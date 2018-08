Die Liste der Jobs von Harald Mahrer ist lang. Seit Dezember 2017 bekleidet Harald Mahrer (ÖVP) das Amt des Wirtschaftsbundpräsidenten, im Mai dieses Jahres übernahm er den Präsidenten-Job der Wirtschaftskammer (WKÖ) und ein Monat später wurde er auch noch Obmann der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA).

Im September wird er zudem Claus Raidl als Präsident der Österreichischen Nationalbank (OeNB) ablösen. Mit seiner Aufgabe als Präsident des Wirtschaftsforschungsionstituts (WifO) wird er dann gleich fünf Führungspositionen in der wirtschaftspolitischen Landschaft Österreichs innehaben.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Harald Mahrer ist außerdem dritter Vizepräsident bei der Sporthilfe und laut Firmencompass Alleingesellschafter sowie Geschäftsführer der HM Tauern Holding Beteiligungsgesellschaft m. b. H. mit Sitz in Spittal an der Drau in Kärnten. Kann eine Person das alles unter einen Hut bringen? In Kreisen der SPÖ wird weniger freundlich von „Postenschacher“ und einer „ ÖVP im Machtrausch“ gesprochen. In sozialen Netzwerken wird indes eifrig gelästert. Mahrer selbst will die Kritik an seinen vielen Jobs so nicht gelten lassen. „Ich sehe diesen Konflikt überhaupt nicht“, erklärte er am Donnerstag.

