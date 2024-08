Gekonnt kombiniert der Architekt Elemente aus koptischen, römischen, osmanischen, islamischen und modern Kulturen. Feinster ägyptischer Marmor schmiegt sich an Papyrus, Alabaster, Pergament und ägyptische Baumwolle. Lampenschirme aus Papyrus, kunstvolles Maschrabiyya-Gitterwerk und meisterhafte Khayamiya-Applikationen des griechischen Künstlers Athan Mytilinaios entführen den Betrachter in eine andere Welt, in die man von den ausladenden Rattanmöbeln an Deck gerne eintaucht. Dazwischen funkeln Baccarat-Kristall und Christofle-Silber im Sonnenlicht. Ein weiteres Highlight an Bord: der Filmprojektor und die mobile Kinoleinwand. Schließlich muss man auf einem Schiff wie diesem zumindest einmal „Tod auf dem Nil“ gesehen haben.