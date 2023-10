Festung Kufstein - beliebtes Ausflugsziel in Tirol

Die Festung Kufstein verdankt ihre Berühmtheit einer über 800-jährigen Geschichte. Lange Zeit war sie ein Grund für bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Bayern und Tirol. Erst 1814 wurde die Stadt Kufstein mitsamt der Festung endgültig an Tirol abgetreten. Persönlichkeiten wie Margarete Maultasch, Herzogin von Tirol, Habsburger Herzog Rudolf IV., König Maximilian I. oder der französische General Bernhard Erasmus von Deroy gehören zu den wichtigsten Personen, die die Geschichte der Festung bestimmt haben.

Viele der Räumlichkeiten stehen den Besucher:innen zur freien oder geführten Erkundung offen. Im Verlauf der Geschichte wurden einige davon nach Bedarf abgewandelt, umstrukturiert oder für den ursprünglichen Zweck wieder eingesetzt. Heute können in verschiedenen Festungstürmen und -geschossen beispielsweise mittelalterliche Foltergeräte und -utensilien, moderne Ausstellungen, Workshops oder Konzerte besucht werden.

Das in der Festung untergebrachte Heimatmuseum erzählt die Geschichte der Festung und der Region. Die Ausstellung umfasst außerdem Funde aus der Bronzezeit und der Steinzeit.

Seit etwa 20 Jahren kann man mit der Panoramabahn eine Berg- und Talfahrt unternehmen. Während der kurzen Fahrt hat man einen Panoramablick auf die Stadt Kufstein und den Fluss Inn.

Trotz der kriegerischen Auseinandersetzungen ist die Festung bis heute in einem guten Zustand verblieben. Der südliche Teil der Festung ist allerdings eine Ruine. Die auf dem 90 Meter hohen Festungsberg gebaute Festung bietet einen Panoramablick über die ganze Stadt Kufstein. Auf dem Festungsareal befinden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie:

Als besonderes Highlight gilt das jährliche Ritterfest. Es findet zu Pfingsten statt und umfasst Musik, Essen, Attraktionen und Ritterkämpfe. Zusätzlich wird die letzte Schlacht von Hans von Pinzenau mit Statisten nachgestellt.

Lage

Die Festung Kufstein befindet sich heute in Tirol, in der Nähe der Grenze zu Bayern. Daher ist es ein beliebtes Ausflugsziel von deutschen und österreichischen Tourist:innen. Die Stadt Kufstein wird vom Inn durchflossen. Zusätzlich befindet sie sich am Ausgang des alpinen Inntals. Aufgrund dieser Lage ist Kufstein in allen Richtungen von Bergen oder Wäldern umgeben:

Im Westen liegen der Pendling und der Maistaller Berg

Im Norden liegt der Thierberg

Im Osten liegen das Kaisergebirge und der Stadtberg

Im Süden liegt der Kufsteienr Wald

Neben der Festung Kufstein sind die Berge ein beliebtes Ausflugsziel. Es gibt Wanderwege diversen Schwierigkeitsgrades und Dauer. Diese führen quer durch die Berg- und Waldlandschaft sowie Naturschutzgebiete rund um Kufstein. Zu weiteren Sehenswürdigkeiten zählen die Burgruine Thierberg aus dem 13. Jahrhundert, das Schloss Hohenstaffing (ein Teil eines Hotelkomplexes aus dem 19. Jahrhundert) und Kufsteiner Innenstadt, die aus alten Villen und Kirchen besteht.

Festung Kufstein: Anfahrt

Die Festung ist sowohl zu Fuß als auch mit verschiedenen Verkehrsmitteln erreichbar. Es führt ein überdachter Weg den Festungsberg hinauf. Der Aufstieg ist relativ kurz, sodass man innerhalb einer Viertelstunde oben auf der Festung ist. Die Panoramabahn Kaiser Maximilian ist ein in den 1990igern errichteter Schrägaufzug. Dieser bringt die Gäste aus der Altstadt direkt auf die Festung in wenigen Minuten. Weitere Anfahrtsmöglichkeiten sind:

Auto

Aus verschiedenen Richtungen ist Kufstein über Schnellstraßen und Autobahnen erreichbar. Zum Beispiel über die A8 und A1 Richtung Salzburg, A12 und A93 Richtung Kufstein, A13 Richtung Innsbruck. Die Anfahrtszeit hängt vom Startort ab.

Bus

Mithilfe der KufsteinerlandCard hat man kostenlosen Zugang zu allen Bus- und Bahnverbindungen in der Kufsteiner Region. Dazu gehören auch ausgewählte Veranstaltungsbusse.

Bahn

Die Stadt Kufstein ist ein Grenzbahnhof zwischen Österreich und Deutschland. Daher ist es möglich direkt mit Zügen der Deutschen Bahn aus Deutschland anzureisen. Österreichische Bundesbahnen sowie Schweizerische Bundesbahnen bedienen diese Region ebenfalls.

Parken

Je nach Parkmöglichkeit ist diese kostenfrei (Kurzparkzone im Zentrum am Wochenende gebührenfrei) oder kostenpflichtig. Die Kosten variieren etwas. Pro eine Stunde Parkzeit können zwischen 50 Cent und 1,50 Euro anfallen. Die nächstmöglichen Parkmöglichkeiten vor der Festung Kufstein sind:

Zentrumsgarage in der Praxmarerstraße

in der Praxmarerstraße Altstadtgarage am Fischergrieß

am Fischergrieß Kufstein Galerien in der Feldgasse

in der Feldgasse Inntalcenter am Gewerbehof

Einkehrmöglichkeiten

Die Festungswirtschaft ist für Reisegruppen, Privatfeiern oder für Tourist:innen offen. Hier können Gäste im historischen Ambiente der Festung Kufstein eine gutbürgerliche Mahlzeit einnehmen oder ein individuelles Menü vorbestellen. In der Stadt selbst gibt es viele Lokale, die sowohl traditionelle oder internationale Speisen anbieten. Es lässt sich zu jeder Tageszeit eine Wirtschaft finden. Eisdielen, Bars, Cafés oder Restaurants befinden sich vor allem in der Innenstadt.

Festung Kufstein: Erfahrungsberichte

Im Google-Ranking wird die Festung Kufstein als Touristenattraktion mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Positiv beurteilt werden die kurzen Wege zu Parkmöglichkeiten, der Festung und anderen Sehenswürdigkeiten. Außerdem sind die Ausstellungen und Veranstaltungen sehr abwechslungsreich. Ein Kritikpunkt ist, dass die Festung Kufstein nur teilweise barrierefrei ist. Nicht alle Museen und Räume können von Menschen mit Gehbehinderung besucht werden.