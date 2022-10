Viele Kreditkarteninstitute oder Kreditkartenunternehmen berechnen für die Kreditkarte eine Jahresgebühr, die je nach Leistungen und Anbieter variiert. Jahresgebühren beginnen meist ab rund 80 Euro und liegen bei maximal rund 600 Euro. Es gibt aber auch kostenlose Kreditkarten, bei denen keine Jahresgebühr anfällt. Diese können auch mit speziellen Angeboten von Banken in Verbindung stehen, beispielsweise wenn bei einer Kontoeröffnung oder Kontoführung eine Kreditkarte gratis dazu beantragt werden kann.

Beispiele für kostenlose Kreditkarten (ohne Jahresgebühr) sind:

Zu den beliebtesten Kreditkarten in Österreich zählen unter anderem: Mastercard, Visa, American Express und Diners Club. Die Kreditkarten dieser Kreditkartenunternehmen werden auch weltweit akzeptiert. Weiter Anbieter von Kreditkarten sind beispielsweise "Six Payment Services" oder "Card Complete".

Bei den in Österreich angebotenen Kreditkarten kann man zwischen 3 unterschiedlichen Typen unterscheiden:

Als vierte Variante könnte noch die Debitkarte genannt werden - auch wenn diese keine Kreditkarte im eigentlichen Sinn ist, da der Betrag sofort vom Konto abgebucht und kein Zahlungsaufschub gewährt wird.

Jede Kreditkarte bietet unterschiedliche Leistungen an - oft auch abhängig vom Preis. Kreditkarten mit einer hohen Jahresgebühr besitzen im Normalfall ein umfangreicheres Leistungspaket. Wer mit der Kreditkarte gerne verreist, für den können Zusatzleistungen wie eine Reiseschutzversicherung oder Bonusprogramme (Ersparnis bei Flügen), eine Rolle spielen. Einige Kreditkartenanbieter verlangen für die Bargeldabhebung Gebühren, andere wiederum nicht.

Es kann helfen, sich im Vorhinein eine Checkliste zu erstellen, welche Leistungen oder Kriterien wichtig sind und welche nicht und sich danach die passende Kreditkarte auszusuchen. Wesentliche Punkte für eine mögliche Checkliste sind:

Einen Überblick über Angebote bietet unter anderem die Website zinsenvergleich.at

Wie beantragt man eine Kreditkarte?

Um eine Kreditkarte zu beantragen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Für eine Charge- oder Revolving-Karte muss man das entsprechende Alter besitzen, um einen Kredit aufnehmen zu können. In Österreich gilt man ab der Vollendung des 18. Lebensjahres grundsätzlich als kreditfähig. Zudem muss für diese Art der Karten auch ein Girokonto vorhanden sein oder eines mit dem Erhalt der Kreditkarte eröffnet werden. Nur so können bezahlte Beträge abgebucht werden. Das Konto muss zudem eine gewisse Deckung aufweisen.

Im Fall der Prepaid-Karte, also der Guthaben-Karte, muss weder eine Konto vorhanden sein, noch muss man volljährig sein, wobei das Mindestalter hier bei 14 Jahren liegt.

Der Beantragungsprozess einer österreichischen Kreditkarte an sich ist simpel und kann in nur wenigen Schritten erfolgen: Kreditinstitute und Kreditkartenunternehmen sowie sonstige Anbieter ermöglichen eine Beantragung in den meisten Fällen online. Dazu gibt man auf der Website des Anbieters seine persönlichen Daten (Name, Anschrift etc.) an und verifiziert diese per Post- oder Video-Ident (Webcam und Lichtbildausweis). In einigen Fällen kommt es auch zur Überprüfung der Bonität (Ausnahmen sind Prepaid- und Debitkarten). In rund ein bis zwei Wochen nach Beantragung werden die Kreditkarte und beigelegte Unterlagen anschließend per Post zugestellt.

Eine Kreditkarte kann aber auch persönlich über eine Filiale des betreffenden Kreditinstitutes beantragt werden.

Wie kann man kündigen?

Die Kündigung einer Kreditkarte muss in schriftlicher Form (per Mail, Online-Formular, per Post etc.) erfolgen und richtet sich an den Herausgeber der Karte. Dabei ist auf eine etwaige Kündigungsfrist zu achten. Es empfiehlt sich, eine Kündigung spätestens 3 Monate vor Ablauf der Kreditkarten-Laufzeit einzureichen. In der schriftlichen Kündigung sollten folgende Punkte enthalten sein: Name und Adresse (eventuell E-Mailadresse) des Karteninhabers/der Karteninhaberin, Datum, gewünschter Zeitpunkt der Kündigung (z.B.: zum nächstmöglichen Zeitpunkt), Kreditkartennummer und eine Unterschrift (digitale Unterschrift).

Die alte Kreditkarte ist zu zerschneiden, sobald man diese nicht mehr benutzen will beziehungsweise gekündigt hat. Es sollte ebenfalls im Kündigungsschreiben angegeben werden, dass man die Karte bereits zerschnitten hat.