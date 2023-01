Die Luft ist warm. Weiße Sandstrände - das ist Ocean Cay auf den Bahamas. Ein idyllisches Bild, das sich den Beobachtern bietet, wenngleich irgendwie auch ein leicht schräges. Denn Ocean Cay ist eine Privatinsel der Kreuzfahrtlinie MSC Cruises, und die wenigen Beobachter, die frühmorgens schon auf den Beinen sind, stehen am Heck der MSC Seashore, die sich ruhig einem riesigen Betondock nähert. In Kürze wird eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt hier anlegen und nach dem Frühstück Tausende Gäste ausspucken.

Denen soll dort Robinson-Feeling mit Öko-Ambition geboten werden - mit allen Annehmlichkeiten, versteht sich. Nach dem Anlegen packt die Crew alles aus, was vor Ort für das leibliche Wohl nötig ist, und abends vor dem Ablegen wird wieder alles eingepackt. In der Zwischenzeit spazieren die Gäste bequem über den Schiffssteg auf das Inselparadies, planschen an einer der verschiedenen Beaches, sonnen sich, buchen eine Paddleboard- oder Schnorcheltour, besteigen den markanten Leuchtturm, um das Eiland zu überblicken, oder suchen eine der Bars oder ein Restaurant auf - und das alles immer in Sichtweite des Kreuzfahrtschiffs.

Auf der nur wenig aus dem Meer ragenden Sand-Korallen-Formation - rund 65 Meilen südöstlich von Miami gelegen, von wo Karibik-Cruises normalerweise starten - wurde früher Sand für industrielle Zwecke abgebaut; seit 2017 hat sie die Reederei auf 99 Jahre gepachtet und über 200 Millionen Dollar in deren Entwicklung investiert. Das 38,5 Hektar große Eiland wurde renaturiert, mit 75.000 Sträuchern, Blumen, Bäumen und 4.600 Palmen bepflanzt und zu einem exklusiven Paradies ausschließlich für MSC-Gäste gemacht.

Kreuzfahrten sind sehr beliebt, aber umstritten

Die Reederei folgt damit einem Trend der Branche hin zu noch mehr Exklusivität und ausgefalleneren Attraktionen, um sich vom Mitbewerb abzuheben. Kreuzfahrten sind zwar umstritten -auch aus Umweltgründen -, aber sie boomen scheinbar ungebremst. Seit dem weitgehenden Ende der Corona-Auflagen ist die Nachfrage stärker denn je. Während die einen Kreuzfahrten nichts abgewinnen können, lieben die anderen sie - aus durchaus nachvollziehbaren Motiven, die viel mit Bequemlichkeit und den gebotenen Annehmlichkeiten zu tun haben: Man ist von einer Destination zu anderen unterwegs, ohne die Koffer ein- und auspacken und das Hotelzimmer wechseln zu müssen.

© MSC Cruises/ Ivan Sarfatti LUXURIÖS. 2.270 Kabinen in unterschiedlicher Ausstattung, davon 1.426 mit Balkon, stehen den Passagieren zur Verfügung. Besonders exklusiv sind die Yacht-Club-Suiten und die 14 Aurea-Heckkabinen

Den Kreuzfahrtfans gefällt es, dass ihnen organisatorisch so gut wie alles abgenommen wird und sie sich um nichts kümmern müssen. Sie bekommen ständig ein Programm geboten, können neue Bekanntschaften schließen, Smalltalk führen und nach Herzenslust shoppen - oder sie tun auch einfach gar nichts und lassen sich treiben. Und was für viele ebenfalls wichtig ist: Man bekommt ständig etwas zu essen und zu trinken. Für viele gibt es offenbar nichts Schöneres, als den lieben Tag lang mit einem Cocktail im Whirlpool zu sitzen und sich die Sonne auf den Kopf scheinen zu lassen. Und am Ende haben sie dennoch wahrscheinlich mehr gesehen als in einem gewöhnlichen Urlaub.

© Günter Fritz POOLLANDSCHAFTEN. Auf der MSC Seashore gibt es sechs Pools und 15 Whirlpools. Dazu kommen noch ein Aqua-Park und zwei große Wasserrutschen. Die Außenflächen betragen 13.000 Quadratmeter

Jede Menge Attraktionen am Schiff

So ein Kreuzfahrtriese bietet jedenfalls eine enorme Vielfalt an Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten damit garantiert keine Fadesse aufkommt. Egal, ob überdimensionale Rutschen, Rennsimulator, Legoland für Kinder oder Gym und Spa samt vielfältigen Wellnessanwendungen sowie Entertainment und Bars für die Erwachsen - für Abwechslung und Ablenkung ist gesorgt.

Und das so gut wie rund um die Uhr. Sogar eine Sportarena ist vorhanden für alle, die trotz aller anderweitiger Verlockungen aktiv bleiben und Tennis oder Fuß-, Volley- bzw. Basketball spielen wollen.

Platz dafür gibt es genug: Die MSC Seashore ist 339 Meter lang, 41 Meter breit und 74 Meter bzw. 19 Decks hoch. Bei Maximalbelegung haben 5.877 Passagiere darauf Platz - plus 1.648 Crewmitglieder. Eine kleine schwimmende Stadt, sozusagen oder mehr noch ein All-inclusive-Club auf hoher See, der keine Wünsche offen lässt. Abgesehen von dem nach Einsamkeit. Denn eines ist klar: Auf einem derartigen Riesenschiff ist man selten alleine - außer vielleicht in seiner Kabine. Für jemanden, der im Urlaub üblicherweise abseits der Massen unterwegs ist und eine ursprüngliche Umgebung samt ebensolcher Atmosphäre bevorzugt, ist eine Kreuzfahrt daher eher nichts.

Fakten zu MSC Cruises MSC Cruises ist die weltweit drittgrößte und am schnellsten wachsende Kreuzfahrtmarke - führend in Europa, Südamerika, den Emiraten und Südafrika und mit starker Präsenz in Karibik, Nordamerika und Fernost. Die in Italien gegründete Gruppe mit Sitz in Genf betreibt derzeit 21 Kreuzfahrtschiffe. Die MSC Seashore ist das erste mit einem neuen Luftreinigungssystem, das mit UV-C-Lichttechnologie 99 Prozent der Viren und Bakterien eliminiert. Mit innovativen Technologien sollen die Schwefeloxidemissionen um 98 Prozent und die Stickoxidemissionen um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Nähere Infos: www.msccruises.at

Klischees und Wirklichkeit

Manche Klischees, wie sie sich ein Kreuzfahrt-Novize vielleicht erwartet, treffen zu -etwa, was die Zahl übergewichtiger Amerikaner oder die herdentierartigen organisatorischen Abläufe bei den Landausflügen betrifft -, vieles wiederum ist aber auch unerwartet anders. Das Wine-Tasting des indischstämmigen Sommeliers aus Las Vegas entpuppt sich nach anfänglichen Befürchtungen nicht als Event für gänzlich unbedarfte Pauschalurlauber sondern als eines, das auf engagierte Weise interessante Einblicke in das Winzergeschehen der neuen Welt und die Trinkgewohnheiten außerhalb Europas gewährt. Und auch die Köche im japanischen Spezialitätenrestaurant Kaito Teppanyaki tischen trotz lautstarker Show authentische und schmackhafte Gerichte auf.

© Günter Fritz 18 Bars und Lounges, darunter zwölf Innen-und sechs Außenlokale, fünf Spezialitätenrestaurants und vier Hauptrestaurants sorgen für das leibliche Wohl.

© MSC Cruises/ Ivan Sarfatti Im Yacht Club geht es gepflegter zu als im Marketplace Buffet für mehr als 1.169 Menschen.

© Günter Fritz Das Spielcasino in der Schiffsmitte ist stets gut besucht; die Slot Machines den ganzen Tag über.

Dennoch, zwischendurch stellt sich immer wieder mal die Frage: Was ist real, was Fiktion oder Fake? Ein Fotospot mit Heißluft-Ballon vor dem nächtlichen Paris fällt eindeutig in letztere Kategorie - so wie wohl auch die Walking Tour in der karibischen Hafenstadt mit der Besichtigung von Pseudo-Sehenswürdigkeiten, obligatorischem Souvenirshop-Stopp und einem verzichtbaren Odeur von Touristennepp.

Eine virtuelle Angelegenheit sind auch die drei Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue im Herzen des stets gut besuchten Spielcasinos und der weitläufige Shopping- und Unterhaltungsbereich namens Times Square -selbst wenn dort eine 8,5 Meter hohe LED-Wand über vier Decks die Skyline Manhattans widerspiegelt. Die MSC Seashore ist als Hommage an New York City gestaltet und soll Entdeckergeist und kulturelle Erlebnisse repräsentieren - wer's glaubt Big Apple-inspirierte Designs und entsprechendes Ambiente in den diversen Bars und Lokalen sind freilich durchaus stimmig. Ebenso wie die glitzernden Swarovski-Kristalltreppen.

Exklusives Flair für VIPs

Ebenso wie auf Ocean Cay gibt es auch an Bord Bereiche, die den besser zahlenden VIP-Gästen vorbehalten sind. Wer sich von den Massen absentieren möchte, bucht sich im MSC Yacht Club ein - dem exklusiven Schiff-im-Schiff-Konzept am Bug des Schiffs. Er erstreckt sich über vier Decks und bietet ein gehobenes All-inclusive-Erlebnis mit Privatsphäre, eigener Lounge und Gourmetrestaurant plus 24-Stunden-Butler-Service. Natürlich gibt es auch ein abgeschottetes Pool-und Sonnendeck sowie 131 luxuriöse Suiten in fünf Kategorien, 41 extragroße Deluxe-Grand-Suiten mit begehbarem Kleiderschrank sowie zwei Owner's Suites. Die sind 98 Quadratmeter groß und mit einem Balkon samt Whirlpool und Sitzbereich, einer Panorama-Glaswand und separatem Ess- und Wohnbereich ausgestattet. Mit dem nötigen Kleingeld lässt es sich auch auf hoher See sehr luxuriös urlauben.

© MSC Cruises/ Ivan Sarfatti KARIBISCHES FLAIR. Der rot-weiße Leuchtturm ist gewissermaßen das Wahrzeichen der MSC-Privatinsel Ocean Cay. Für einen Strandaufenthalt kann man bequem direkt vom Kreuzfahrtschiff aus aussteigen, ohne einen Ausflug buchen zu müssen.

© Günter Fritz Das Angebot für Ausflüge und Aktivitäten ist vielfältig und reicht vom Schwimmen und Kuscheln mit Delfinen ...

© Günter Fritz ... bis zu Land-und Shoppingtouren wie zum berühmten Straw Market in Nassau

Aber auch sonst haben Kreuzfahrten bei näherer Betrachtung einiges auf der Habenseite vorzuweisen: Neben den diversen Annehmlichkeiten ist vor allem der internationale Touch speziell. Auf der MSC Seashore sind Mitarbeiter:innen aus 45 Nationen - viele aus Indonesien, Asien oder Brasilien - beschäftigt. Der Gästemix ist ebenfalls bunt: Neben Nordamerikanern, die 40 Prozent der Passagiere ausmachen, sind vor allem Süd- und Mittelamerikaner und Europäer - Italiener, Briten, Spanier, Deutsche, Franzosen, Portugiesen, Skandinavier und Niederländer - sowie Araber oder Australier an Bord. Und alle haben ihre Eigenheiten, denen Rechnung getragen werden muss, wie der aus Griechenland stammende Hotel-und Food-&-Beverage-Manager erklärt. Wer will, kann auf einer Kreuzfahrt also auch seine Sprachkenntnisse und Skills im Umgang mit anderen Nationalitäten aufpolieren.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 50/2022 erschienen.