Juristenball 2025: „Very Strauss“ in der Wiener Hofburg

Am Faschingssamstag wurde in der Wiener Hofburg wieder traditionell das Tanzbein geschwungen: Der Juristenball 2025 stand in diesem Jahr unter dem Motto „Very Strauss“ und widmete sich dem 200. Geburtstag des Walzerkönigs Johann Strauss Sohn. Neben zahlreichen Vertreter:innen der Rechtsbranche fanden sich auch Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur in den prunkvollen Sälen der Hofburg ein.

Die Vorbereitungen für den Ball begannen bereits Monate im Voraus, wobei die künstlerische Leiterin Marika Lichter im Rahmen eines Pressefrühstücks im Januar erste Einblicke in das musikalische Programm gab.