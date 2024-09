Die besten Tipps für ein Wochenende in Genf

Gleich 14 Fünfsternehotels stehen zur Auswahl. Viele von ihnen befinden sich am Quai du Mont Blanc, sowie am Quai Wilson, also direkt an der Seepromenade. Zu den berühmtesten Häusern zählt das Four Seasons (Bild unten), das sich in einem 1834 erbauten Gebäude befindet. Am Dach des Hotels bietet das angesagte japanische Rooftop-Restaurant Izumi einen herrlichen Ausblick auf Stadt und See.