Am 13. Jänner wurde Michael Neumayer, der Sohn von Peter Alexander, tot in seiner Villa in der Türkei aufgefunden.

Michael Neumayer verstarb im Alter von 56 Jahren in seiner Villa in der Nähe von Antalya. Der einzige Sohn von Peter Alexander hatte zwar seit geraumer Zeit gesundheitliche Probleme, unter anderem Diabetes und Epilepsie, doch die genauen Todesumstände sind noch unklar. Das Ergebnis der Obduktion ist noch ausständig. Dennoch wurde der zweifache Vater - er hinterlässt die erwachsenen Kinder Marlene und Philipp - bereits im engsten Kreis beerdigt.

© imago/SKATA

Das Familiengrab der Familie Neumayer, wie auch Peter Alexander bürgerlich hieß, wurde um den Namen Michael ergänzt. Wann genau die Beisetzung stattgefunden hat, ist nicht bekannt.

Im Tode ist die Familie nun wieder vereint. Vor seinem eigenen Ableben im Jahr 2011 musste sich Peter Alexander nicht nur von seiner geliebten Ehefrau Hilde verabschieden, sondern auch von seiner Tochter. Susanne Haidinger-Neumayer verstarb 2009 bei einem Autounfall in Thailand.

© imago/Rolf Hayo 1973: Peter Alexander posiert mit seiner Frau Hilde und den beiden Kindern Susi und Michael im Garten