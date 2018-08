Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (45) soll ab September neuer Präsident der Nationalbank werden.

Das berichtete die "Die Presse" am Dienstagabend online. Mahrers Bestellung soll in der Ministerratssitzung am Mittwoch beschlossen werden, wurde aus Regierungskreisen bestätigt.

Der FPÖ-nahe frühere Weltbank-Direktor Robert Holzmann (69), der bisher als Nachfolger von Claus Raidl für den Posten des Nationalbank-Präsidenten gehandelt wurde, sei stattdessen im Herbst für den wichtigeren Posten des Nationalbank-Gouverneurs vorgesehen, heißt es in dem Bericht. Dafür war vorerst jedoch keine Bestätigung zu bekommen.

Die Nationalbank braucht ab 1. September 2018 einen neuen Präsidenten und Vizepräsidenten für den Generalrat, weil die Verträge von Claus Raidl und Max Kothbauer (SPÖ) Ende August auslaufen. Im Herbst wird zudem die Neubesetzung des vierköpfigen Direktoriums unter der Leitung von Ewald Nowotny (SPÖ) aktuell, dessen Mandat am 31. August 2019 ausläuft.

Eigentlich war man davon ausgegangen, dass die ÖVP den Nachfolger für den SPÖ-nahen Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny nominieren würde. Dafür sollte der nächste Präsident nach dem ÖVP-nahen Claus Raidl an die FPÖ gehen. Nun könnten die Freiheitlichen das wichtige Amt des Nationalbank-Gouverneurs erhalten.