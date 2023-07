Inhaltsverzeichnis:

Lage : Kärnten, Unteres Gailtal

: Kärnten, Unteres Gailtal Durchschnittstemperatur : im Sommer bis zu 28 Grad

: im Sommer bis zu 28 Grad Größe : 55 Hektar

: 55 Hektar Tiefe : 14 Meter

: 14 Meter Wasserqualität : Trinkwasserqualität

: Trinkwasserqualität Google Maps Ranking : 4,6 Sterne

: 4,6 Sterne Wetterinfo:

Webcam:

Das Besondere am Pressegger See

Mit einer Fläche von 55 Hektar ist der Pressegger See der neuntgrößte See Kärntens. Trotz seiner Lage in 560 Meter Seehöhe zählt er zu den wärmsten Seen Kärntens. Im Sommer kann er eine Wassertemperatur von bis zu 28 Grad Celsius erreichen und wird auch "Badewanne des Gailtals" genannt. Der See nimmt eine Sonderstellung unter Kärntens stehenden Gewässern ein, da er zum Teil in 14 Metern Tiefe von unterseeischen Quellen gespeist wird, die mitverantwortlich sind für seine hervorragende Trinkwasserqualität. Aufgrund seines eindrucksvollen Bergpanoramas mit Blick auf die Gailtaler Alpen im Norden und die Karnischen Alpen im Süden sowie seiner idyllischen Schilfgürtel zählt der Pressegger See zu den schönsten Badeseen Kärntens.

Lage

Der Pressegger See liegt im Unteren Gailtal, circa sechs Kilometer östlich der Bezirkshauptstadt Hermagor. Rund um den See liegen die drei Ortschaften Presseggersee und Presseggen am Nordufer und Paßriach am Südufer.

Anreise

Die Anreise von Wien dauert mit dem Pkw ca. 4 Stunden und 15 Minuten. Sie ist entweder über die Südautobahn A2 oder über die S6 und die A2 möglich. Von der Autobahnabfahrt Arnoldstein geht es weiter über die Bundesstraße 111 durch das Gailtal, die direkt zum Pressegger See führt.

Die Anfahrt mit der Bahn von Wien zum Pressegger See dauert ca. 5 Stunden und 45 Minuten. Bahnfahrer:innen müssen dabei einmal in Villach umsteigen.

Parken am Pressegger See

Einen kostenlosen Parkplatz gibt es beim direkt am See gelegenen Erlebnispark Pressegger See. In den Orten rund um den See stehen nur eingeschränkt Parkplätze zur Verfügung.

Baden am Pressegger See

Badegäste haben am Pressegger See die Wahl zwischen vier öffentlichen Bädern: Das Strandbad Hermagor-Pressegger See, das Strandbad Presseggen, das Familien-Strandbad Süd Passriach-Samerhof und das Seebad Schluga.

Das Strandbad Hermagor-Pressegger See garantiert Badespaß für Jung und Alt. Neben einer großzügigen Liegewiese, einem flachen Kieselstrand und einem SUP- und Tretbootverleih bietet das Bad Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen jede Menge Abwechslung. Zu den Attraktionen des Strandbads zählen ein Piratenschiff mit Kinderbereich, ein Abenteuerspielplatz, ein Boulderfelsen, ein Beachvollballplatz und eine 18-Loch Minigolfanlage. Für den kleinen und großen Hunger gibt es ein Seerestaurant und einen italienischen Eisstand. Erwachsene zahlen im Strandbad 4,50 Euro Eintritt, Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren 3,50 Euro und Kinder von 6 bis 14 Jahren 2,20 Euro. Für Familien und den Eintritt ab 14 Uhr gibt es ermäßigte Tarife.

Das Strandbad Presseggen richtet sich ebenfalls an Familien mit kleineren Kindern. Es bietet seinen Badegästen einen flachen Kinderspielstrand und einen Kinderbereich mit Spielplatz. Und auch das Familien-Strandbad Süd Passriach-Samerhof eignet sich hervorragend für einen entspannten Familienbadetag am Pressegger See.

Umliegende Orte

Aufgrund seiner geringen Größe liegen rund um den Pressegger See lediglich drei sehr kleine Ortschaften: Presseggersee, Presseggen und Paßriach. Sehenswert sind die beiden spätgotischen Filialkirchen von Paßriach und Presseggen.