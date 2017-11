Fluchtgedanken vor dem kommenden Weihnachtsstress? Dann tauchen Sie doch in einem der luxuriösen Spa-Resorts in Wien oder Umgebung ab und lassen sich so richtig verwöhnen. Entweder ein paar Stunden oder ein ganzes Wochenende -der Alltagsstress bleibt in jedem Fall zu Hause

Haben Sie schon einmal im ehemaligen Tresorraum einer Bank eine Massage genossen? Nein? Na dann probieren Sie es doch einfach aus. Dort wo in der Vergangenheit Gold und Geld lagerte, befindet sich heute das Luxus-Resort Park Hyatt - ein Ort der Ruhe und Wellness in Wien. "Unser Arany-Spa, inspiriert durch das ungarische Wort ,Gold', verwendet hochwertigste Materialien wie Edelsteine und Perlmutt und natürlich Gold", sagt Monique Dekker, seit 2013 General-Managerin des Hotels. Geboten wird einiges: Neben einem 15 Meter langen Pool ein großzügiger Nassbereich, Sauna, Sanarium (eine Sauna mit fünf Klimazonen), Aroma-Dampfbad, Vitality Duschen und Ruhezonen, sowie sechs luxuriöse Day-Spa-Suiten mit integrierter Umkleide und Dusche. Special für romantische Stunden zu zweit: die Arany-Twinity-Spa-Suite mit privater Badewanne.

Vor den Toren Wiens

Und wie wäre es, übers Wochenende wieder einmal so richtig zu entspannen? In einem Day-Spa in der City einchecken ist die eine Sache, aber warum nicht gleich die Koffer packen? Damit man möglichst schnell in den Ruhe-Modus schaltet, darf die Anreisezeit natürlich nicht zu lange sein. Kein Problem: Denn Wien und Umgebung bieten erstklassige Spa-Betriebe, in denen man relaxen und gleichzeitig die Natur voll auskosten kann. Lediglich eine Dreiviertelstunde Fahrtzeit braucht es zum Beispiel, um ins "Wine &Spa Resort Loisium" zu gelangen. Ankommen, abschalten, genießen -so lautet das Motto des Resorts. Schon die Lage ist vielversprechend: eingebettet in die hügelige Landschaft des Kamptals, umgeben von Weinbergen, am Rande von Langenlois. Besucher kommen einerseits, um sich an der Vielzahl heimischer edler Tropfen zu delektieren oder die unzähligen Wander-und Radwege der Umgebung zu nutzen.

Und um im Hotel zu entspannen. "Wir sprechen keine definierte Zielgruppe an, sondern vielmehr eine Community. Unsere Gäste lieben den legeren Luxus und wollen nichts Verschnörkeltes", erläutert Marketingleiterin Julia Polzer das Konzept des Refugiums.

Der Wein steht im Mittelpunkt, sowohl bei der Kulinarik als auch bei den Spa-Treatments. "Im November werden in unserem Spezialitäten-Restaurant zahlreiche Trüffel-Gerichte angeboten", sagt Polzer. Und auch im 1.200 Quadratmeter großen Spa-Bereich, der sich über drei Ebenen erstreckt, spielt der Wein eine tragende Rolle: vorwiegend für ganzheitliche Anwendungen, die auf die Kraft der Traube setzen. Das Wertvollste der heimischen Reben, insbesondere des Grünen Veltliners, wird für Beauty-und Entspannung eingesetzt. So soll das Traubenkernöl des Weingutes Willi Bründlmayer für eine vitalisierende Ganzkörpermassage und ein Meersalzpeeling mit dem Steininger Wine-Special für ein strahlendes und straffes Hautbild sorgen. "Jetzt im Herbst und Winter sind Massagen besonders beliebt, im Frühling möchten sich viele Damen wieder mit Gesichtsbehandlungen einen Frische-Kick verpassen", sagt Polzer. Platztechnisch wurde vor dem Sommer eine Erweiterung des Spa-und Restaurantbereiches notwendig: "Wir wollten auch eine neue Perspektive und nach zwölf Jahren frischen Wind", erklärt Polzer die Neuerung.

Erholungsabstriche muss man, so zeigen Besuche, dennoch in Kauf nehmen. Day-Spa-Gäste, vorwiegend Damen-Gruppen, die sich amüsieren wollen, verwechseln den Wellness-und Lounge-Bereich nicht selten mit einer Partyzone. Polzer entgegnet, dass sich das Geschäft mit Tages-und Hotelgästen dennoch gut vereinbaren lässt: "Wir versuchen, Probleme sofort zu beseitigen." Sie verspricht, dass Tagesgäste nur aufgenommen werden, wenn die Kapazität durch Hotelgäste nicht ausgeschöpft ist. Wie auch immer, hier besteht noch Optimierungsbedarf. Ebenso bei den schon etwas in die Jahre gekommenen Zimmern, die laut Polzer jedoch in absehbarer Zeit saniert werden sollen.

Ein starker Trend

Wellness boomt, es ist ein Megamarkt - aber noch mehr als nur ein gutes Geschäft. Wellness ist eine Metapher für eine Lebensqualität, die viele Menschen anstreben. Intensives Arbeiten auf der einen Seite, Erholung und Rückzug auf der anderen. Die Tourismus-Branche reagiert schon seit gut zehn Jahren auf den Wellness-Trend, und ein Ende ist nicht abzusehen. So bezeichnet auch Zukunftsforscher Matthias Horx den Wellness-und Gesundheitsbereich als Schlüssel-und Wachstumsmarkt der Zukunft und sieht besonders für Österreich große Potenziale. Wellness-Hotels schießen dementsprechend auch in Wien und Umgebung aus dem Boden, aber für den Laien sind die verschiedensten Angebote kaum mehr zu unterscheiden: Ob Massagen, Beauty-Treatments, Yoga, autogenes Training, Aromatherapie, Ayurveda oder die LaStone-Therapie -man könnte leicht den Überblick verlieren.

» Gäste erwarten ein möglichst breites Angebot. Dennoch, die klassische Rückenmassage kommt nie aus der Mode «

Dem widerspricht Rosemarie Steger-Hensler vom Hotel Sans Souci in Wien, das ebenfalls ein Day-Spa anbietet: "Unsere Gäste erwarten ein möglichst breites Angebot. Dennoch, die klassische Rückenmassage kommt nie aus der Mode." Besonders beliebt: eine "Made to Measure"-Behandlung. Der Gast bucht eine halbe Stunde bis Stunde und vereinbart direkt mit dem Therapeuten den Behandlungsablauf. "Der wird dann einfach ganz individuell abgestimmt", erläutert Steger-Hensler. Nur wenige Wiener bleiben über Nacht, die meisten checken für ein paar Stunden oder ein paar Treatments ein.

Schade eigentlich, denn mit ein oder zwei Übernachtungen könnte man den Erholungswert doch gleich um einiges steigern.

Abschalten und genießen

Ob in Wien oder vor den Toren der Stadt - ein entspannender Kurzurlaub mit Wellness-Programm ist gut für die Seele.

Loisium. Legere Atmosphäre. Großzügiger Wellness-Bereich, auf 35 Grad beheizter Pool, Saunabereich. Erstklassige Kulinarik. Angebot: Zwei Nächte, inkl. Frühstück, 1 x Dinner und Massage, ab € 244,-/Person. www.loisium.at

Sans Souci. Kleiner, aber feiner Spa-Bereich. Auf 450 Quadratmetern Sauna, Dampfbad, Indoor-Sonnenwiese, Ruheraum. Pool und Fitnessbereich. Tipp: über Nacht bleiben und sich mit einem exklusiven Dinner verwöhnen lassen. Angebot: eine Nacht, ab €264,-/Zimmer, inkl. Frühstück und Spa, Fitness. www.sanssouci-wien. com

Linsberg Asia. In Bad Erlach, etwa eine halbe Stunde außerhalb Wiens. Das Hotel wird auch anspruchsvollen Gästen gerecht. Im Angebot: Meditation, Yoga, Stretch und Relax -Ausgleich zwischen körperlicher Spannung und Entspannung. Saunen, Dampfbad, Thermalwasser-Indoor-Pool mit wohligen 35 Grad, 40 Quadratmeter großer Fitnessraum, Kulinarik im Asia-Stil. Angebot: zwei Nächte mit HP, € 288,-/Person. www.linsbergasia.at

Falkensteiner. Der exklusive 240 Quadratmeter große Acquapura City Spa mit Blick von der Sonnenterrasse auf den Stephansdom, wurde auf der obersten Hoteletage errichtet. Saunabereich, Cardiound Fitnessraum, Ruheraum, Massagen, Kosmetik. Für Tagesgäste ist ein Frühstück zubuchbar. Day-Spa: € 29,-. City-Break: zweite Person gratis, ab € 109,-/Nacht/Zimmer. www. falkensteiner.com

Steigenberger Krems. 1.200 Quadratmeter Spa, Fitness, Außen-und Innenpool, Ruheraum mit Kamin, ausgezeichnete Kulinarik. Day Spa: zwischen 9 und 19 Uhr, inkl. Tageszimmer: € 60,-bis €99,- www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/oesterreich/krems

Park Hyatt Wien. Exklusives Ambiente, Erholung im Arany- Spa: Hochmodernes Fitnesscenter, 15 Meter Innenpool, voll ausgestatteter Nassbereich und eine große Auswahl an entspannenden Behandlungen. Day Spa: € 85,-, https://vienna.park.hyatt.com