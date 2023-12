Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Michaelerplatz 1, A-1010 Wien

Telefon : +43 1 533 90 31-0

E-mail : office@srs.at

Website : https://www.srs.at/

Öffnungszeiten : täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr

Eintrittspreise : An der Spanischen Hofreitschule stehen Ihnen verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung:



Training: Bei dieser Variante erhalten erhaschen Sie einen Blick in die Ausbildungsarbeit der Lipizzaner. Trainingszeiten: 10:00 bis 11:00 Uhr. Der Einlass erfolgt 15 Minuten vor Beginn.

Preis: Erwachsene 27 Euro / Stehplatz 16 Euro, Senioren und Studenten 19 Euro / Stehplatz 16 Euro, Schüler und Kinder 13 Euro / Stehplatz 9 Euro Vorführung: Die Vorführung umfasst eine Darbietung der Bereiter und ihrer Lipizzaner, untermalt mit klassischer Wiener Musik und dauert ca. 70 Minuten.

Preis: ab 30-170 Euro (je nach Sitzplatzkategorie) Geführter Rundgang: Bei einem Rundgang durch die Anlage erhalten Sie Einblicke hinter die Kulissen der Spanischen Hofreitschule.

Preis: Erwachsene 21 Euro, Senioren und Studenten 17 Euro, Schüler und Kinder 12 Euro Architekturführung: Diese Führung umfasst die Besichtigung der Stallungen und des Dachwerks der Winterreitschule (Aufstieg über 170 Stufen).

Preis: Erwachsene ab 23 Euro, Senioren und Studenten 21 Euro, Schüler und Kinder 17 Euro, Dauer: ca. 80 Minuten

: An der Spanischen Hofreitschule stehen Ihnen verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung: Zusätzlich zu den angeführten Ticketoptionen werden Spezialführungen für Kinder und Schulklassen angeboten.

Beschreibung & Geschichte der Spanischen Hofreitschule

Die Spanische Hofreitschule in Wien gilt als die älteste Reitschule der Welt. Schon seit mehr als 450 Jahren werden in barockem Ambiente die edlen weißen Lipizzaner nach der klassischen Reitkunst ausgebildet und trainiert. Im Vordergrund der Ausbildung zwischen Bereiter uns seinem Hengst steht das Studium des Pferdes und seiner Bewegungsveranlagung. Sie dient heute als Vorbild für andere Reitschulen weltweit und hat eine große Einflussnahme auf die Entwicklung der klassischen Reitkunst.

Der Bau der Stallung, in der 72 Hengste untergebracht sind, reicht zurück bis ins Jahr 1565. Später ließ Kaiser Karl VI den Bau der Winterreitschule beauftragen, die heute noch als die schönste Reithalle der Welt gilt. Der lichtdurchfluteten Reitsaal wurde unter dem Baumeister Johann Bernhard Fischer von Erlach entworfen.

Dazumal war die Reitschule ausschließlich dem Adel vorbehalten und diente der Ausbildung der jungen Adelsleute in der Reitkunst. Seither wird die "Hohe Kunst" unverändert gewahrt und weiter gepflegt. Im Jahr 2010 wurde die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärt.

Ihren Namen verdankt die Spanischen Hofreitschule dem einstigen Herkunftsort der prachtvollen weißen Pferde. Kaiser Ferdinand I. brachte die Lipizzaner von Spanien an den Hof nach Wien. Die stolze spanische Pferderasse entstand aus einer Kreuzung spanischer und arabischer Pferde, sowie den einstigen Pferden der Berber. Sie gelten als sehr gelehrige Tiere und eignen sich daher besonders gut für die Bewahrung und Perfektion der klassischen Reitkunst.

Spanische Hofreitschule - Lipizzaner Training & Winterreitschule

Die Spanische Hofreitschule bietet zudem einen Einblick in die einzigartige barocke Winterreitschule, die Sommerreitbahn mit einer der weltweit größten ovalen Pferdeführanlagen und die Stallungen der Lipizzanerhengste in der Stallburg, Wiens bedeutendstem Renaissancegebäude.

Die Morgenarbeit: Die Morgenarbeit ist das tägliche Training zwischen Bereiter und Pferd und vermittelt einen Eindruck der intensiven Ausbildung der Tiere. Als Zuseher:in bekommt man neben einfachen Lockerungsübungen auch Übungen zur Verfeinerung und Perfektion von Figuren und Bewegungsabläufen zu sehen.

Winterreitschule: Die barocke Architektur der Winterreitschule mitsamt dem dreigeschossigen Dachwerk lädt in die einzigartige Atmosphäre des höfischen Prunks ein. Nach einem Aufstieg von 170 Stufen beeindruckt die aufwendige Konstruktion des Dachwerks und fantastische Aussicht auf die Innenstadt Wiens.

Lage & Sehenswürdigkeiten in der Umgebung

Umrahmt von Volks- und Burggarten, dem Heldenplatz sowie dem Kohlmarkt liegt die Spanische Hofreitschule mitten im Herzen von Wien. Fußläufig befinden sich zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten, wie etwa die Wiener Hofburg, die Albertina, der Stephansdom sowie die Museen des Museumsquartiers.

Spanische Hofreitschule: Anfahrt

Die Anfahrt zur Spanischen Hofreitschule empfiehlt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man die Spanische Hofreitschule mit der Straßenbahn 1, 2 und 62, Ausstieg an der Haltestelle "Kärtner Ring/Oper" oder den beiden Linien 1 und 2 an der Haltestelle "Burgring". Nach weiteren 500 Meter Fußweg über den Michaelerplatz oder Heldenplatz erreicht man die Spanischen Hofreitschule. Alternativ kann man für die Anreise die U-Bahn-Linien U1, U2, U3 Und U4 nehmen. Mit der U1 steigen man an der Station Stephansplatz aus, die U2 und U4 verlässt man an der Station Karlsplatz, die U3 an der Station Herrengasse. Nach einem kurzen Fußweg von ca. 6 Minuten erreicht man das Ziel.

Auch die Anreise mit den Bussen 1A (Ausstieg Haltestelle Herrengasse), 2A (Ausstieg Haltestelle Michaelerplatz) sowie 3A (Ausstieg Haltestelle Habsburgergasse) ist möglich.

Parken & Parkgaragen in der Nähe der Spanischen Hofreitschule

Parkmöglichkeiten für den eigenen PKW bieten die umliegenden Parkgaragen, von denen aus Sie die Spanische Hofreitschule in wenigen Gehminuten erreichen:

Garage Kosten pro Stunde Entfernung zu Fuß Garage am Hof 4.9000000000000004 500 m Garage Neuer Markt 3,20 € für die erste Stunde, 3,90 € für jede weitere Stunde 600 m Kärtnerstraße Tiefgarage 3,20 € für die erste Stunde, 3,90 € für jede weitere Stunde 700 m

Einkehrmöglichkeiten in der Umgebung

Direkt im Bereich der Michaeler Kuppel gelegen befindet sich das stilvolle Café der Spanischen Hofreitschule. Mit Blick auf die Pferdeführanlage lädt das Café zu herzhaften und süßen Speisen. Aufgrund der Lage inmitten der Inneren Stadt Wien, steht Ihnen außerhalb des Geländes der Spanischen Hofreitschule eine große Auswahl an Restaurants und traditionellen Wiener Kaffeehäusern, wie zum Beispiel das Café Hawelka zur Auswahl.

Spanische Hofreitschule: Erfahrungsberichte

Die Spanischen Hofreitschule ist nicht nur für Pferdeliebhaber:innen einen Besuch wert. Besucher:innen schätzen vor allem die spektakuläre Architektur der Spanischen Hofreitschule. Um einen tiefen Einblick in die "Hohe Reitkunst" zu bekommen, empfiehlt sich statt dem Beiwohnen der täglichen Morgenarbeit mit den Lipizzanern, die Buchung einer Vorführung.