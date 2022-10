Inhaltsverzeichnis:

Ein/Eine Elektrotechniker:in installiert, wartet und repariert elektrische Anlagen in Gebäuden. Das heißt, er oder sie errichtet oder überwacht die Installation von Stromnetzen in neu errichteten Gebäuden. Darüber hinaus kann er oder sie in Energieversorgungsunternehmen in verschiedenen Positionen arbeiten. Der/Die Elektrotechniker:in befasst sich auch mit der Reparatur und Wartung elektrischer Geräte. In erster Linie widmet er oder sie sich mit der Planung von Elektroinstallationen, die er/sie später nach vorher erstellten Unterlagen installiert. Elektrotechniker: innen können diese Aufgaben selbst wahrnehmen und tun dies auch, aber meistens sind sie schon aufgrund ihres Titels berechtigt, untergeordnete Arbeiter zu führen, die elektrische Anlagen herstellen, installieren und reparieren. Es handelt sich also um eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, da das Funktionieren und die Sicherheit einer Elektroinstallation von ihrem reibungslosen Ablauf abhängen, weshalb genau, gewissenhaft und verantwortungsbewusst gearbeitet werden muss.

Im Folgenden einige Berufliche Aufgaben eines/einer Elektrotechniker:in:

Ein/e Elektrotechniker:in sollte sich darüber im Klaren sein, dass er/sie für die Sicherheit von Personen verantwortlich ist, die Elektrizität und Geräte benutzen. Um ein/e gute/r Elektrotechniker:in zu werden, muss der/die Kandidat/in nicht nur die schulischen, sondern auch die psychologischen (Auffassungsgabe, Konzentration, keine Höhen- und Elektrizitätsangst, kreatives Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, Geduld) und physischen (leistungsfähiger Kreislauf, perfektes Sehvermögen, Gehör, Gleichgewichtssinn) Anforderungen erfüllen.

Die Tätigkeit erfordert die Fähigkeit, analytisch zu denken und kreative Lösungen für die anstehenden Probleme zu finden.

Elektrotechniker:in Einsatzbereiche

Der Arbeitsort eines/r Elektroingenieur: in hängt streng von seiner/ihrer Spezialisierung und der Art der Tätigkeit des Unternehmens oder der Firma ab, welche die Stelle ausschreibt. Dabei kann es sich um einen Laborraum, das Gelände eines Produktionsunternehmens oder um einen typischen Industriestandort handeln - ein Kraftwerk, ein Bergwerk oder ein Stahlwerk.

Die Arbeit des/der Elektrotechniker:in umfasst verschiedene Bereiche der Technik und praktisch alle Zweige der Wissenschaft und Industrie, was zu einer breiten Palette von Arbeitsplätzen in diesem Beruf führt.

Ein/e Elektrotechniker:in kann sich in verschiedenen Wirtschaftszweige spezialisieren. Jede dieser Branchen befasst sich mit einem anderen Gebiet der Elektrotechnik. Man kann sich beispielsweise in folgenden Bereichen spezialisieren:

Energieerzeugung

industrielle Elektrotechnik

Elektrotechnik

Automatisierung und Messtechnik

elektrische Anlagen und Ausrüstungen

elektromechanische Ausrüstungen

elektrische Antriebe

Fahrzeugelektronik

Zu den am häufigsten gewählten Berufen gehören:

Spezialist für elektrische Energieerzeugung

Fachkraft für industrielle elektrische Energie

Fachkraft für Elektrotechnik

Fachkraft für Elektrotechnik

Fachkraft für Automatisierungstechnik und Messtechnik

Fachkraft für Elektroinstallation

Spezialist für Kfz-Elektrotechnik

Ausbildung

Um Elektrotechniker:in zu werden, braucht man nur einen Abschluss an einer Fach- oder Berufsschule oder einen Hochschulabschluss in diesem Bereich. Elektroingenieur: in ist ein Beruf, für den man bereits einen Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften haben sollten, also sollte man ein Studium abschließen. Für einige spezifische Berufe muss der/die Elektrotechniker:in eine Zusatzqualifikation erwerben, welche die fachliche Qualifikation nachweist.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die modulare Lehrlingsausbildung Elektrotechnik umfasst eine verpflichtende zweijährige Ausbildung im Basismodul Elektrotechnik und eine 18-monatige Ausbildung in einem der folgenden Hauptmodule:

Elektro- und Gebäudetechnik.

Energietechnik

Anlagen- und Betriebstechnik

Wo kann man die Ausbildung absolvieren?

Die Ausbildung zum Elektriker:in oder Elektrotechniker:in wird an verschiedenen Schulen und Hochschulen angeboten. Entscheidend ist dabei vor allem, welchen Abschluss man beabsichtigt. Wenn man eine praktisch-orientierte Grundausbildung in der Elektrotechnik anstrebt, kann man sich die notwendigen Kenntnisse in einer Berufsschule aneignen. Auch eine Bewerbung bei einem Ausbildungsbetrieb ist möglich. Die Ausbildung gliedert sich in die praktische Ausbildung im Betrieb und die theoretische Ausbildung in der Berufsschule.

Weiterbildung

Der Beruf des Elektroinstallateurs bietet viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und neue Qualifikationen zu erwerben, angefangen bei den verschiedenen Branchen, in denen man arbeitet, bis hin zu den unterschiedlichen Aufgaben und Positionen.

Auch interessant: Gut bezahlte Jobs: Wie viel verdiene ich in welchem Beruf?

Gehalt: Wie viel verdient ein Elektrotechniker:in?

Der Verdienst kann wie in jeder Branche sehr unterschiedlich ausfallen und hängt oft davon ab, wo man sich in dem Beruf befindet. Man kann jedoch davon ausgehen, dass eine Person in der Position eines/r Elektrotechniker:in (Energietechniker) circa im Durchschnitt zwischen 2000 und 4000 € pro Monat verdient. Ein/e gewöhnlicher Elektrotechniker:in verdient nach der Fachschule etwa 1.500 €. Seine Ansprüche sind jedoch etwas geringer. Es ist auch möglich, ein eigenes Unternehmen für Elektroinstallationen zu gründen und dadurch ein höheres Einkommen zu erzielen.

Jobaussichten

Ein Elektrotechniker:in ist eine Person, die in einem sehr wichtigen, ja sogar strategischen Industriezweig beschäftigt ist, der für das tägliche Leben sowie für das Funktionieren anderer Bereiche unerlässlich ist.

Heutzutage ist dies ein sehr gefragter Beruf, und dank der ständigen Weiterentwicklung der Technologie entscheiden sich auch in der Zukunft immer mehr junge Menschen für diesen Ausbildungsweg.