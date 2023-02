In vielen Haushalten finden sich mittlerweile eigene Behälter für die einzelnen Wertstoffe. Einfach ist es bei Papier – das ist trocken und stinkt nicht, man kann es also auch länger in der Wohnung lassen. Glas ist ebenso leicht unterzubringen.

Schwieriger wird es bei Biomüll. Diesen kann man in Biomüllsackerln (und diese am Besten auch noch in einem Kübel mit Deckel) einige Tage in der Wohnung behalten belassen, doch dann muss man damit zur Biotonne.

Spannend wird es mit den Verpackungen. So sind heutzutage Joghurtbecher oft sehr dünn, dafür ist eine Papiermanschette drumherum. Die Manschette kommt ins Altpapier, der Becher und die Verschlussfolie in die gelbe Tonne. Grundsätzlich muss man sie nicht auswaschen (auch andere PET-Flaschen oder Liefergebinde nicht), ob man sie aber schmutzig in der Wohnung lagern will, ist eher fraglich. In der Realität wird man ums Waschen nicht herumkommen.

Bei Plastikflaschen oder Tetrapak kann man übrigens Platz beim Sammeln sparen, indem man die Luft herausdrückt und den Verschluss wieder aufschraubt. Flachgedrückt geht auch mehr in die gelbe Tonne.

Wer kontrolliert die richtige Müll-Entsorgung? Gibt es Strafen?

Die Gemeinden sind dafür zuständig und grundsätzlich drohen auch Strafen bei falscher Entsorgung. Es ist natürlich immer eine Frage des Beweises. Wird man aber erwischt, droht ein Ordnungsstrafmandat von mindestens 50 Euro. Die Höchststrafe (sie droht etwa Betrieben, die falsch entsorgen) liegt bei mehr als 3.000 Euro. Grundsätzlich funktioniert die Mülltrennung aber gut und Österreich recycelt fast 60 Prozent des anfallenden Mülls und deponiert nicht einmal mehr 2 Prozent.

Seit wann wird Müll getrennt?

Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es so etwas wie eine Mülltrennung. „Die Müllsammlung als solche lag seit 1839 in den Händen privater Müllkutscher, den so genannten „Fliegenkutschern“. Diese wurden mit einem Kreutzer pro entsorgtem Haushalt entlohnt und erwarben so auch gleich die Nutzungsrechte am Müll. Sie sortierten ihn nach Glas, Metall, Papier und Lumpen und verkauften diese an Gewerbetreibende", beschreibt etwa Markus Ossberger in seiner Diplomarbeit „Geschichte der Abfallwirtschaft in Österreich“.

Mit der Mülltrennung, wie wir sie kennen, begann zum Beispiel die Stadt Wien im Jahr 1977 und zwar mit Altglas. Seit 1984 gibt es Sondermüllaktionen mit Problemstoffsammelstellen, seit 1985 Container für Altpapier, Weißglas, Buntglas, Altmetalle, Getränkedosen, Joghurtbecher und Kunststofffolien.

Warum Mülltrennung wichtig ist [für Kinder erklärt]

Viele Dinge, die wir nicht mehr brauchen, werden weggeworfen. Die Müllabfuhr holt auch alles ab. Aber was passiert dann? Viele Dinge, die man nicht mehr braucht, kann man aber noch verwenden oder aus manchen macht man wieder etwas Neues. Wenn man etwa wiederverwenden kann kann man Rohstoffe und Energie sparen – und das hilft unserer Umwelt. Deswegen ist es auch wichtig, dass man den Müll trennt, denn nur so können leicht und praktisch neue Dinge entstehen. So landet auch kein Müll in der Landschaft und alles bleibt sauber.