Die Geschichte der Burg Landskron reicht weit ins frühe Mittelalter zurück. Ihre erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1351. Archäologische Funde belegen jedoch, dass die Region bereits 800 v. Chr. besiedelt war. Lange Zeit gehörte die Burg dem Adelsgeschlecht der Khevenhüller und war deren Stammsitz. Aufgrund ihrer Höhenlage wurde die Burg mehrfach vom Blitz getroffen und durch Brände schwer beschädigt. Nach dem letzten bekannten Brand wurde das Dach nicht mehr repariert, so dass die Burg verfallen ist.

Erst im Jahr 1953 wurden durch Hans Maresch Erhaltungsmaßnahmen eingeleitet und einige der Räumlichkeiten gerettet beziehungsweise wiederhergestellt werden. Heute werden diese Räumlichkeiten für die Burgwirtschaft, das Restaurant Burg Landskron, genutzt. Auch private Veranstaltungen, Hochzeiten oder andere Feiern können auf der Burg durchgeführt werden.

Das Burgareal ist für Besucher:innen frei zugänglich. Von hier aus eröffnet sich ein außergewöhnlicher Blick auf die Region.

Da die Burg Landskron eine Höhenburg ist, kommen viele Besucher wegen der Aussicht. Der Fels, auf dem sie sich befindet, ragt etwa 135 Meter in die Höhe. Von der Burg aus bekommt man einen Panoramablick über die gesamte Gegend und kann bis zum Ossiacher See sehen.

Zu weiteren Sehenswürdigkeiten der Burg zählen die erhaltene Burgkapelle und das weiträumige Burggelände. Im Umkreis von etwa fünf Kilometer befinden sich außerdem:

Noch nicht das passende Ausflugsziel gefunden? Hier einige Inspirationen: Stephansdom - Wiens Wahrzeichen erkunden

Schallaburg - Escape Games inmitteln von Burgruinen

Lage

Landskron befindet sich in Kärnten. Im nordöstlichen Teil von Villach steht die Burg Landskron auf einem Felsen. Von hier aus ist es unweit zu den Seen Ossiacher See, Faaker See, Silbersee und Wörthersee.

Des weiteren gibt es in Villach und Umgebung vielen Burgen und Schlösser, die für Besucher:innen geöffnet sind. Dazu gehören die Burg Villach, die Burgruine Federaun, Schloss Damtschach oder die Ruine Hochwart.

Burg Landskron Kärnten: Anfahrt

Es führt ein asphaltierter Weg hoch auf die Burg Landskron Kärnten. Somit ist eine private Anfahrt mit dem Pkw oder einem Motorrad bis vor das Burgtor möglich. Aus den öffentlichen Verkehrsmitteln steht eine Anfahrt mit dem Bus zur Wahl. Hier muss man mit den Linien 5177 oder 5200 bis zur Haltestelle „Villach St. Andrä Ruine“ fahren und aussteigen. Die Burg ist von da aus in etwa 20 Minuten Fußweg erreichbar.

Alle, die mit dem Auto kommen, müssen die Mautpflicht beachten. Von der Autobahn A10 führt die Abfahrt Richtung „Villach – Ossiacher See“ zur Burg.

Parken

Es gibt Parkmöglichkeiten direkt auf dem Burgareal. Diese befinden sich direkt nach dem ersten Burgtor. Unterhalb der Burg, nähe des Affenbergs, befinden sich weitere Parkmöglichkeiten für Pkws, Motorräder, Busse und Wohnmobile. Für diese Parkmöglichkeiten wird eine Parkgebühr von bis zu fünf Euro erhoben.

Einkehrmöglichkeiten

Oben auf der Burg gibt es die Möglichkeit, eine Pause einzulegen. Einige gut erhaltene Räumlichkeiten der Burg werden heute für ein Restaurant verwendet. Wer dort speist, kann sich diese genauer anschauen. Das Restaurant Burg Landskron bewirtet seine Gäste in Sommer- und Herbstmonaten. Die Karte beinhaltet sowohl leichte Speisen für eine kleine Rast oder vollwertige Gourmet-Abendmenüs.

Nahe der Burg gibt es weitere Einkehrmöglichkeiten. Darunter befinden sich Biergärten, Pizzerien, Gasthöfe und Restaurants. Man kann beispielsweise zwischen einem Genuss-Dinner im Restaurant und Bar „Galeria“ wählen oder „Kanzelstub’n“, einer rustikalen Wirtschaft. Für Kaffeepausen eignen sich Lokale wie „Zum Treffner“, „La Mattina“ oder „Kaffeeteria Villach“. Diese Einkehrmöglichkeiten liegen bis zu fünf Kilometer von der Burg entfernt.

Burg Landskron Kärnten: Erfahrungsberichte

Die Erfahrungsberichte für die Burg Landskron fallen im Internet positiv aus. Das Google-Ranking liegt bei 4,4 Sternen von 5. Das Essen auf der Burg und das Personal werden sehr gelobt. Von vielen Gästen wird das Preis-Leistungs-Verhältnis als fair und nicht übertrieben empfunden. Als besonderes Highlight bei den Berichten wird oft die Aussicht von der Terrasse erwähnt. Zukünftigen Gästen wird die Adlervorführung ans Herz gelegt.