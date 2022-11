Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Burg Forchtenstein, 7212 Forchtenstein, Burgenland

: Burg Forchtenstein, 7212 Forchtenstein, Burgenland E-Mail : burg-forchtenstein@esterhazy.at

: burg-forchtenstein@esterhazy.at Telefon : +43 (0) 2626 812 12

: +43 (0) 2626 812 12 Öffnungszeiten :

Dezember-März: kein Eintritt, nur Führungen Montag, Mittwoch und Freitag um 11:00 und 13: Uhr; Samstag, Sonntag und an Feiertagen um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr April-Juni: Montag, Mittwoch, Sonntag und feiertags 10:00 - 17:00 Uhr Juli-August: Täglich 10:00 – 17:00 Uhr September-Oktober: Montag, Mittwoch-Sonntag und feiertags 10:00 – 17:00 Uhr

: Eintrittspreise :

Burgticket ohne Führung: Erwachsene 15 €, ermäßigt (Senior:innen, Schüler:innen, Student:innen) 13 €, Familien 33 €, Audioguide 2 € Burgticket mit Führung: Erwachsene 18 €, ermäßigt 16 €, Familien 39 € Freier Eintritt mit Niederösterreich-, Steiermark- oder Burgenland-Card

: Wetterinfo :

: Webcam:

Beschreibung: Burg Forchtenstein

Die Burganlage ist etwa im 13. Jahrhundert erbaut worden. Die Grafen von Mattersdorf errichteten diese, um die Ödenburger-Wiener Neustädter Pforte mitsamt wichtigsten Straßen zu kontrollieren. Auf dem ältesten Mauerbestand der Burg dem Bergfried ist heute noch das Wappen der Mattersdorfer zu sehen. Mangels männlicher Nachfahren starb die Linie der Forchtensteiner, wie sich die Mattersdorfer Grafen später nannten, etwa um 1450 aus und die Burganlage kam in den Besitz der Habsburger über.

Um die 1622 erhielt Nikolaus Esterházy (1583-1645) die Burg und sie blieb weitere 300 Jahre in der Fürstenfamilie. In dieser Zeit begannen zahlreiche Umbauarbeiten, die die Festung erweitert und modernisiert haben. Architekten und Baufachleute waren zum größten Teil Italiener. Nach dem Tod von Nikolaus übernahm sein Sohn Paul die Festung und legte bei weiteren Umbauten viel Wert auf künstlerische Gestaltung. Die Burg wurde immer mehr zu einer Barockburg. Zu seiner Zeit erfuhr die Burg die wichtigste Erweiterung, den Ausbau des Hochschlosses. Zusätzlich wurden Wandmalereien mit politisch-genealogischem Inhalt im Innenhof, dekorative und allegorische Wandmalereien in den Innenräumen sowie weitere Statuen und Kunstwerke, die bis heute noch zu sehen sind, angebracht. Nach Pauls Tod änderte sich der Zweck der Festung und sie fundierte nun mehr als ein Aufbewahrungsort für Waffen (private Waffensammlung), Archiv (fürstliches Archiv) und Sammlungen (Schatz- und Kunstkammer). Da diese Räume nur über einen Geheimgang begehbar sind, blieben sie während der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg unversehrt und vollständig.

Heute befindet sich die Burg im Besitz der Esterházy-Privatstiftung und fungiert als ein Zeitzeuge der Geschichte. Auf ihr werden das ganze Jahr über besondere Highlights, Feste und Veranstaltungen angeboten. Zwar ist die Burg in der Winterzeit nur mit Führungen begehbar, während der Weihnachtszeit findet hier jedoch ein kleiner Adventmarkt statt. Zu Silvester wird für eine begrenzte Teilnehmerzahl eine nächtliche Führung angeboten und zum Countdown auf den Bergfried geladen, um das Feuerwerk über dem Wulkatal zu beobachten. Familien und Interessent:innen kommen zu Veranstaltungen wie das Drachenfest, der Ostermarkt, das Kastanienfest oder das Apfelkulinarium. Für Erwachsene bietet die Burg unter anderem das Mystery Dinner an und bestimmte Räumlichkeiten können für private Feste und Feierlichkeiten gemietet werden.

Burg Forchtenstein: Highlights

Im Herzen der Burg befindet sich die von Fürst Paul I erbaute Esterházy Schatzkammer, die hinter dicken Mauern und Sperrmechanismen liegt. Heute werden hier in Schränken aus dem 17. Jahrhundert diverse Ausstellungsstücke gezeigt, unter denen sich die filigran gearbeiteten Augsburger Automaten und Uhren, sowie die größte Silbermöbelsammlung Europas befinden.

Ein sehr beliebtes Angebot der Burg Forchtenstein ist das Kinderfestival „Burg Forchtenstein Fantastisch“, bei den Kindern sich als Ritter, Hofdamen oder Könige ausleben können.