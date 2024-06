England auf dem Weg nach links

Das Vereinigte Königreich tanzt aus der Reihe: Während in vielen EU-Ländern ein Rechtsruck stattfindet, könnte das Land bei der Unterhauswahl am 4. Juli in die entgegengesetzte Richtung fahren. Die sozialdemokratische Labour-Partei unter Keir Starmer ist nach allen Prognosen haushoher Favorit und dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit die regierenden Konservativen ablösen. Premier Rishi Sunak selbst hatte am 22. Mai überraschend die Wahl verkündet – wohl wissend, dass seine Tories in den Umfragen weit abgeschlagen zurück liegen. Im strömenden Regen stand Sunak an diesem Tag in der Downing Street und gab ein mehr als bemitleidenswertes Bild ab, selbst wenn die Hintergrundmusik eher für Schmunzeln sorgte. Der Song „Things can only get better“ wurde bei einer Demonstration in der Nähe abgespielt und war nicht zufällig gewählt: Schon bei der Kampagne von Tony Blair 1997 kam er zum Einsatz; der damalige Erdrutschsieg von Labour mit mehr als 43 Prozent der Stimmen brachte den Regierungswechsel. Bis 2010 blieb Labour in der Regierung, seit damals halten die Tories die berühmte Nummer 10 in besagter Downing Street. Weshalb Sunak nicht auf den Herbst warten wollte und damit auf weiter fallende Inflation und bessere Wirtschaftsdaten, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen; der Premier dachte wohl, es könnte nur noch schlimmer werden und die Wähler würden weiteres Zögern nicht tolerieren. Oder, um es mit einem typisch britischen Kommentar zur verregneten Wahlankündigung zu sagen: Things can only get wetter.

Ende Mai wurde das House of Commons jedenfalls aufgelöst, nun fiebert das Land einer Wahl entgegen, bei der die Weichen neu gestellt werden. Viel chaotischer als die letzten Jahre konnte es ohnehin nicht mehr werden: Sunak ist schon der fünfte Premier in den vergangenen sieben Jahren; auch nach den zerrauften Amtszeiten von Boris Johnson und Liz Truss (gerade mal 49 Tage im Amt) war kein echter Kurs zu erkennen. Jüngstes Beispiel ist die angestrebte Wiedereinführung der Wehrpflicht (National Service), für die sich Sunak plötzlich stark macht. Eine Debatte darüber wird von Experten angesichts der Bedrohungen in Europa zwar für sinnvoll erachtet, doch weshalb der Premier ausgerechnet vor einer Wahl damit anfängt, ist nicht zu erklären.