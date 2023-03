Was bedeutet diese Wende auf dem Immobilienmarkt für Menschen wie Lisa Holzer und Matthias Stecher? Können sie sich bald ein Häuschen im Grünen leisten?

In Wien-Hernals steht Makler Thomas Wagner im Vorgarten eines Einfamilienhauses, das gerade kernsaniert wird. Baujahr 1984, Wohnfläche 230 Quadratmeter, inklusive Garten, Indoorpool und Blick über Wien. Bei diesem Objekt lag der Kaufpreis vor einem Jahr bei etwa 1,5 Millionen Euro. Im Februar 2022 erwarb ein Immobilieninvestor das Haus, mit dem Plan, es erst zu sanieren und anschließend teurer weiterzuverkaufen. Doch mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs stiegen auch die Preise für Baustoffe. Der neue Hausbesitzer habe um 40 Prozent mehr Geld für Holz und Stahl ausgeben müssen. Auch die voll funktionsfähige Gasheizung musste herausgerissen werden, um moderne Energiestandards zu erfüllen. "Die Anfragen der Kunden haben sich in den vergangenen Monaten verändert", sagt Thomas Wagner. Plötzlich seien alle zu Experten im Energiesparen mutiert, deshalb riet der Makler dem neuen Hausbesitzer zu einer Zentralheizung mit Wärmepumpe. Das allein seien Mehrkosten von 50.000 Euro gewesen.

Den neuen Kaufpreis schätzt der Makler auf fast vier Millionen Euro. Er macht sich keine Sorgen, dass das Haus zum Ladenhüter wird. "Im Luxussegment bleiben die Preise stabil", sagt Wagner. Kunden in dieser Preiskategorie hätten genug eigenes Kapital, um ihr Traumhaus zu kaufen, auch wenn es aufgrund gestiegener Bau-und Energiekosten teurer würde. "Die müssen bei keiner Bank nach einem Kredit fragen. Die haben das Geld einfach", sagt Wagner. Ganz anders sei das im mittleren Preissegment.

Der klassische Käufer von Eigentumswohnungen, kleinen Häusern, Reihenhäusern und Doppelhaushälften habe sich bisher 80 Prozent der Summe von den Banken geliehen. Diese Kunden hätten jetzt ein Problem. "Ich habe Investoren, die haben im großen Stil Wohnungen gekauft, sie mit variablen Zinssätzen finanziert. Die wollen ihre Objekte jetzt möglichst schnell loswerden", sagt Wagner. Es sei nur eine Frage der Zeit, meint Wagner, bis das noch mehr Immobilienbesitzer beträfe.

Sorge um steigende Zinsen

Tatsächlich können sich immer weniger Haushalte überhaupt einen Immobilienkredit leisten, bestätigt Andreas Ederer, Leiter des Bereichs Immobilienfinanzierung bei der Onlineplattform durchblicker.at. Der Auslöser für diese Situation seien vor allem die gestiegenen Zinsen. Andreas Ederer kann das mit Zahlen veranschaulichen: Das variable Zinsniveau lag im Februar 2022 bei 0,25 Prozent. Im heurigen Februar liegen die variablen Zinsen im günstigsten Fall bei drei Prozent. "Das ist eine enorme Steigerung", sagt der Finanzierungsexperte. Was das für eine Familie wie die von Lisa Holzer und Matthias Stecher konkret ausmachen würde, rechnet Andreas Ederer vor: Im vergangenen Februar mussten Käufer für ein Darlehen von 300.000 Euro bei einer Laufzeit von 30 Jahren, monatlich etwa 870 Euro Kreditrate an die Bank zurückzahlen. Steigen die Zinsen wie zuletzt, erhöht sich diese monatliche Belastung auf fast 1.280 Euro. Und spätestens im April soll die nächste Zinserhöhung kommen - auf 3,5 Prozent.

Stellt sich also die Frage, wer unter diesen Umständen überhaupt noch ein Haus kaufen kann. Oder wer kann noch eines bauen?

Ende Gelände beim Hausbau

Eine Rohbausiedlung in Ebergassing, Niederösterreich, etwa 20 Kilometer von der Wiener Stadtgrenze entfernt. Hier stapft die Baumeisterin Nicole Seitz über den Acker. An diesem Morgen herrscht Hochbetrieb. Handwerker tragen den Putz auf, Fenster werden eingesetzt. 63 Wohneinheiten in Form von Reihen-, Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften sind hier geplant. 47 davon wurden bereits gebaut und verkauft. Nicole Seitz arbeitet für das Unternehmen Etzi-Haus, das seit mehr als 30 Jahren auf den Bau von Ein-und Mehrfamilienhäusern in Österreich spezialisiert ist. "Wir haben von der Corona-Situation profitiert", sagt Seitz. Die Auftragsbücher 2021/2022 seien mehr als voll gewesen. Ein halbes Jahr nach dem ersten bundesweiten Lockdown im Jahr 2020 habe sie die ersten Häuser, die in Ebergassing entstehen sollten, in Onlineimmobilienportalen angeboten. "Danach standen hier die Leute Schlange wie im Supermarkt, damit sie noch ein Haus bekommen", sagt Seitz. Ihr Kollege habe im Stundentakt die Kaufverträge geschrieben.

Seit Mitte vergangenen Jahres habe sich die Lage gedreht. "Die Anfragen waren zwischenzeitlich um 80 Prozent eingebrochen", sagt Seitz. Die Gründe dafür seien vielseitig. Denn neben gestiegenen Zinsen, Baukosten, Energie-und Grundstückspreisen wurde auch das System der Zwischenfinanzierung geändert.

So planten auch Lisa Holzer und Matthias Stecher noch vor einem Jahr, ihre Wiener Eigentumswohnung zu verkaufen, um ihren Wohntraum am Land zu finanzieren. Weil das Paar die Wohnung aber erst verkauft hätte, wenn es umgezogen wäre, hätte es diese Zeit mit einer Zwischenfinanzierung stemmen müssen. Das war bis vergangenen Sommer möglich, aber die Richtlinien haben sich geändert. Jetzt kann die Jungfamilie erst eine neue Immobilie erwerben, wenn das Geld aus dem Verkauf der Eigentumswohnung auf dem Konto gelandet ist. "Das ist praktisch unmöglich. Wo sollen wir denn in der Zwischenzeit wohnen?", fragt Matthias Stecher. Dieses Problem haben die Kunden von Baumeisterin Nicole Seitz nicht, wenn sie bereits im Jahr 2021 ein Haus gekauft haben. "Aber die meisten von ihnen entschieden sich für eine Finanzierung mit variablen Zinsen. Denen fällt das jetzt auf den Kopf", sagt Seitz. Eine Familie in Ebergassing sei bereits vom Kaufvertrag zurückgetreten, weil sie sich die Kreditraten nicht mehr leisten konnte. Die 16 verbleibenden Wohneinheiten, die erst im kommenden Herbst in Ebergassing gebaut werden, kosten mittlerweile rund 100.000 Euro mehr als die gleichen Häuser vor zwei Jahren. Der Verkauf laufe bisher eher schleppend. "Unsere Klientel hat sich verändert. Wirkliche Jungfamilien können sich das Hausbauen nicht mehr leisten", sagt die Baumeisterin.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Düstere Zeiten also für Durchschnittsverdiener ohne viel Eigenkapital. Gegen hohe Zinsen und hohe Kosten hilft naturgemäß mehr eigenes Geld. Von der jetzigen Situation profitieren vor allem Menschen, die sehr gut verdienen und Geld sparen konnten oder geerbt haben. "Die werden jetzt zu guten Preisen kaufen können, weil sie weniger Konkurrenz haben", sagt Makler Wagner. Seine Kollegin Milla Mouhu sieht das ähnlich, rät aber Familien, wie der von Lisa Holzer und Matthias Stecher, den Markt genau zu beobachten: "Teilweise kann man Wohnungen und kleine Häuser nicht nur zu einem günstigeren Preis bekommen, sondern jetzt kann man auch versuchen, zu handeln", sagt Milla Mouhu. Das sei vor einem Jahr noch undenkbar gewesen.

Der Finanzierungsexperte von durchblicker.at, Andreas Ederer, rät zudem, auf einen fix verzinsten Kredit umzusteigen, die Zinsen dafür seien zuletzt wieder leicht gesunken. "Banken und Bausparkassen trifft der Rückgang im Neukundengeschäft aktuell besonders stark", sagt Ederer. Als Reaktion darauf würden einige Institute attraktive Konditionen anbieten. Deshalb sollten Konsumenten mehrere Angebote einholen und vergleichen. Auch die strengen Richtlinien bei der Zwischenfinanzierung sollen ab April wieder ein wenig gelockert werden, das wurde erst vergangene Woche bekannt.

Lisa Holzer und Matthias Stecher sind mittlerweile Eltern geworden. Sie leben noch immer in ihrer Eigentumswohnung und haben den Traum vom Haus im Grünen schon fast aufgegeben. "Wir müssen Abstriche bei der Suche machen, alles andere ist unrealistisch", sagt Stecher. "Aber vielleicht haben wir in Zukunft ein bisschen Glück."

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 08/2023 erschienen.