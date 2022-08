Inhaltsverzeichnis

Was ist vor der Suche zu bedenken?

Über folgende Punkte sollte man sich im Vorfeld der Suche klar werden: Möchte man lieber in der Stadt oder auf dem Land wohnen? Wie lang darf der Weg zum Arbeitsplatz sein? Wie ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und ist diese wichtig? Wenn Kinder im Haus sind: Sind Schul- und Freizeitangebote in der Nähe verfügbar? Wie ist generell die Infrastruktur in der Umgebung des Grundstückes – gibt es Ärzte, Geschäfte, kulturelle Angebote? Auch die Lage des Grundstücks im Hinblick auf Umwelteinflüsse wie Hochwasser, Schneefall oder Föhn sollte miteinbezogen werden.

Wo suche ich, wenn ich ein Grundstück kaufen will?

Heutzutage ist wohl die Hauptfundquelle für alle Arten von Immobilien das Internet. Portale wie immowelt.at oder immobilienscout24.at erlauben eine gut gefilterte Suche. Wer es persönlicher mag, kann natürlich auch einen Immobilienmakler mit der Suche beauftragen. Außerdem kann es sich lohnen, bei der Wunschgemeinde anzufragen – hier weiß man mitunter, wer im Gemeindegebiet verkaufen möchte. Auch Banken können eine gute Informationsquelle sein. Eine weitere Möglichkeit ist es, nicht nach Grundstücken, sondern nach baufälligen Häusern zu suchen, die dann abgerissen werden können. Diese Vorgehensweise muss nicht immer teurer sein – mit Sicherheit aber aufwendiger. Mitunter ist dies dennoch eine gute Möglichkeit, an ein Grundstück in der gewünschten Lage zu kommen – anderen Interessenten ist es vielleicht zu mühsam.