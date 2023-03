Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Linden 62, 9074 Linden in Kärnten

E-mail : office@pyramidenkogel.info

: office@pyramidenkogel.info Telefon : +43(0)4273/2443

Öffnungszeiten : Der Berg Pyramidenkogel kann jederzeit bewandert werden. Wer gerne auf den Aussichtsturm hochsteigen möchte, hat folgende Öffnungszeiten zu beachten:

November – Februar täglich 10:00 – 17:00 Uhr (letzter Einlass 16:30) März, April Oktober täglich 10:00 – 18:00 Uhr (letzter Einlass 17:30) Mai, September täglich 09:00 – 19:00 Uhr (letzter Einlass 18:30) Juni, Juli, August täglich 09:00 – 20:00 Uhr (letzter Einlass 19:30)

Eintrittspreise : Erwachsene EUR 15,00 Jugendliche (16 – 17 Jahre) EUR 10,00 Kinder (6 – 15 Jahre) EUR 7,50 Zusätzliche Kosten: Rutschenkarte Einzelticket: EUR 4,50; Rutschenfoto: EUR 4,00

Beschreibung: Pyramidenkogel

Direkt am Ufer des Wörthersees erhebt sich der Pyramidenkogel und auf diesem der architektonisch anspruchsvolle Aussichtsturm aus Stahl und Holz. Mit 400 Höhenmetern über der Wasseroberfläche und insgesamt 851 Höhenmetern ist der Pyramidenkogel der höchste Berg am Südufers des Wörthersees. Der im Jahr 2013 neu errichtete Aussichtsturm am Pyramidenkogel bietet seinen Besucher:innen auf drei Plattformen eine Rundumansicht über die Kärntner Seenlandschaft. Mit 100 Meter Höhe ist es der weltweit höchste Aussichtsturm, der jemals aus Holz gebaut wurde. Der Panoramablick kann über zwei Wege erreicht werden. Entweder zu Fuß über die 441 Stufen oder mit dem Panoramalift geht es bis zur ersten Aussichtsplattform. Die zwei oberen Aussichtsplattformen des Holzturms können nur über Treppen erreicht werden. In 70 Meter Höhe lädt die wind- und wettergeschützte, gläserne Skybox zum Verweilen ein, die auch angemietet werden kann.

© imago images/grafvision Die atemberaubende Aussicht vom Pyramidenkogel

Eine besondere Attraktion ist der Abstieg der Aussichtsplattform. Nicht nur zu Fuß, sondern auch per Rutsche ist der Abstieg möglich. Bei jeder Rutschpartie wird die Zeit gemessen. Die durchschnittliche Rutschzeit kann bis zu 35 Sekunden betragen und wird in Rutschsäcken ausgeführt, die bei der Rutsche vorliegen. Gegen Aufpreis kann ein Foto während dem Rutschen angefertigt werden, um das Erlebnis in Erinnerung zu behalten.(Anm.: Unter einer Körpergröße von 130 Zentimetern darf die Rutsche aus Sicherheitsgründen nicht benützt werden. Eltern dürfen nicht mit ihren Kindern rutschen.) Genau wie der Aussichtsturm ist auch die Rutsche aus Edelstahl ganzjährig (witterungsbedingt) geöffnet.

Ein Sommerspecial ist der Flying-Fox. Der sogenannte Fly-100 ist eine 100 Meter lange Seilbahn, die anstelle der Rutsche in den Sommermonaten zum Abstieg genutzt werden kann. Auf einer Höhe von 70 Metern wird der/die Besucher:in dabei über ein Kletterseil in die Tiefe zum Landeplatz befördert. Den Flying-Fox dürfen nur Personen mit einem Gewicht zwischen 30 und 120 Kilo benützen.

Die unterste Plattform des Aussichtsturms am Pyramidenkogel ist vollkommen barrierefrei zugänglich. Hunde dürfen im Panoramalift mitgeführt werden.

Am Fuße des Aussichtsturms und somit am höchsten Punkt des Berges Pyramidenkogel können beim Genusswirt am Pyramidenkogel Speisen und Getränke konsumiert werden. Für die Kleinen gibt es einen großen Natur-Erlebnis-Kinderspielplatz. Im Shop können Andenken an die Sehenswürdigkeit gekauft werden.

Pyramidenkogel: Highlights

Zu Weihnachten und zu Ostern gibt es am Pyramidenkogel zum Thema passende Märkte und Veranstaltungen.

Der Adventmarkt im Dezember, direkt am Fuße der Aussichtsplattform, bietet den Gästen weihnachtliche Musik und Handwerkskunst in gemütlicher Vorweihnachtsstimmung. Es gibt etwa Kekse, Lebkuchen, Schnäpse und Marmeladen vom Bauernhof. Für Kinder gibt es einen Streichelzoo mit Schafen, Esel und Ziegen.

Zu Ostern gibt es ebenfalls einen Ostermarkt mit regionalen Produkten, ein Ostereierhaus mit Ostereier-Maschine und vom Osterhasen erzählte Geschichten für Kinder. Unter dem Motto Frühlingserwachen gibt es auch etwa einen Kleintier-Streichelzoo oder Lama-Spaziergänge.

Lage

Der Pyramidenkogel ist ein beliebtes Kärntner Ausflugsziel direkt oberhalb des Wörthersee-Südufers. Der Berg kann entweder zu Fuß im Zuge einer kleinen Wanderung, mit dem Auto oder dem Bus erreicht werden. Weitere einmalige Ausflugsziele in der Region sind das Minimundus, der Reptilienzoo Happ oder der Tierpark Rosegg.

Pyramidenkogel Anfahrt

Mit dem Auto sind es, sowohl von Villach wie auch von Klagenfurt aus, etwa 30 Minuten Fahrzeit. Von Villach ist es am schnellsten, zunächst die B84 und dann die Süd Autobahn (A2) bis zum Karawankenplatz in Velden am Wörthersee zu nehmen. Danach fährt man über die Keutschacher Straße, Plescherken und Linden bis zur Pyramidenkogelstraße. Von Klagenfurt aus empfiehlt es sich, die B91 und dann die L97 bis Plaschischen zu nehmen. Ab Plaschischen dem Straßenverlauf folgen und über Linden bis zur Pyramidenkogelstraße fahren.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Anreise zum Pyramidenkogel unkompliziert, ein Bus fährt von Reifnitz direkt bis zum Aussichtsturm.

Parken

Zwei gebührenfreie Parkplätze bieten reichlich Platz für Besucher:innen, die mit dem Auto anreisen. Für Reisebusse steht zusätzlich ein gebührenfreier Busparkplatz zur Verfügung. Am Fuße des Turmes gibt es eigene Behindertenparkplätze.

Einkehrmöglichkeiten

Direkt beim Aussichtsturm am Pyramidenkogel bietet der Genusswirt am Pyramidenkogel eine gute Einkehrmöglichkeit. Wer im Sommer keinen Platz findet oder eine andere Einkehrmöglichkeit sucht, kann in etwa 10 Gehminuten den Buschenschank Buchsbaum erreichen. Fünf Autominuten entfernt befindet sich das Restaurant Karawankenblick .

Pyramidenkogel Erfahrungsberichte

Die Wertungen der Besucher:innen im Internet fallen sehr positiv aus. Die Aussicht wird als phänomenal und sehenswert beschrieben, die Rutsche oder das Seil, an der es vom Aussichtsturm abwärts geht, als lustig und einzigartig. Bemängelt wird allerdings der hohe Preis.