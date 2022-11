Das Hundertwasserhaus - Österreichisches Kulturerbe in Wien

Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Kegelgasse 36-38, Weißgerberviertel, 1030 Wien, Österreich

: +43 (0)1 470 12 12 Öffnungszeiten : Das Hundertwasserhaus hat als privates, soziales Wohnhaus keine Öffnungszeiten. Es kann von der Straße aus betrachtet werden, was Rund um die Uhr möglich ist. Das Kunst Haus Wien mit dem Museum Hundertwassers ist täglich von 10:00 -18:00 Uhr geöffnet, während das Hundertwasser Village 365 Tage im Jahr geöffnet ist.

Wetterinfo

Beschreibung: Hundertwasserhaus

Das Hundertwasserhaus, das als eine soziale Wohnanlage der Gemeinde dient, befindet sich im dritten Bezirk der Stadt Wien direkt gegenüber des Hundertwasser Village und in der Nähe des Hundertwasser Museums im Kunst Haus Wien. Durch die einzigartige und vor allem farbenfrohe Architektur, spiegelt das Bauwerk eine einmalige Sehenswürdigkeit der Stadt wider. Aufgrund der bunten Außenfassade zählt das Haus zu einem den wichtigsten Kulturgütern und baulichen Highlights der Hauptstadt Österreichs.

Für die Gestaltung des Wohnhauses arbeitete Hundertwasser mit dem Architekten Josef Krawina zusammen. Anstelle dessen trat wenig später jedoch der Architekt Peter Pelikan an das Projekt heran und verwirklichte mit Hundertwasser den Entwurf. Durch Hundertwassers individuelle Gestaltung und dem Einbeziehen der Natur in sein Schaffen, kreierte er ein Haus, das Mensch und Natur miteinander verbindet. Besonders wichtig war dabei, was auch in der Ausgestaltung des Hundertwasserhauses betont wurde, dass die Natur auch im Stadtbild ihre Berechtigung erhält.

Das Hundertwasserhaus teilt sich in 50 Wohnungen auf. Umrandet werden diese von Balkonen und einer kunterbunten Fassade. Neben den Balkonen ist auch das Dach von Bäumen und Sträuchern umgeben. Durch Hundertwassers „Haus für Menschen und Bäume“ erschuf er ein Bauwerk, dass seine Vision einer natur- und menschengerechteren Architektur repräsentiert. Die Konstruktion sticht dabei besonders durch die kreative Ausarbeitung und die künstlerisch gestaltete Außenfassade aus Mosaiken und Ornamenten hervor.

Hundertwasserhaus: Highlights

Eine der Besonderheiten des Hundertwasserhauses, welches das individuelle und fantasievolle Schaffen des Künstlers widerspiegelt, liegt in der Verbindung dessen von Mensch und Natur. Der Künstler verfolgte bei der Umsetzung des Projektes den Ansatz, dass das Individuum und die Umwelt gleichberechtigte Partner: innen sind. Dies spiegelt sich in den unzähligen Pflanzen und Bäume auf den Dächern, Terrassen und Balkonen des Wohnhauses wider. Das Bauwerk, das international bekannt ist, vermittelt dabei wesentlich das Verständnis des Künstlers zu Ökologie und Nachhaltigkeit.

Ein weiteres Highlight ist neben der farbenfrohen Außenfassade auch die Innengestaltung des Wohnhauses. Das Design der ungleichmäßigen Hausfront, die sich durch in unterschiedlichen Farben gefärbten Pressplatten und dem Einsatz verschiedenster Materialien hervorhebt, findet sich auch in der Innengestaltung der Wohnräume wieder. Die Natürlichkeit unterschiedlichster unbehandelter Elemente, die beim Bau eingesetzt wurden, ist dabei von großer Wichtigkeit. Hierzu zählen besonders die unregelmäßig verlegten Fliesen in den Sanitärräumen oder das einmalige Design der Fenster.