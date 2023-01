Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Berg 20, 5302 Henndorf am Wallersee bei Salzburg

E-mail : info@gut-aiderbichl.com

Telefon : +43 (662) 62 53 95

Öffnungszeiten : Täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr

Kleine Gutsführungen finden zu jeder vollen Stunde statt (erste Führung um 10:00 Uhr und letzte Führung um 17:00 Uhr, Dauer etwa 45 Minuten)

Eintrittspreise : Erwachsene EUR 10,50 Kinder (4 – 14 Jahre) EUR 6,00 Die kleine Gutsführung ist im Eintrittspreis inkludiert und dauert etwa 45 Minuten Große Tour (nach Voranmeldung): Erwachsene EUR 40,00 Kinder (4 – 14 Jahre) EUR 30,00 Biggy-Express-Zug zu den sieben Außenhöfen: Erwachsene EUR 6,00, Kinder EUR 4,00

Beschreibung: Gut Aiderbichl?

Über 20 verschiedene Tierarten leben auf den drei Gütern in Henndorf am Wallersee im Salzburger Seenland, in Iffeldorf nahe München sowie in Deggendorf bei Passau. Das 2001 in Henndorf bei Salzburg eröffnete Tierparadies beherbergt griechische Ponys, Kaninchen, Schafe, Enten, Kamele, Pferde, Hausschweine, Esel und noch viele andere Tierarten, die von den Besucher:innen besucht und gestreichelt werden können. In dieser einzigartige Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier soll in erster Linie Tieren in Not geholfen werden.

Das Minischwein Roxi fand keine neue Bleibe, als sein kompletter Stall geräumt wurde, bis es in den Schweinepalast des Gut Aiderbichls einziehen durfte. Der zweieinhalb Jahre alte schwarze Ochse Fritzli wurde vom Schlachthof gerettet und das Trampeltier Anton wurde in seinem alten Zuhause nicht artgerecht versorgt.

Diese und viele weitere Streuner, Tiere aus Schlachthäusern, verletzte und misshandelte Tiere fanden Zuflucht am Gut Aiderbichl, wo ein kompetentes Team die Tiere versorgt. Besucher:innen, insbesondere Familien, erleben einzigartige und unvergessliche Momente inmitten der geretteten Tiere, erhalten einen Einblick in die verschiedenen Tiergeschichten und sollen vor allem Spaß im Umgang mit den Tieren haben.

Im Frühjahr und Sommer gibt es bei Schönwetter die Möglichkeit, mit dem Biggy-Express-Zug die sieben Außenhöfe des Gut Aiderbichl zu erkunden.

Hunde sind auf Gut Aiderbichl herzlich Willkommen und dürfen am Hundepfad ohne Leine geführt werden. Am Ende des Pfades gibt es sogar ein Erfrischungsbecken für die Hunde.

In der Ferienzeit gibt es für Kinder ab sechs Jahren das Junior-Tierretter-Programm, wo die Kinder einen Einblick erhalten, welche Aufgaben ein Tierpfleger hat. Also Ställe ausmisten, Futter vorbereiten oder Ponys putzen. Und natürlich lernen die Kleinen alle verschiedene Tierarten am Hof Aiderbichl besonders gut kennen.

Gut Aiderbichl: Highlights

Speziell zu Ostern und Weihnachten lässt es sich am Gut Aiderbichl besonders gut feiern.

Beim Ostermarkt erwartet die Besucher:innen ein vielfältiges Rahmenprogramm, traditionelle Speisenweihe (am Ostersonntag) und österliche Geschenkideen inmitten der geretteten Tiere.

Ein besonderes Highlight am Gut Aiderbichl ist der Weihnachtsmarkt, mit Österreichs größter Lebendtierkrippe. Im weihnachtlichen Ambiente können regionale Schmankerl, Punsch, Maroni und Glühwein genossen werden und für die Kinder gibt es natürlich vor allem den Streichelzoo zu bestaunen.

Eine andere Möglichkeit zur Festlichkeit bietet das Gut Aiderbichl angehenden Ehepaaren mit seiner Mensch-Tier-Kapelle. So kann das Ja-Wort mit einer Hochzeitsgesellschaft für bis zu 20 Personen inmitten von 1000 geretteten Tieren gegeben werden.