Mit seinen fast 1000 Jahre alten Mauern imponiert das Schloss Kapfenstein durch seine lange Geschichte, die dank der kunstvollen und antiken Einrichtung zu jeder Zeit spürbar ist. Die 16 individuellen Gästezimmer unterscheiden sich je nach Architektur, Größe und Einrichtung und verbinden historisches Mobiliar mit dem Komfort der Gegenwart. Als Besonderheit trägt jede Suite einen speziellen Namen, der auf die Lage, Geschichte des Hauses oder frühere Besitzer:innen verweist. Genauso einzigartig wie das spezifische Flair der buchbaren Fürsten-, Bauern- oder Brunnenhofzimmer ist das idyllische Panorama, das sich um das Schloss Kapfenstein herum erschließt. Neben dem steirischen Hügelland und den Kärntner Karawanken bietet das Winzerhotel einen beeindruckenden Rundumblick auf weitläufige Ländereien mit Forstwirtschaft sowie dem Bio-Weingut Winkler-Hermaden. In den 37 ha großen Weingärten werden 21 Rebsorten auf vulkanischem Boden sowie nach biologischer Wirtschaftsweise kultiviert. Diese haben sich mittlerweile auf dem weltweiten Weinhandel etabliert und können im Schlossrestaurant oder Weinkeller gekostet werden.

Schloss Kapfenstein liegt im steirischen Vulkanland im Bezirk Südoststeiermark. Unweit der slowenischen und ungarischen Grenze thront das historische Schlosshotel auf einem erloschenen Vulkan. Trotz seiner weitläufigen Ländereien ist Schloss Kapfenstein leicht erreichbar. Direkt um die Ecke liegt die berühmte Schlösserstraße. Diese verbindet auf 1001 Kilometern 41 Schlösser und Burgen in drei Ländern und lädt zu Spaziergängen entlang historischer und romantischer Bauwerke ein. Auch das Kunstglaserei-Museum ist nur 20 Gehminuten entfernt. Zudem sind es bis zur nächsten Bushaltestelle nur zehn Minuten zu Fuß. So lassen sich auch benachbarte Sehenswürdigkeiten wie der Kurpark Bad Gleichenberg oder der zwölf Kilometer entfernte Freizeitpark Styrassic Park schnell erreichen.

Das Schlosshotel Kapfenstein bietet wechselnde Menüs aus regionalen und steirischen Spezialitäten. Das Hotel bietet seinen Gästen täglich ein vier- bis sechsgängiges Menü. Bei jeder Übernachtung ist ein Frühstück im Preis inklusive.

Zusätzlich werden in der Hauptsaison von Mitte April bis Ende Oktober Picknickkörbe angeboten. Darüber hinaus stehen diverse Pauschalen zur Verfügung. Neben mehrgängigen Frühstücks- und Abendmenüs beinhalten die „Gourmettage“-Angebote unter anderem eine Weinverkostung im familieneigenen Weingut Winkler-Hermaden, Schlossführungen oder kostenlosen Eintritt in die nahegelegene Therme Bad Gleichenberg.

Durch das romantische Flair erfreut sich Schloss Kapfenstein hoher Beliebtheit als Hochzeits- und Event-Location. Am nördlichen Ende des Kapfensteiner Kogels liegt inmitten der Weingärten die zum Schloss gehörende Herz-Jesu-Hochzeitskapelle. Diese eignet sich für kirchliche Trauungen und kann für 300 Euro gemietet werden. Alternativ können Hochzeiten in der naheliegenden Pfarrkirche stattfinden. Für die Hochzeitsfeier kann der „Blaue Salon“ im ersten Stock sowie bei gutem Wetter der Schlossgarten von Schloss Kapfenstein angemietet werden, um bis zu 60 Hochzeitsgäste zu bewirten.

Schloss Kapfenstein in Film und TV

Durch seine imposante Architektur und die malerischen Ländereien diente Schloss Kapfenstein bereits mehrfach als Kulisse, um neben gefühlvollen Geschichten auch die Idylle der Südoststeiermark ins Bild zu rücken. So fungierte Schloss Kapfenstein neben anderen Schlössern der Steiermark als Drehort der von Satel und Bavaria produzierten Fernsehfilmreihe „Lilly Schönauer“. Darüber hinaus war das Schloss Kapfenstein nicht nur Schauplatz des Steirischen Kammermusikfestivals 2018 , sondern 2013 auch Teil der ORF-Sendung „heute leben“, in der die schönsten kulinarischen Orte Österreichs zusammen mit Gmundner Keramik präsentiert werden.

Gründung

Schloss Kapfenstein kann auf eine fast tausendjährige Geschichte zurückblicken, die durch zahlreiche Angriffe, Belagerungen, Besitzerwechsel und Wiederaufbaumaßnahmen geprägt ist. Die Erbauung der Burg erfolgte im 10. oder 11. Jahrhundert durch das Geschlecht der Caphensteiner, bevor sie als wichtige Grenzfestung und Schutzwall gegen Ungarn fungierte. Nach mehreren Belagerungen und Zerstörungen durch die Türken und Kuruzen ging Schloss Kapfenstein 1584 zunächst an die Herren von Lengheim über. Seit 1916 ist die Burg im Besitz der Familie Winkler-Hermaden. Im Anschluss an umfangreiche Sanierungen durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs wird Schloss Kapfenstein seit den 1960er Jahren als Restaurant- und Hotelbetrieb geführt.

Der heutige Name „Kapfenstein“ leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort „caphen“ für „spähen“ ab. War damit ursprünglich der militärisch vorteilhafte weite Blick in die Ebene gemeint, erfahren Besucher:innen von Schloss Kapfenstein noch immer die Gültigkeit der Wortherkunft, wenn sie den beeindruckenden Ausblick über das steirische Vulkanland genießen.

Inhaber

Das Schlosshotel Kapfenstein wird in Zusammenarbeit mit dem familieneigenen Weingut Winkler-Hermaden bereits in vierter Generation als Familienbetrieb geführt. In den 1940ern initiierten der Ökonomierat Burkhardt Winkler-Hermaden und seine Ehefrau Eva Winkler-Hermaden den Wiederaufbau von Schloss Kapfenstein sowie die Überführung in einen Gastronomie- und Hotelbetrieb. In den 1990er Jahren ging das Hotel an den ältesten Sohn Georg Winkler-Hermaden, bevor seit 2013 Katharina (I.) und Johannes Winkler-Hermaden die Leitung von Schloss Kapfenstein innehaben. Mittlerweile haben sich insgesamt zehn Familienmitglieder den beiden Unternehmen verschrieben.

Erfahrungsberichte

Über das Schloss Kapfenstein finden sich im Internet durchweg positive Berichte. Besonders gelobt werden das romantische Schlossambiente, die Lage, die beeindruckende Aussicht sowie die hohe Gastfreundschaft. Auch das Schlossrestaurant erhält sehr gute Kritiken. Als besonders positiv wird die Qualität sowie Saisonalität der gehobenen Küche hervorgehoben. Auch der gute Service wird vielfach gelobt.

Als Kritikpunkt wird in manchen Bewertungen die geringe Größe der etwas zu teuren Speisen im Restaurant angeführt. Ähnliches wird bei den angebotenen Picknickkörben beanstandet. So wünschen sich einige mehr Auswahl sowie Inhalt. Des Weiteren wird kritisiert, dass die Schlossküche für Besucher:innen, die nicht im Hotel übernachten, nur am Wochenende geöffnet ist.