Opernball-Eintrittskarten werden erstmals verlost

Wegen des enormen Publikum-Andrangs auf den Wiener Opernball wird ein Teil des Kartenkontingents für die 68. Ausgabe des Fests erstmals verlost. Interessierte können sich vom 2. bis 4. Juni 2025 online für den Erwerb einfacher Eintrittskarten - also ohne Tisch- oder Logenplätze - anmelden und mit etwas Glück das Fest am 12. Februar 2026 besuchen. Die verbliebenen Personen kommen auf eine Warteliste, so die Staatsoper am Freitag in einer Aussendung.

von APA