Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief Minimundus Adresse : Villacher Straße 241, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten

: Villacher Straße 241, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten Website: minimundus.at

minimundus.at E-mail : info <AT> minimundus.at

: info <AT> minimundus.at Telefon : +43 (0) 463 21194-0

: +43 (0) 463 21194-0 Öffnungszeiten :

April, Oktober: 9 – 18 Uhr Mai, Juni, September: 9 – 19 Uhr Juli, August: 9 – 22 Uhr Letzter Einlass: jeweils 1 Stunde vor Betriebsschluss Dezember, Jänner, März geschlossen

: Eintrittspreise :

Erwachsene EUR 19,00 Kinder (6 – 15 Jahre) EUR 8,00 Mit der Kärnten-Card gibt es vergünstigte Eintrittspreise Freien Eintritt gibt es für Kinder bis 5 Jahre und für Menschen mit einer Behinderung ab 70 Prozent

Minimundus: Beschreibung und Highlights

In einem Tag rund um die Welt zu reisen? Das Minimundus in Klagenfurt am Wörthersee will diesen Traum ermöglichen. Der seit den 50er-Jahren bestehende Themenpark in der Kärntner Landeshauptstadt stellt 165 Miniaturmodelle (Stand: Jänner 2023) von berühmten Bauwerken aus aller Welt im Maßstab 1:25 aus.

Zu sehen gibt es unter anderem folgende Bauwerke (in Mini):

Opernhaus in Sydney

Eiffelturm (Paris)

Triumphbogen (Paris)

Petersdom (Rom, Vatikan)

Markusdom (Venedig)

Atomium (Brüssel)

Freiheitsstatue (New York)

Weißes Haus (Washington DC, USA)

Chinesische Mauer

Kathedrale Sagrada Familia (Barcelona)

Tower Bridge (London)

Brandenburger Tor (Berlin)

Wiener Riesenrad

Taj Mahal (Agra, Indien)

Schloss Neuschanstein (Bayern, Deutschland)

Grazer Schloßberg

Burg Hochosterwitz

Hier gibt es alle Bauwerke des Minimundus inklusive Lageplan.

Modellbau

Die einzelnen Modelle aus über 40 Ländern werden detailliert und professionell von Modellbauwerkstätten, Profi-Modellbauer:innen oder aber auch von Höheren Technischen Lehranstalten angefertigt. Durch die detailgenauen Arbeiten dauert eine Modellanfertigung bis zu fünf Jahre, wie etwa beim Petersdom. Für ein besonders authentisches Erlebnis werden maßstabsgetreue Abbildungen nach den Originalbauplänen herangezogen und - sofern möglich - Originalmaterialien verwendet, wie beispielsweise Sandstein, Marmor oder Basalt. Neben den Bauwerken findet man auch maßstabsgetreu gebaute Schiffe oder Züge.

© imago images/Begsteiger Der CN-Tower ist das höchste Bauwerk im Minimundus mit 23 Metern Höhe

Besondere Bauten

Bei einem Maßstab von 1:25 umfasst das höchste Bauwerk, der CN-Tower, 23 Meter. Das älteste Modell im Park ist übrigens die Burg Hochosterwitz. Und nie zu sehen sein wird die Golden Gate Bridge. Sie wäre auch in Miniaturformat, im Maßstab 1:25 viel zu groß für den Park, schreiben die Betreiber auf der Website.

Minimundus für Kinder

Für Kinder bietet das Minimundus noch zusätzliche Erlebnis-Programme. So wird eine spezielle Kinderführung zum Thema Reise um die Welt mit der Figur Phileas Fogg angeboten, wobei es um die Entdeckung verschiedener Kulturen und Länder geht. Außerdem gibt es einen Erlebnisweg, der nach einem von der Künstlerin Michaela Fink gestalteten Buch angelegt ist. Wer die Fragen entlang der in der Rätselralley gestellten Fragen richtig beantworten kann und die interaktiven Aufgaben löst, kann sich am Ende eine Weltenbummlerurkunde abholen.

Außerdem gibt es einen großen Abenteuerspielplatz mit Sandburgen, Schiffen und Hängebrücken.

Indoor-Bereich

Seit 2015 bietet das Minimundus auch einen großzügigen Indoor-Bereich mit vielen interaktiven Stationen. Außerdem gibt es unter anderem:

einen NASA Livestream der Internationalen Raumstation ISS

eine Modelleisenbahn

eine Riesenrutsche

ein 4D-Kino

eine Selfie-Station

eine Trickfilm-Station zum Gestalten eines eigenen kurzes Trickfilms

interaktive Globen

Hunde, Besuchszeit, Fotografieren

Hunde dürfen im Park mitgeführt werden, es gilt allerdings Leinen- und Maulkorbpflicht. Die durchschnittliche Besuchszeit für den Themenpark Minimundus liegt bei bis zu drei Stunden. Für die private Nutzung ist das Filmen und Fotografieren der Objekte im Themenpark erlaubt.

Der Park ist vollständig barrierefrei, auch der Indoor-Bereich verfügt über einen Lift und kann daher von Rollstuhl-Fahrer:innen benützt werden.

Besitzer

Wem gehört eigentlich das Minimundus? Der Themenpark befindet sich im Eigentum des Vereins "Rettet das Kind Kärnten".

Veranstaltungen

Im Sommer finden im Minimundus auch diverse Veranstaltungen statt. Im Rahmen des Programms „music-around-the-world“ sind im Juli und August jeden Mittwoch Musikkünstler:innen und Kabarettist:innen auf der Freiluftbühne zu sehen. Die Events sind im Ticketpreis inbegriffen.