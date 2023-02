Inhaltsverzeichnis:

Hotel "Das Weitzer" Graz: Infos und Kontakt Adresse : Grieskai 12-16, 8020 Graz, Steiermark

: Grieskai 12-16, 8020 Graz, Steiermark Telefon : Reservierung: +43 316 703-400, Rezeption: +43 316 703-0

: Reservierung: +43 316 703-400, Rezeption: +43 316 703-0 E-Mail : Reservierung: reservations <AT> weitzer.com , Rezeption: hotel <AT> weitzer.com

: Reservierung: reservations <AT> weitzer.com , Rezeption: hotel <AT> weitzer.com Website : https://hotelweitzer.com/graz/

: https://hotelweitzer.com/graz/ Zimmer : 204

: 204 Preise : ab 90€

: ab 90€ Inhaber: Florian Weitzer

Wofür ist das Hotel "Das Weitzer" Graz bekannt?

Das Hotel "Das Weitzer", gerne als Hotel Weitzer bezeichnet, in Graz ist für seinen traditionellen Vintage-Stil bekannt. Dennoch wurden alle Zimmer modernisiert, sodass die Gäste nicht auf ihre gewohnten Annehmlichkeiten verzichten müssen. Als Gast hat man die Möglichkeit, zwischen sieben Zimmerarten zu wählen.

Außerdem besticht "Das Weitzer" natürlich mit seiner Top-Lage, inmitten der Grazer Altstadt, direkt an der Mur gelegen. Murinsel, Uhrturm oder Kunsthaus sind nicht weit entfernt. Für Stadt-Erkundungen per Rad eignet sich die steirische Landeshauptstadt besonders, das Hotel stellt seinen Gästen auch Fahrräder bereit.

Außerdem beitet das Hotel noch ein hauseigenes Restaurant, das traditionelle steirische Küche serviert.

© Hotel Das Weitzer Eine Suite im Hotel "Das Weitzer" in Graz

Hotel Weitzer Graz: Lage

"Das Weitzer" liegt zentral in der Grazer Innenstadt direkt an der Mur und ist somit ein guter Startpunkt, um die steirische Landeshauptstadt zu erkunden. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind in nur wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Das Kunsthaus Graz ist nur 200 Meter vom Hotelstandort entfernt. In direkter Nähe findet man das Casino, den Grazer Congress, die Murinsel und den Schloßberg samt Grazer Uhrturm.

Alle vier Straßenbahn-Linien, die vom Bahnhof ins Stadtzentrum fahren, halten in unmittelbarer Nähe des Hotels.

Essen und Trinken im Hotel Weitzer Graz

Das Hoteleigene Restaurant namens „Der Steirer“ ist auf traditionelle steirische Küche spezialisiert. So reicht die Speisekarte vom klassischen Backhendl und dem bekannten Wiener Schnitzel bis zum süßen Zwetschkencrumble mit Vanilleeis.

© KOENIGSHOFER MICHAEL Das Restaurant im Hotel Weitzer in Graz

Viel Wert gelegt wird im Weitzer auf Wein: Jeden Monat werden den Gästen zwölf offene Weine von berühmten Winzern und vielverheißenden Jungwinzern präsentiert. Dieser ist auch im Restaurant-Shop erhältlich, ebenso wie auch Kaffee, steirische Köstlichkeiten oder Bücher.

Das Hotel betreibt ebenso ein eigenes Café.

Besonderheiten des Hotels

Das Hotel "Das Weitzer" betreibt seit kurzem einen eigenen Bauernhof mit Traktor und Hühnerstall. Derzeit befindet sich das Projekt noch in seiner Testphase. Das Ziel ist, die Besucher:innen in Zukunft mit selbst produzierten Lebensmitteln zu versorgen.

Außerdem gibt es im Hotel einen eignen Blumenladen, die Blumeninsel. Hier werden Dekorationen für Veranstaltungen, Hochzeiten und Firmenevents von Floristen hergestellt.

© Hotel Das Weitzer Die Dusche im Gym im Weitzer in Graz

Gründung

1872 wurde das Hotel Weitzer ursprünglich unter dem Namen Hotel Florian durch Andreas Haring erbaut. Johan Weitzer erwarb 1910 das Hotel an der Mur, seitdem befindet es sich in dem Besitz der Familie Weitzer - und heißt auch so. Sepp Weitzer folgte 1943 seinem Vater als Eigentümer und überließ seinem Sohn Dr. Hans Helmut Weitzer 1963 das Hotel. Unter seiner Führung wurde das Hotel auf 200 Zimmer und 400 Betten erweitert.

Schließlich übergab Helmut Weitzer 2001 seinem Sohn Florian Weitzer die Führung, der seither mit der Erweiterung und Instandhaltung des Unternehmens beschäftigt ist.

Inhaber

Seit vier Generationen führt die Familie Weitzer das Hotel. Derzeit leitet Florian Weitzer das Unternehmen, er übernahm das Hotel von seinem Vater. Florian Weitzer entwickelte das heutige Hotelkonzept, das Modernität und Tradition vereint. Als Geschäftsführer ist neben Florian Weitzer auch Michael Pfaller eingetragen.

Erfahrungsberichte Hotel "Das Weitzer"

Im Internet wird das Hotel "Das Weitzer" in Graz sehr positiv bewertet. Der freundliche Service des Personals begeistert die Gäste. Auch die zentrale Lage wird hervorgehoben. Die modernisierten Zimmer werden für ihren Komfort und Eleganz gelobt. Darüber hinaus werden die Atmosphäre und das Vintage-Design von den Gästen geschätzt. Das vielfältige Essensangebot wird von vielen als ausgezeichnet bewertet.

Kritisiert wurde nur der Reinigungsservice, der es in einigen Fällen nicht schnell genug schaffte, ein Zimmer für die nächste Ankunft zu reinigen.