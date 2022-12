Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Laabergstraße 15, 3553 Schiltern, Niederösterreich

: Laabergstraße 15, 3553 Schiltern, Niederösterreich Website : https://www.kittenberger.at/

: https://www.kittenberger.at/ E-mail : office@kittenberger.at

: office@kittenberger.at Telefon : 02734/8228

: 02734/8228 Öffnungszeiten : Mitte März bis Ende Oktober: 9-18 Uhr November bis Anfang Januar: 11:30-19 Uhr Mitte Januar bis Mitte März geschlossen

: Eintrittspreise : Erwachsene 10,50 Euro Kinder bis 14 Jahre 6,00 Euro Kleinkinder bis 3 Jahre freier Eintritt Gruppe ab 20 Personen: Kinder 6,00 Euro Erwachsene 9,90 Euro (ab November 7,00 Euro) Jahreskarte Erwachsene 38 Euro Kinder 19,50 Euro

: Wetterinfo : Wettervorschau

: Wettervorschau Webcam: Wetterkamera

Beschreibung: Kittenberger Erlebnisgärten

Die Kittenberger Erlebnisgärten sind 50 Gärten auf einem Geländer von sechs Hektar, die jeweils ein eigenes Thema haben. Entsprechend sind dort Pflanzen und Bäume vorhanden, die thematisch dazu passen. Auch ist der gesamte Garten an das jeweilige Thema angepasst. Gäste können hier in wenigen Stunden von Österreich durch Kräuterwelten nach Asien reisen. In jedem Garten gibt es ausreichende Sitzmöglichkeiten, damit Besucher:innen in Ruhe die Umgebung erkunden und genießen können.

Je nach Jahreszeit werden die einzelnen Gärten daran angepasst. Auf diese Weise gibt es immer etwas Neues zu sehen und auch außerhalb des Sommers locken zahlreiche Pflanzenarten. Vor allem im Herbst sind viele Früchte an den zahlreichen Obstbäumen reif und bereit zur Ernte. Daraus entsteht herbstliche Dekoration für die Anlage oder leckere Süßspeisen von den Gartenköchen:innen.

Im Abenteuergarten können sich Kinder und Abenteuerlustige austoben. Ob der Rutschenturm, das Wasserfloß oder das übergroße Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel, das Angebot ist groß. Besonders beliebt ist auch der Bauerngarten, in dem Tiere unterwegs sind. Hier leben Alpakas, Esel und Kängurus im Einklang. Die Tiere werden von professionellen Tierpfleger:innen versorgt, die jederzeit für Fragen von Gästen zur Verfügung stehen. So nah wie hier kommt man nur selten an die Tiere heran.

Neben einer großen Erlebniswelt für die ganze Familie sind die Kittenberger Erlebnisgärten aber auch zeitgleich ein Betrieb für Gartenbau. Haben Besucher:innen auf ihrem Rundgang durch die Anlage einen besonders schönen Garten oder Elemente daraus gefunden, kann das Unternehmen eine Gartenplanung mit ihnen vornehmen. Auf diese Weise erhalten Interessierte ihre persönliche Oase zum Entspannen.

Kittenberger Erlebnisgärten: Highlights

Ein besonderes Highlight ist die Adventszeit in den Kittenberger Erlebnisgärten. Ab Anfang November werden die Gärten jeweils weihnachtlich hergerichtet und mit zahlreichen Lichtern versehen. Ein Besuch nach Sonnenuntergang ermöglicht den Blick auf ein wundervolles Lichtermeer, das die Pflanzenwelt in ein besonderes Licht eintaucht.

In den warmen Jahreszeiten hingegen ist der Sommergarten eine Attraktion. Großzügige Grillflächen laden zum gemütlichen BBQ ein. Hier befindet sich zudem auch der sogenannte Wohlfühlteich, der zum Schwimmen einlädt.

Immer wieder finden kleine Konzerte in den Gärten statt, die zum Verweilen und Genießen einladen. Auch sind regelmäßig Veranstaltungen wie Sträuße binden oder Kränze herrichten vorhanden. Die Preise sind in der Regel bereits im Ticketpreis enthalten.