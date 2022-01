Judith Kohlenberger: Migrationsforscherin und Powerfrau

Steckbrief

Name: Judith Kohlenberger

Judith Kohlenberger Geboren am: 6. Dezember 1986 in Eisenstadt

6. Dezember 1986 in Eisenstadt Ausbildung: Diplomstudium der Anglistik und Amerikanistik an der Universität Wien

Diplomstudium der Anglistik und Amerikanistik an der Universität Wien Beruf: promovierte Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin

promovierte Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin Wohnhaft in: Wien, Leopoldstadt

Wien, Leopoldstadt Familienstand: nicht verheiratet

Eine Arbeit, die ihr am Herzen liegt

Die gebürtige Burgenländerin, die in Wallern aufgewachsen ist, zog es 2005 zum Studium nach Wien. Heute ist Judith Kohlenberger Kulturwissenschaftlerin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und dem Wittgenstein "Centre for Demography and Global Human Capital". Auf der WU leitet sie mehrere Forschungsprojekte. Ihre Schwerpunkte liegen vor allem in den Bereichen Migration und Flucht (mit Fokus auf Geschlecht, Bildung und Gesundheit), Humankapital, Integration sowie kulturelle Krisennarrative.

» Heimat sind eigentlich die Menschen, unter denen man sich akzeptiert, zuhause fühlt «

© Astrid Knie/SPÖ Presse/Wikimedia Judith Kohlenberger, November 2019

"Heimat sind eigentlich die Menschen, unter denen man sich akzeptiert, zuhause fühlt. Das ist immer wieder betont worden, von vielen Teilnehmenden in unseren Studien. Das Recht auf Familie ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Das macht Heimat aus", sagte Kohlenberger einmal in einem Interview mit der Caritas.

Judith Kohlenberger, renommierte Preisträgerin

Seit 2015 beschäftigt sie sich intensiv mit der interdisziplinären Fluchtforschung, unter anderem im Rahmen der Studie "Displaced Persons in Austria Survey" (DiPAS), eine der europaweit ersten Untersuchungen zur großen Fluchtbewegung 2015. Dafür erhielt Kohlenberger 2019 gemeinsam mit anderen Kolleg:innen den Kurt-Rothschild-Preis. Im selben Jahr erreichte sie auch Platz 8 im Ökonomie-Ranking "Deutschlands einflussreichste Ökonomen" der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Kategorie Frauen. 2021 erhielt sie in der Sparte Geistes-, Kultur-, Sozial- und Rechtswissenschaften den Förderungspreis der Stadt Wien.

© APA/The Skills Group/Krisztian Juhasz Judith Kohlenberger (zweite v. li.) machte sich 2020 gemeinsam mit (v.l.n.r.:) Ferry Mayer, ehem. Co-Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, Katharina Stemberger, Schauspielerin, Marcus Bachmann, Ärzte ohne Grenzen und Stefan A. Sengl, Unternehmer, für die Initiative "Courage – Mut zur Menschlichkeit" stark.

Karrierefrau und Buchautorin

Kohlenberger lehrt außerdem an der Universität Wien, der Universität für angewandte Künste Wien und der FH Wien und schreibt für den Falter Think-Tank. Zusätzlich ist sie Vorstandsmitglied der "Schumpeter Gesellschaft Wien" und des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS) sowie für die Beratungsstelle migrant.at tätig. Und damit ist es noch nicht genug: Die Karrierefrau brachte im Februar 2021 ihr Buch "Wir" (Kremayr & Scheriau Verlag) heraus.

Das Buch "Wir" von Judith Kohlenberger können Sie hier erwerben.*

Migration und Coronakrise

Im Zuge der Corona-Krise greift Kohlenberger verstärkt das Thema Covid-19 und die Folgen für Migration und Integrationspolitik auf. Auf Twitter postete sie im Dezember 2021: "Das ist das positive Learning aus der Coronakrise: Investitionen in Integration sind als Investitionen in den Zusammenhalt & die Resilienz der *gesamten* Stadtbevölkerung zu sehen, um auch für kommende Krisen gewappnet zu sein."

Für sie liegt auf der Hand, dass die Pandemie auch ethnische Ungleichheiten offenbart, wie etwa einen ungleichen Gesundheitszugang.

Wiener Liebe

Privat verrät die Forscherin nicht viel über sich, allerdings hat sie in einem Interview mit dem Onlinemagazin "MadameWien.at" erzählt, dass ihr Lieblingsort in Wien der Prater ist. Dort könne sie "Ausspannen, Erholen, Spazieren und Flanieren, Sport treiben und Seele baumeln lassen". Da sie auch in Praternähe wohne, verbinde sie mit Wien in puncto Geschmack und Geruch vor allem mit Zuckerwatte und Langos und Kaffee.

Zu ihrem Lieblingslokal gefragt, sagte sie: "Ich habe im Sommer den Dogenhof auf der Praterstraße entdeckt und lieben gelernt. Mein Geheimtipp sind die Speckbuchteln, und danach kann man in der angeschlossenen Buchdruckerei herrlich schmökern." In Wien hat die gebürtige Burgenländerin auch ein neues Zuhause gefunden: Wien habe sie zu der Frau gemacht, die sie heute ist.