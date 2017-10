Heute, Donnerstag ab 20:15 findet im ORF die letzte Elefantenrunde vor der Nationalratswahl statt. Verpassen Sie im Anschluss daran nicht die LIVE-Analyse von News auf Facebook!

THEMEN:

Der Wahlkampf für die Nationalratswahl verlagerte sich heuer massiv ins Fernsehen. Noch nie in der Geschichte gab es vor einer Wahl in Österreich so viele TV-Interviews, Duelle und Elefantenrunden. In Spitzenzeiten waren es drei tägliche Sendungen. In den letzten Tagen vor der Wahl spitzte sich dann alles auf den Dreikampf an der Spitze zwischen Rot, Schwarz und Blau zu.

Vorläufiger Höhepunkt ist die letzte Elefantenrunde vor der Wahl, die heute auf ORF 2 um 20:15 beginnen wird.

Im Anschluss daran findet eine Live-Analyse der Sendung auf der Facebook-Seite von News statt. Diskutieren Sie mit und mit!