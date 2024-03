Inhalt

Termin

14. April 2024 (Stichwahl ggf. am 28. April 2024)

Was wird gewählt?

Innsbruck wählt den Gemeinderat und separat den/die Bürgermeister:in.

Wer darf wählen?

Den Gemeinderat und den/die Bürgermeister:in in Innsbruck wählen darf laut "innsbruck.gv.at" jede:r EU-Bürger:in, der/die

am Stichtag den Hauptwohnsitz in Innsbruck hat, es sei denn, dass er/sie sich noch kein Jahr in der Stadt aufhält und der Aufenthalt offensichtlich nur vorübergehend ist,

spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat und

nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Spitzenkandidat:innen

Georg Willi (Grüne)

© APA/EXPA/Johann Groder Georg Willi

Georg Willi regiert seit 2018 als erster und einziger grüner Bürgermeister eine Landeshauptstadt. Nach diversen Vorfällen wie unter anderem (bereits eingestellte) Korruptionsermittlungen und der geplatzten Koalition mit der ÖVP gilt er allerdings als angeschlagen. Die Teuerung und hohen Wohnkosten in Innsbruck setzen Willi, der zuletzt vor allem bei Studenten und Studentinnen punkten konnte, ebenfalls zu. Es könnte zu einem Dreikampf zwischen Willi, dem FPÖ-Chef Markus Lassenberger und dem ÖVP-Kandidaten Florian Tursky kommen.

Florian Tursky (ÖVP/Das neue Innsbruck)

© IMAGO/SEPA.Media Florian Tursky

Florian Tursky kennt man in Österreich als Digital-Staatssekretär. Nun kandidiert er für den Posten des Bürgermeisters und könnte Willi tatsächlich gefährlich werden, denn im Gegensatz zur letzten Wahl, bei der gleich drei bürgerliche Listen (ÖVP, Für Innsbruck und der Seniorenbund) antraten, haben sich diese nun zusammengetan. Gemeinsam treten sie als "Das neue Innsbruck" gegen den amtierenden Bürgermeister an.

Johannes Anzengruber (JA)

© imago images/dmuk-media Johannes Anzengruber

Johannes Anzengruber, bisheriger ÖVP-Vizebürgermeister, möchte ebenfalls Stadtoberhaupt werden. Er wurde allerdings aus der Volkspartei ausgeschlossen und kämpft nun für sich selbst.

Markus Lassenberger (FPÖ)

© APA/Liebl Daniel/Zeitungsfoto.at Markus Lassenberger

Ganze drei Mal wurde in Innsbruck seit 2018 ein:e Vizebürgermeister:in abgewählt. 2021 stieg der FPÖ-Chef Markus Lassenberger in diese Position auf. Bei der Wahl im April möchte er nun ganz nach oben und strebt den Bürgermeister-Posten an.

Elisabeth Mayr (SPÖ)

© APA/Expa/Erich Spiess Elisabeth Mayr

Die amtsführende Stadträtin für Bildung, Kinderbetreuung, Frauen, Integration und Sport der Tiroler Landeshauptstadt geht für die SPÖ in den Ring, wo man laut "meinbezirk.at" auf ein "rotes Wunder" hofft.

Julia Seidl (NEOS)

© IMAGO/Roland Mühlanger Julia Seidl

Julia Seidl ist die Bürgermeisterkandidatin der NEOS in Innsbruck. Ihr Mandat im Nationalrat als Tourismus- und Kultursprecherin hat sie dafür zurückgelegt.

Pia Tomedi (KPÖ)

Für die KPÖ Innsbruck tritt die Sozialarbeiterin Pia Tomedi an. Sie möchte vor allem Personen erreichen, die sonst nicht wählen würden, und setzt vor allem auf das Grundrecht auf leistbares Wohnen. Tomedi plant, ebenso wie Elke Kahr in Graz und Kay-Michael Dankl in Salzburg, einen Teil ihres Gemeinderatsbezugs an Menschen in Notlagen abzugeben, wie "meinbezirk.at" berichtet. Die Vier-Prozent-Hürde hält sie für überwindbar.

Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz)

© imago images/Sammy Minkoff Andrea Haselwanter-Schneider

"Ich trete nicht für mich selber an, ich hab einen Job. Es braucht Alternativen zu den Altparteien", kommentiert Haselwanter-Schneider ihre Entscheidung, als Spitzen- bzw. Bürgermeisterkandidatin bei der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl ins Rennen zu gehen. 2018 war die landesweit etablierte Liste Fritz nur bei 3,23 Prozent und einem Mandat zu liegen gekommen. Mit Haselwanter-Schneider als Bürgermeisterkandidatin im Ring hat die Liste Fritz allerdings Aussicht auf ein Stimmen-Plus bei der Listenwahl und zumindest ein Achtungsergebnis bei der Bürgermeisterdirektwahl.

Helmut Buchacher (DU I – Die Unabhängigen Innsbruck)

© IMAGO/SEPA.Media Helmut Buchacher

Der ehemalige SPÖ-Klubobmann Helmut Buchacher tritt nach Verwerfungen mit den Sozialdemokraten einer eigenen Liste an. Für den im Unterschied zu Mayr bisher dem rechten Parteiflügel angehörenden "Veteran" wird es aber kein leichtes Unterfangen, die erstmals geltende Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in das Stadtparlament zu schaffen.

Weitere Listen

Für die im Gemeinderat mit derzeit jeweils einem Mandatar vertretene linke "Alternative Liste Innsbruck" (ALI) sowie das im politischen Spektrum Mitte-Rechts angesiedelte "Gerechte Innsbruck" dürfte es kein Leichtes werden, die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug ins Stadtparlament zu schaffen. Wohl nur verschwindende Chancen auf eine Zukunft im Gemeinderat haben die bisher dort nicht vertretenen Listen "Einig Innsbruck" (EINIG) sowie "TUN".

Umfragen

Einer der "Krone" zugespielten Umfrage des Instituts von Peter Hajek zufolge liegt die FPÖ in der Sonntagsfrage mit 26 Prozent klar voran. Dahinter folgen die Grünen mit 16 Prozent, "Das neue Innsbruck" mit 15 Prozent und die Liste Johannes Anzengruber mit 13 Prozent, ex aequo mit der SPÖ. Bei den Bürgermeister-Kandidat:innen liegen Georg Willi (Grüne) und Markus Lassenberger (FPÖ) mit jeweils 16 Prozent ex aequo knapp vor Johannes Anzengruber mit 15 Prozent und Florian Tursky (Das neue Innsbruck) mit 11 Prozent sowie Elisabeth Mayr (SPÖ) mit 8 Prozent.

Wahlergebnis 2018

Bei der letzten Gemeinderats- und Bürgermeister:innen-Wahl in Innsbruck landeten die Grünen mit knapp über 24 Prozent auf dem ersten Platz, dahinter folgte die FPÖ mit fast 19 Prozent. Die bürgerliche Liste "Für Innsbruck" erreichte 16 Prozent, die ÖVP 12 Prozent, die SPÖ knapp über 10 Prozent und die NEOS 4,7 Prozent. In der Bürgermeister:innen-Stichwahl setzte sich Georg Willi (Grüne) mit fast 53 Prozent gegen Christine Oppitz Plörer (FI) mit 47 Prozent durch.