Steckbrief Kevin Danso

Name: Kevin Danso

Kevin Danso Geboren am: 19. September 1998 in Voitsberg, Steiermark

19. September 1998 in Voitsberg, Steiermark Wohnt in: Lens, Frankreich

Lens, Frankreich Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Größe: 1,90 m

1,90 m Gewicht: 89 kg

89 kg Beruf: Profi-Fußballer

Profi-Fußballer bisherige Vereine: FC Augsburg, FC Southampton, Fortuna Düsseldorf

FC Augsburg, FC Southampton, Fortuna Düsseldorf aktueller Verein: RC Lens

RC Lens Familienstand: ledig

ledig Kinder: keine

Kevin Danso wurde am 19. September 1998 als jüngster von drei Brüdern im steirischen Voitsberg geboren. Seine Eltern stammen ursprünglich aus Ghana. Lange hat er nicht in Österreich gelebt, als er sechs Jahre alt war, zog die Familie nach Großbritannien. Kevin Danso wuchs in Milton Keynes, einem Ort nördlich von London, auf. Seine Eltern und seine beiden älteren Brüder leben noch immer dort. Familiäre Beziehungen in die Steiermark gibt es trotzdem noch: eine Tante wohnt dort.

» Ich glaube, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe «

Kevin Dansos ältere Brüder Emmanuel und Josef waren beide in der Jugend bei Sturm Graz aktiv. Auch sein Vater spielte Fußball, "aber nicht auf höherem Niveau", wie er in einem Interview mit der "Krone" verriet. Er selbst spielte in England zunächst auch Rugby, entschied sich als Achtjähriger aber für den Fußball. "Mit 14 kam der Zeitpunkt, da man sich fragt, ob man nur zum Spaß weiterspielt oder ob man ernsthaft etwas damit erreichen will. Und auch meine Brüder und meine Eltern haben die Frage gestellt, ob ich wirklich weitermachen möchte. Ich habe ja gesagt - und ich glaube, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe", so Danso.

Als Kind hatte Kevin Danso nämlich zunächst ganz andere Träume. "Ich wollte unbedingt Action-Schauspieler werden", erklärte er gegenüber dem "Standard, der Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan oder Vin Diesel als Vorbilder nannte.