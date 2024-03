"Das Restvertrauen ist komplett weg"

Wenn Sie auf der Dachterrasse des Österreichischen Hospizes in Jerusalem stehen, haben Sie wichtige Stätten des Judentums, des Islams und des Christentums im Blick. Was sehen Sie da in Tagen wie diesen?

Wenn man wie ich in Jerusalem lebt, kennt man seine Nachbarschaft, die Menschen und die Probleme dort. Der Ramadan war bisher ruhig, im Verhältnis dazu, dass das Land seit fünf Monaten im Krieg ist und Medien immer wieder über drohende Eskalationen berichten. Die hat es bisher zum Glück nicht gegeben. Es gab Überlegungen, den Zugang zum Tempelberg einzuschränken, aber auch viele arabische Stimmen, die gesagt haben: „Warum eigentlich?“

» Die Solidarisierung der Palästinenser im Land, auf die die Hamas wohl gehofft hat, ist nicht passiert «

Die Palästinenser in Ostjerusalem und Israel haben sich ja auch relativ ruhig verhalten angesichts der Ereignisse im Gazastreifen. Das, was die Hamas wohl gehofft hat, dass es zu einer Solidarisierung der Palästinenser im Land oder der Hisbollah im Norden kommt, ist nicht passiert. Für Palästinenser ist der Ramadan nicht so sehr damit verbunden, Aktionen zu setzen. Er ist eine Zeit des Gebetes, eine Zeit der Familie, wo man in Ruhe gelassen werden möchte. Daher ist es gut, dass man die Zugangsbeschränkungen wieder gelockert hat. Die Älteren dürfen auch ihre Kinder auf den Tempelberg mitnehmen. Vor Ort überwiegt die Hoffnung, dass es im Ramadan ruhig bleibt.

Zu Ostern kamen früher viele christliche Pilger nach Jerusalem. Wie ist es heute?

Es ist ruhiger, als mir lieb ist. Es ist aber angesichts des Krieges erstaunlich viel los. Es sind keine Gruppenreisen, sondern Einzelreisende. Wenn kein Attentat in der Nähe stattfindet, dann werden wir vielleicht nach Ostern ein relativ volles Haus haben. Wir hoffen auf den Herbst. Und hoffen davor noch, dass der Krieg bald endet.

AUF ENGEM RAUM. Ein Blick auf die Altstadt Jerusalems. Die goldene Kuppel des Felsendoms prägt das Bild der Stadt. Nur ein paar Hundert Schritte entfernt befinden sich die Klagemauer und die Grabeskirche

Sie leben seit 25 Jahren in Jerusalem. Wie hat sich das Zusammenleben in dieser Zeit verändert?

Es hat im letzten Jahr immer wieder Meldungen gegeben über Vandalismusakte gegen christliche Einrichtungen oder tätliche Übergriffe, etwa dass Kleriker bespuckt werden. Das ist oft in Verbindung damit gebracht worden, dass in der Koalitionsregierung Israels rechte Parteien vertreten sind, was es früher nicht gegeben hat. Da hört eine kleine, überschaubare Gruppe ihr Weltbild nun als Echo von der Regierungsbank und fühlt sich bestätigt. Ich glaube aber nicht, dass solche Phänomene verschwinden, wenn sich die Regierung ändert. Zudem hat es solche Übergriffe auch früher gegeben. Das kommt in Wellen und ebbt wieder ab. Ich bin in den 1990er-Jahren als Student hierhergekommen. Da habe ich ein ganz anderes Land erlebt.

Wie war es damals?

Da war es völlig normal, dass Israelis und Palästinenser täglich miteinander zu tun gehabt haben. Da haben Leute als Taglöhner bei Renovierungen oder bei der Gartenarbeit mitgeholfen. Da ist es zu freundschaftlichen Verhältnissen zwischen Familien gekommen und man hat sich zu den Feiertagen eingeladen. Seither ist viel passiert, auch die Zweite Intifada, und mit jedem größeren Zwischenfall ist Vertrauen verloren gegangen. Das ist in meiner Wahrnehmung die schlimmste Konsequenz, die der 7. Oktober und der Krieg zeitigen werden: Das Restvertrauen, das es vor diesem Tag gegeben hat, ist komplett weg. Es hat sich herausgestellt, dass offenkundig einige der Palästinenser, die aus dem Gazastreifen zur Arbeit nach Israel kommen durften, ihre Arbeitgeber und die Dörfer rundherum über einen sehr langen Zeitraum ausspioniert haben. Die Hamas-Terroristen sind mit sehr konkreten Lageplänen gekommen. Daher überlegt Israel, ob es diese Work Permits in Zukunft noch geben soll oder ob man mehr Gastarbeiter aus asiatischen Ländern holt. Das wäre ein immenses Problem für die palästinensische Wirtschaft. Denn Palästinenser, die in Israel arbeiten, verdienen mehr.

Kann das Vertrauen je zurückkehren?

Im Moment nehme ich nur gegenseitiges Misstrauen wahr, das sehr tief sitzt. Der Krieg ist ja noch lange nicht vorbei. Ich sehe nicht, dass es schnell wieder zu diesem Vertrauensverhältnis kommen könnte, das man davor gehabt hat.

Zur Person Markus Stephan Bugnyár (* 5. März 1975) Der Burgenländer studierte in Wien Theologie und Religionspädagogik und kam 1996 erstmals als Student nach Jerusalem. Im Jahr 2000 wurde er zum Priester geweiht. Seit 2004 ist er Rektor des Österreichischen Hospizes zur Heiligen Familie, einer Unterkunft für katholische Pilger an der Via Dolorosa.

Politisch liegt eine Zweistaatenlösung auf dem Tisch. Ist die realistisch?

Ich sehe nicht, wie sich eine solche im klassischen Sinn des Wortes umsetzen ließe. Eine Zweistaatenlösung setzt voraus, dass man ein einheitliches Siedlungsgebiet, definierte Grenzen und ein Volk hat – da scheitert es in allen drei Punkten. Da bräuchte es eine innerpalästinensische Aussöhnung zwischen dem, was von der Hamas übrig bleiben wird, und der Fatah. Ein einheitliches Siedlungsgebiet gibt es aufgrund der israelischen Siedlungen nicht. Das sind immerhin 500.000 Menschen, die mittlerweile in der Westbank und in Ostjerusalem wohnen. Die werden nicht einfach verschwinden. Vielleicht müsste man sich von der klassischen Definition des Staates verabschieden, ein international anerkanntes Völkerrechtssubjekt Palästina schaffen, mit Autonomieregelungen, wie es sie in anderen Ländern, siehe Südtirol, gibt. Israel spricht davon, dass Palästina entmilitarisiert werden müsste. Doch wer übernimmt dann die Aufgaben, die mit Polizei und Armee verbunden sind? Da stellen sich noch sehr, sehr viele Fragen.

Es heißt, man dürfe Religion und Politik nicht vermengen. Ist das beim Nahostkonflikt überhaupt noch möglich?

Das ist kein Konflikt der Religionen. Wenn man das so formuliert, würde man ja behaupten, dass Religion oder religiöse Motive an dessen Anfang standen. Meine Wahrnehmung ist, dass Judentum und Islam nicht am Beginn dieses Disputs stehen. Diesen Beginn verorte ich mit den Anfängen der Einwanderung in den bestehenden Zionismus im 19. Jahrhundert – erst in ein Osmanisches Reich, dann in eine britische Mandatsmacht –, dem Antisemitismus in Europa, dem Zweiten Weltkrieg. Das sind politische Ursachen, doch das ist in der Region von religiösen Erzählungen oft nicht zu trennen. Die Frage ist nur: Was war zuerst? Natürlich gibt es auf beiden Seiten Menschen, die sich durch religiöse Argumente zusätzlich animieren lassen. Die Siedlerbewegung beruft sich auf biblische Erzählungen. Auf palästinensischer Seite argumentiert man mit dem goldenen Zeitalter des Islams und dem Rechtsstatus, den Christen und Juden damals in einem muslimischen Staatsgebilde hatten. Zudem ist in muslimischer Hinsicht eine Trennung zwischen Politik, dem öffentlichen Leben, dem Privaten und der Religion nicht vorgesehen. Das erklärt zum Teil die Probleme, die wir in Österreich und Europa haben, wenn es um Integration geht.