Der traditionelle Jägerball wird vom Grünen Kreuz veranstaltet und findet alljährlich am letzten Montag im Jänner in der Wiener Hofburg statt. Dieses Jahr ist dies der 29. Jänner. Es ist der 101. Jägerball.

In den Jahren 2021 und 2022 wurde er - wie auch der Opernball - aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, im Jänner 2023 fand der 100. Jägerball in der Hofburg statt.

Die Hofburg verfügt über zahlreiche Säle, in vielen davon gibt es ein eigenes Musikprogramm. Auch die Spanische Hofreitschule stellt Räumlichkeiten, in der unterschiedlichste Musik gespielt wird, zur Verfügung.

Einlass ist um 20.00 Uhr, die Eröffnungszeremonie findet um 21.00 Uhr statt. Um 23.00 Uhr gibt es die festliche Eröffnung in der Spanischen Hofreitschule. Der Ball endet um 5.00 Uhr.

Um den Jägerball zu besuchen, muss man keinen Jagdschein haben. Jede:r ab 16, die oder der eine der begehrten Karten ergattern kann, darf den Ball unsicher machen.

"Rund 1.000 der 6.000 Gäste sind aktive Jäger", schätzte Dompfarrer und Jägerball-Stammgast Toni Faber bei seinem Ball-Besuch im Jahr 2020 gegenüber der APA. Zu den Gästen des Jägerball gehören traditionell zahlreiche Politiker jeglicher Couleur.

Ein Ticket für den Jägerball kostet 180 Euro, Jugendliche bis 25 Jahre zahlen 80 Euro. Eintrittskarten ohne Tischplätze sind meist sofort ausverkauft. Bei einer Bestellung ab fünf Eintrittskarten werden automatisch Tische zugeteilt.

Tische gibt es in der Hofburg (Tischgröße variabel bis max. 10 Personen) sowie in der Spanischen Hofreitschule (runde Tische für je 8 Personen).

Die Preise im Überblick Erwachsenen-Eintrittskarte: 180 Euro Jugend-Eintrittskarte (16-25 Jahre): 80 Euro Eröffnungskomitte-Eintrittskarte (16-25 Jahre): 30 Euro Tischplatz in der Hofburg ab 35 Euro Tischplatz in der Spanischen Hofreitschule 70 Euro

Kleiderordnung: Was trägt man am Jägerball?

Der Dresscode am Jägerball ist klar: Am Ball in der Wiener Hofburg erscheint Mann und Frau in festlicher Tracht.

Für Damen gilt:

Festliches Dirndl: Seiden-, Samt- oder Brokatdirndl - kein Baumwoll- oder Ärmeldirndl!

Seiden-, Samt- oder Brokatdirndl - kein Baumwoll- oder Ärmeldirndl! Seidenschürze: gebügelt und farblich auf das Dirndl abgestimmt, 3-5 cm kürzer als der Dirndlrock

gebügelt und farblich auf das Dirndl abgestimmt, 3-5 cm kürzer als der Dirndlrock Weiße Bluse - keine transparenten, schwarzen oder Spitzenstoffe, keine schulterfreie Bluse!

- keine transparenten, schwarzen oder Spitzenstoffe, keine schulterfreie Bluse! Rocklänge: etwas oberhalb des Knöchels - keine Minidirndln!

etwas oberhalb des Knöchels - keine Minidirndln! Weißer Unterrock: etwas kürzer als der Dirndl-Rock

etwas kürzer als der Dirndl-Rock Helle Strümpfe oder hautfarbene Strumpfhose

oder Pumps mit mittelhohen Absätzen oder Ballerinas - keine Slingpumps oder Peeptoes! Schuhe mussen vorne und hinten geschlossen sein.

mit mittelhohen Absätzen oder - keine Slingpumps oder Peeptoes! Schuhe mussen vorne und hinten geschlossen sein. Frisur: hochgesteckt, zurückgebunden oder eingeflochten - lange Haare nicht offen

Für Herren gilt:

Dunkler Trachtenanzug oder Kombination aus dunklem Trachtenjanker (Lode, Samt oder feine Wolle - kein Leinen) mit dunkler Hose. Zum Jagdsmoking ist auch die Smokinghose möglich.

oder Kombination aus dunklem Trachtenjanker (Lode, Samt oder feine Wolle - kein Leinen) mit dunkler Hose. Zum Jagdsmoking ist auch die Smokinghose möglich. Weißes Hemd (ordentlich gebügelt)

(ordentlich gebügelt) Seidenkrawatte - keine Fliege, Webband oder "Binderl"

- keine Fliege, Webband oder "Binderl" Gilet (empfohlen, aber nicht zwingend) aus Loden, Seide oder Samt

(empfohlen, aber nicht zwingend) aus Loden, Seide oder Samt Schwarze Schuhe und schwarze Socken. Zum Jagdsmoking sind auch Lackschuhe möglich

NO-GOs am Jägerball sind Leder- oder Kniebundhose, Minidirndl und Handschuhe. Ganz so streng wird es letztlich aber doch nicht gehandhabt, in den letzten Jahren sah man auch immer wieder Ballgäste in "unpassenden" Outfits.

Wer organisiert den Jägerball?

Der Jägerball wird vom Grünen Kreuz organisiert. Dessen Präsidentin ist seit Juni 2021 die Meteorologin und ORF-Moderatorin Christa Kummer. Sie ist die erste Frau an der Spitze des Vereines. Das Grüne Kreuz wurde im Jahr 1905 von Erzherzog Franz Salvator von Österreich-Toskana gegründet und ist eine karitative Organisation im Bereich der Land-, Forst- und Jagdwirtschaft. Der Verein unterstützt in Not geratene Menschen in diesen Bereichen und führt auch Naturschutz-Aktivitäten, wie etwa die Förderung von Wildforschungsprojekten, durch. Der Jägerball bildet die finanzielle Basis für den karitativen Zweck des Vereins.

Welche Tanzschule eröffnet den Jägerball?

Seit Jahren eröffnet die Tanzschule Elmayer, Wiens wohl prominenteste Tanzschule, den Jägerball. Während man für die Opernball-Eröffnung seit einigen Jahren nicht mehr verantwortlich zeichnet, zählt der Ball des Grünen Kreuzes - neben u.a. dem Philharmonikerball, dem Kaffeesiederball oder dem WU-Ball - zu den Fixterminen.

© IMAGO/K.Piles Klaudia Tanner, Christa Kummer und Thomas Schäfer-Elmayer am Jägerball 2023

Wie wird man Debütant:in?

Wer Debütant bzw. Debütantin am Jägerball werden möchte, muss zwischen 16 und 25 Jahre alt sein und sollte den Linkswalzer beherrschen. Anmeldungen sind nur paarweise möglich - und zwar direkt auf der Webseite der Tanzschule Elmayer. Im Herbst vor dem Ball (meist im November) findet ein Vortanzen statt. Wird man ausgewählt, finden in der Regel die Proben statt, vor der Eröffnung am Montag gibt es zudem eine Generalprobe.

Die Geschichte des Jägerballs

Ursprünglich wurde der Jägerball ins Leben gerufen, um unschuldig in Not geratene Jägerinnen und Jäger zu unterstützen. Der erste Ball wurde von Alexander Prinz von Solms-Braunfels im Jahr 1905, dem Gründungsjahr des Grünen Kreuzes, organisiert. Er fand am 4. März im Wiener Hotel Intercontinental statt.

"Der Reingewinn des '1. Wiener Jägerballes' muss beachtlich gewesen sein und alle Erwartungen übertroffen haben. Damit waren die wesentlichen finanziellen Voraussetzungen geschaffen, sich an die Gründung eines Vereines zu wagen. Die Geburtsstunde des Vereines Grünes Kreuz war damit eingeläutet", schreibt das Grüne Kreuz auf seiner Homepage über die Geschichte des Balls.