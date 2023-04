Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Mönchsberg 34, 5020 Salzburg

E-mail : office@festung-hohensalzburg.at

Telefon : +43 662 842 430 - 11 oder +43 662 842 430 - 20

Öffnungszeiten : Januar bis April: 9:30 bis 17:00 Uhr Mai bis September: 8:30 bis 20:00 Uhr Oktober bis Dezember: 9:30 bis 17:00 Uhr

: Eintrittspreise : der Preis hängt vom gewählten Tarif ab

Erwachsener : min. 10,30 Euro, max. 16,60 Euro Kind : min. 5,90 Euro, max. 9,50 Euro Familie : min. 26 Euro, max. 42 Euro

Wetterinfo

Beschreibung: Festung Hohensalzburg?

Die Festung Hohensalzburg ist eine der größten Burganlagen in ganz Europa. Mit rund 32.000 Quadratmetern bebauter und unbebauter Fläche überragt sie die Stadt Salzburg. Sie liegt 542 Meter über dem Meer und ist das Wahrzeichen der Stadt.

Die Geschichte der Festung Hohensalzburg reicht bis ins elfte Jahrhundert zurück. Fast jedes Jahrhundert, jeder Burgherr und jede Epoche haben auf der Festung ihre Spuren hinterlassen. Viele Räume der Burg können besichtigt werden. Außerdem gibt es auf dem Burggelände mehrere Parks, Aussichtstürme, eine Kapelle, Bastionen und vieles mehr. Das ganze Jahr über werden auf der Festung verschiedene Feste gefeiert, Galerien geöffnet und Veranstaltungen organisiert.

Eine besondere Attraktion ist der Weg zur Festung. Dieser kann entweder zu Fuß oder mit der Standseilbahn zurückgelegt werden. Die Standseilbahn bietet einen Panoramablick über die Stadt Salzburg.

Festung Hohensalzburg: Highlights

Man kann das Burgareal im Alleingang oder innerhalb eines geführten Rundgangs entdecken. Für kleine Gäste sind Spiele und Aktivitäten vorbereitet.

Zu den besonderen Highlights der Festung Hohensalzburg gehören:

Das Fürstenzimmer : sticht durch prachtvolle Raumgestaltung aus der Spätgotik hervor

: sticht durch prachtvolle Raumgestaltung aus der Spätgotik hervor Die Goldene Stube : mit vergoldeten Schnitzereien und Wandmalereien ist dies der prächtigste Raum der Festung

: mit vergoldeten Schnitzereien und Wandmalereien ist dies der prächtigste Raum der Festung Der Goldene Saal : enthält eine durchgängige Kassettendecke in azurblauer Farbe

: enthält eine durchgängige Kassettendecke in azurblauer Farbe Das Zeughaus : hier gibt es eine Ausstellung mit historischen Gegenständen

: hier gibt es eine Ausstellung mit historischen Gegenständen Der Salzburger-Stier: die Hornwerke aus der späten Gotik spielt drei Mal täglich, um 7:05 Uhr, 12:05 Uhr und 18:05 Uhr

Lage

Die Festung liegt am gleichnamigen Festungsberg im Süden der Stadt Salzburg. Es bieten sich verschiedene Verkehrsmittel an, um die Burg zu erreichen.

Festung Hohensalzburg: Anfahrt

Wer zu Fuß gehen will, muss mit etwa 20 Minuten Gehweg rechnen. Stellenweise fällt der Anstieg steil aus.

Alle zehn Minuten befördert die Festungsbahn Besucher:innen zur Festung. Die Fahrt dauert nur wenige Minuten. Die Tickets sind separat erhältlich oder sind im Eintrittspreis enthalten. Weitere Möglichkeiten sind:

Mit dem Bus : Es fahren Reisebusse zur Festung Hohensalzburg. Der Einstieg ist entweder am Bus Terminal Nord in der Paris-Lodron-Straße oder am Bus Terminal Süd in der Erzabt-Klotz-Straße. Die Fahrt dauert rund 15 Minuten

: Es fahren Reisebusse zur Festung Hohensalzburg. Der Einstieg ist entweder am Bus Terminal Nord in der Paris-Lodron-Straße oder am Bus Terminal Süd in der Erzabt-Klotz-Straße. Die Fahrt dauert rund Die Stadtbusse der Linie eins, drei, fünf, sechs und 25 fahren über den Bahnhof in die Stadtmitte. Von den Haltestellen Rathaus oder Ferdinand-Hanusch-Platz gelangt man in die Festungsgasse

der Linie eins, drei, fünf, sechs und 25 fahren über den Bahnhof in die Stadtmitte. Von den Haltestellen Rathaus oder Ferdinand-Hanusch-Platz gelangt man in die Festungsgasse Mit dem Auto: Da die Salzburger Altstadt eine autofreie Zone ist, ist der Weg zur Festung mit dem Pkw nicht möglich. Alle, die mit dem Auto ankommen, können diverse Parkgaragen zum Beispiel im Mönchsberg oder Nonntal nutzen. Von da aus geht es entweder zu Fuß oder mit dem Bus weiter

Parken

Öffentliche Parkgaragen in der Nähe der Festung Hohensalzburg befinden sich im Mönchsberg oder Nonntal. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es in der Peterbrunnstraße, Erzabt-Klotz-Straße, Akademiestraße oder Sankt-Peter-Bezirk. Die Kosten variieren wegen der Nähe zum Zentrum und Ausstattung. Je angefangene zehn Minuten Parkzeit können mit bis zu 50 Cent abgerechnet werden. Ab der vierten Stunde können Kosten von bis zu vier Euro pro weitere Stunde entstehen.

Kostenloses Parken ist in der Innenstadt nur in gebührenfreien Kurzparkzonen erlaubt. An Samstagen sowie Feiertagen ist kostenfreies Parken auch in gebührenpflichtigen Kurzparkzonen für eine längere Zeit möglich.

Einkehrmöglichkeiten

Das Panoramarestaurant auf der Festung Hohensalzburg serviert traditionelle und internationale Küche à la carte.

Festung Hohensalzburg: Erfahrungsberichte

Die Festung Hohensalzburg erhielt im Google-Ranking 4,6 von insgesamt fünf Sternen. Besucher:innen der Festung betonen die besondere Aussicht auf die Stadt. Außerdem wird oft eine Führung durch das Innere empfohlen. In einigen Bewertungen wird der Aufstieg aufgrund der Steigung als beschwerlich beschrieben. Eine Fahrt mit der Festungsbahn gilt als Highlight für Kinder.

In negativen Rezensionen mit sehr niedrigen Sternebewertungen werden die Preise oft als zu hoch bewertet. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Festung an manchen Tagen überfüllt ist.