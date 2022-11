Inhaltsverzeichnis:

Adlers: Infos und Kontakt Adresse : Brunecker Straße 1, 6020 Innsbruck, Tirol

: Brunecker Straße 1, 6020 Innsbruck, Tirol Telefon : +43 512 563100

: +43 512 563100 E-Mail : adlers <AT> adlers.at

: adlers <AT> adlers.at Website : https://www.adlers-innsbruck.com/

: https://www.adlers-innsbruck.com/ Zimmer : 79

: 79 Preise : ab 111 €

: ab 111 € Standort(e) : keine weiteren Standorte

: keine weiteren Standorte Inhaber: Harald Ultsch

Wofür ist das Adlers bekannt?

Seine Bekanntheit erlangte das Adlers Hotel als das höchste Gebäude in Innsbruck. Es legt seinen Fokus auf die durch seine Höhe ermöglichten Panorama-Ausblicke, die die Gegend von Innsbruck bietet. Deshalb ist das Thema Berge und Alpen in der Umsetzung des Hotels fast überall zu finden. Die Zimmer verfügen über einen Ausblick entsprechend ihrer Ausrichtung auf die Landschaft der Stadt und die Natur. Selbst im Tagesablauf wie beim Essen oder Wellness wird dieser Faktor sehr beachtet.

Das Adlers versucht moderne Hotellerie mit der natürlich gegebenen Schönheit der Landschaft zu kombinieren, um den Gästen auf diversen Ebenen einen erholsamen Aufenthalt zu bieten.

Adlers: Lage

Das Adlers Hotel befindet sich günstig in der Innsbrucker Innenstadt. Der Flughafen ist etwa 5 km vom Hotel entfernt. Von dort fahren sowohl Busse als auch Taxis zum Hotel und zurück. Der Bahnhof ist etwa zwei Gehminuten entfernt.

Das historische Stadtzentrum von Innsbruck ist in fünf Gehminuten erreichbar, Sehenswürdigkeiten wie das Tirol Panorama etwa 2 km entfernt. Weitere Attraktionen sind der Botanische Garten Innsbruck in 1,8 km Entfernung, der Hofgarten in 700 m oder das Museum im Zeughaus Kaiser Maximilians I in 650 m Entfernung.

Für Winterurlauber gibt es eine Skibushaltestelle direkt am Hotel, die Gäste in 15 Minuten in das nächste Skigebiet bringt.

Essen und Trinken im Adlers

Das Adlers Hotel öffnet seine Türen nicht nur den Gästen, sondern auch Einheimischen, die gerne dort speisen möchten.

Ganz oben im zwölften Stock befindet sich das Restaurant „Weitsicht“, in dem sowohl internationale als auch österreichische Küche serviert wird. Das Adlers versucht die Ausblicke auf das Panorama bei verschiedenen Tageszeiten zu ermöglichen. Frühstück in Morgenröte oder ein Dinner bei Sonnenuntergang sind sehr beliebt bei den Gästen.

In der Adlers Bar werden Cocktails, Weine und andere Getränke serviert.

Besonderheiten des Hotels

Eine leicht zu bemerkende Besonderheit des Hotels ist seine Höhe. Das Adlers ist mit seinen 13 Stockwerken das höchste Hotel in Innsbruck und bietet somit viel Ausblick auf das Stadt- und Bergpanorama. Die Zimmer und das Hotel sind im modernen urban-alpinem Stil eingerichtet. Auf der elften Etage befindet sich der Spa-Bereich des Hotels nebst finnischer Sauna einer Bio-Sauna und einem Dampfbad. Die Bio-Sauna verfügt über einen offenen Ausblick auf die Bergketten. Das Hotel bietet außerdem eine Rooftop-Dachterrasse.