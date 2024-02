Darjeeling, ein bitterer Aufguss

Als die Sirene schrillt, haben sich die Nebelschwaden des Morgens bereits gelichtet. Wie jeden Tag hat Piyari ihr Nachtlager schon viel früher verlassen, Wasser herbeigeschleppt und es über der Feuerstelle zum Kochen gebracht. Noch im Dunkeln, nur im Schein einer kleinen Glühbirne, bereitete sie das Frühstück für ihre Kinder zu. Während die anderen weiter schliefen, kehrte sie den Hof vor der Hütte, fütterte die Hasen im Stall und wusch Wäsche. Und jetzt, nachdem alle versorgt sind, folgt das Schrillen der Sirene. Es ist 7 Uhr. Schichtbeginn.

© Simon Kupferschmied

IN DER HÜTTE DER PFLÜCKERIN. Der Tag einer Pflückerin wie Piyari beginnt früh. Sobald sie ihre Hütte verlässt, erwarten sie Stunden beschwerlicher Arbeit

© Simon Kupferschmied

AUSBEUTUNG AUF DEN PLANTAGEN. Es sind fast ausschließlich Frauen, die auf den Plantagen schuften müssen. Die Arbeit dort ist hart und entbehrungsreich

18 Kilo Tee für 2,61 Euro

Aus den Holzhütten strömen die Frauen des Dorfes. Ihr stummer Marsch erreicht nach einer halben Stunde sein Ziel: ein grenzenloses Buschwerk aus kräftigem Grün. Es ist Tee, der hier gedeiht. Auf Sträuchern, die den Frauen bis zur Hüfte reichen. Fast wie ferngesteuert umkreisen sie sie in den nächsten Stunden. Bücken und pflücken. Das ist ihr Rhythmus. Jeweils "two leaves and a bud", also zwei Blätter und eine Knospe. Und so bückt sich Piyari, umfasst den frischen, hellgrünen Austrieb, trennt ihn behutsam von der Pflanze und wirft ihn in das Tuch, das an einem Band über ihre Stirn gebunden ist. Ein und dieselbe Bewegung. Immer und immer wieder. Bis sie das Kreuz quält. Bis sie jede Sehne ihres Körpers spürt. Bis sie ihr Alter, das sie auf 45 schätzt, vergessen hat. Bis der schwere Sack auf ihrem Buckel gefüllt ist. 18 Kilogramm muss sie bis zum Ende des Tages ernten. Gut 30.000mal wird sie sich dafür bücken. Und 230 Rupien, umgerechnet 2,61 Euro, wird sie dafür an Lohn erhalten. Umgelegt auf ein Kilo, sind das 1,4 Prozent des Preises, für den der kostbare Tee später in Österreich verkauft wird.

Um an ihn zu gelangen, ließen die Briten einst Setzlinge aus China in ihre indische Kronkolonie schmuggeln und begannen, selbst mit dem Anbau zu experimentieren. An den Ausläufern des Himalaya-Gebirges hielten sie die Bedingungen für ideal. Denn Tee verlangt nach dem richtigen Mix aus genug Sonne, reichlich Niederschlag und Temperaturen zwischen 18 und maximal 30 Grad. In dem zuvor dünn besiedelten Gebiet heuerten die Briten Arbeitskräfte aus Nepal an oder verschleppten diese gar. Sie schienen ihnen geeignet für die schwere Arbeit in den teils steilen Teeterrassen. Frauen als Pflückerinnen einzusetzen, war schon damals die bevorzugte Wahl, denn Männer galten als "zu faul und zu unfähig" für die Plagerei. Und so blieb es bis heute.