der APA von einem nächsten Kanzler Sebastian Kurz aus.

Die Liste Sebastian Kurz sei "offensichtlich klarer Wahlsieger", das freut uns alle, sieht Rupprechter ein "historisches Ergebnis", wenn man Nummer eins wird.



+++ 17.28 Uhr: Jubel bei der ÖVP

Die Anhänger der ÖVP feiern den vorläufig ersten Platz ihrer Partei:

© APA/ROBERT JÄGER ÖVP-Anhänger

© APA/JOE KLAMAR / AFP

© APA/Robert Jäger

+++ 17.25 Uhr: Enttäuschte Grüne

Während sich die blauen Fans über den Absturz der Grünen freuen, ist die Enttäuschung in der Parteizentrale der Grünen deutlich zu spüren.

© Video: News

© Video: News

+++ 17.19 Uhr: Das sagen Neos zu Ergebnis

News hat nach dem Bekanntwerden der Wahlergebnisse mit Neos-Abgeordneter Claudia Gamon gesprochen: "Es ist geschafft, die Kleinen hatten es nicht leicht", sagt Gamon. Aber die Neos seien die stärkste Kleinpartei. "Wir werden gebraucht."

© Video: News

Die liberale EU-Abgeordnete Angelika Mlinar sagte nach Veröffentlichung der ersten Resultate: "Wir sind froh die Größte der Kleinen zu sein". Sie habe aber Angst, dass mit diesem FPÖ-Ergebnis die pro-europäische Ausrichtung verloren gehe und Österreich in Richtung Orbán und Kaczynski steuere.

© Video: News

+++ 17.15 Uhr: ÖVP vor FPÖ

Die ÖVP dürfte bei der Nationalratswahl mit 31,0 Prozent Platz 1 erreicht haben - vor der FPÖ mit ca. 27,6 Prozent. Das geht aus einer ersten Hochrechnung der ARGE Wahlen für die APA hervor. Die SPÖ kommt demnach mit rund 25,5 Prozent auf Platz 3. NEOS zieht mit rund 5,8 Prozent fix in den Nationalrat ein, die Grünen dürfen auf einen knappen Einzug hoffen. Wenig Chancen hat die Liste Pilz.

Die Grünen haben mit 4,2 Prozent Chancen auf den Wiedereinzug. Die Liste Pilz dürfte mit 3,2 Prozent an der Vier-Prozent-Hürde scheitern. Die Hochrechnung beinhaltet bereits eine Wahlkartenschätzung.

Quelle: ORF/SORA

Für die ÖVP bedeutet diese Hochrechnung (Auszählungsgrad: 41 Prozent) ein Plus von rund 7 Prozentpunkten. Die FPÖ gewinnt demnach ebenfalls etwa 7 Prozentpunkte dazu, die SPÖ verliert rund einen Prozentpunkt. Für die NEOS ergibt sich ein leichtes Plus von rund einem Prozentpunkt, die Grünen verlieren fast zwei Drittel ihrer Stimmen.

+++ 17.08 Uhr:

Das haben die ersten Hochrechnungen von ARGE Wahlen ergeben:

Die Hochrechnungen von ORF/SORA lauten: Die ÖVP (30,2 Prozent) liegt klar vor FPÖ (26,8 Prozent) und SPÖ (26,3 Prozent). Folgenden Kleinparteien sollten es knapp geschafft haben: Grüne 4,9 Prozent, Neos 5,3 Prozent und Liste Pilz 4,3 Prozent.

+++ 17.00 Uhr: Warten auf die Ergebnisse

Das Innenministerium lieferte die Daten für die Hochrechnungen ab 17.00 Uhr. Denn nach der Wahlanfechtung hat der Verfassungsgerichtshof die Weitergabe von Teilergebnissen vor Wahlschluss verboten.

+++ 16.40 Uhr: Stimmung bei den Parteien

Gespanntes Warten auf die ersten Hochrechnungen in den Parteizentralen der ÖVP und der SPÖ:

© News ÖVP Parteizentrale

Während bei den Neos herrschte schon vor den ersten Wahlergebnissen gute Stimmung.

© News/Christoph Lehermayr Bei den Neos

© Video: News

Relativ entspannt war hingegen die Stimmung in der FPÖ-Parteizentrale.

© News/Anna Gasteiger

Bei den Grünen wirkte die Parteizentrale um 16.30 Uhr noch recht leer.