Tiroler Landestheater: Vielseitiges Programm in Innsbruck

Enrique Gasa Valga ist der amtierende Ballettdirektor. Sein Ensemble besteht aus rund 17 Tänzer:Innen.

Wer ist der Intendant?

Seit 2012 ist Johannes Reitmeier der Intendant des Tiroler Landestheaters. Er wurde in Bad Kötzting im Bayerischen Wald geboren. Nach seinem Studium der Theaterwissenschaft, Kunst- und Literaturgeschichte in München folgten ein zweijähriges Volontariat im Pressebüro der Bayerischen Staatsoper und erste Berufserfahrungen als Lehrbeauftragter für Operndarstellung an der Hochschule für Musik München. Nach Assistenzen bei bedeutenden Regisseuren wie Götz Friedrich, Jean-Pierre Ponnelle, Nikolaus Lehnhoff und August Everding wirkte er als freiberuflicher Regisseur für Musik- und Sprechtheater unter anderem an den Theatern Darmstadt, Regensburg, Coburg, Landshut, Passau, Meiningen, Ingolstadt, Hof, Hildesheim, Trier, am Bayerischen Staatsschauspiel München und am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen. Er schreibt auch selber Theaterstücke und Musicals, wie "Keryhof. Ein Bauerntheater nach Karl May" oder "Nostradamus". Reitmeier erhielt auch zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Österreichischen Musiktheaterpreis in der Kategorie Beste musikalische Regie für Liliom am Tiroler Landestheater.

Landestheater Innsbruck: Programm für Kinder

Die sogenannten Klang*welten entführen das junge Publikum mit abgestimmten musikalischen Produktionen in das Reich der Musik. Mit dem Kuschelkonzert gibt es bereits ein Familienkonzerterlebnis für Babys und Krabbelkinder, Mitmachkonzerte und Produktionen für verschiedene Altersgruppen und Schulklassen runden das Programm ab. Theaterpädagogen besuchen auf Wunsch auch das Klassenzimmer. Das Landestheater Innsbruck hat einen eigenen Kinderchor. Bei den Kartenpreisen gibt es Ermäßigungen für alle Personen unter 27 Jahren.

Sitzplan: Wo sitzt man am besten?

Dazu gibt das Theater leider keine Auskunft, es waren auch sonst keine besonderen Empfehlungen zu finden.